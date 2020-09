Cette année, 2020, a été une année de pertes incroyables. Nous approchons de 200 000 décès en Amérique du fait de la pandémie du COVID-19, et près d’un million dans le monde. Et dans les rues, le meurtre de Noirs, d’Autochtones, de Latinx ou d’autres personnes de couleur, George Floyd, Breonna Taylor, Daniel Prude, Rayshard Brooks et près de 1000 autres aux mains de ceux qui ont juré de nous protéger continue une longue histoire de perte due au racisme .

Hier soir, la perte dévastatrice s’est poursuivie avec la mort de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsberg. Le juge Ginsburg était un défenseur de longue date des droits civils et un vote clé sur un tribunal étroitement divisé. Avec le décès des membres du Congrès Elijah Cummings et John Lewis, cette dernière perte ressemble à un coup de corps. Pour ceux qui croient, comme moi, que le mandat d’égalité de protection du 14e amendement de la Constitution est au cœur de notre démocratie, la perte de ces géants de la vie publique crée une incertitude encore plus grande dans une période d’incertitude extraordinaire.

Le juge Ginsburg aurait probablement joué un rôle central dans une foule d’affaires devant le tribunal au cours de l’année à venir. Une grande partie de ces affaires impliquent une protection égale ou des droits civils selon ma lecture. D’autres impliquent la transparence du gouvernement, y compris une affaire entre le US Fish and Wildlife Service et le National Marine Fisheries Service contre le Sierra Club concernant des informations publiques liées aux avis biologiques de l’Endangered Species Act. Mes collègues de l’UCS et moi-même avons déposé un mémoire Amicus dans ce cas en faveur d’une plus grande transparence.

Le juge Ginsburg aurait également joué un rôle essentiel dans le choix des affaires que le tribunal entendra à l’avenir. Compte tenu de la longue liste d’attaques contre la science que nous avons recensées au cours des trois dernières années et demie, et d’une liste tout aussi longue de revers réglementaires qui ont été vivement contestés, il est fort probable que certains de ces problèmes finissent par atteindre le tribunal. Voici quelques exemples où la perte du juge Ginsburg sera ressentie de manière aiguë.

Les batailles à venir sur les réglementations visent directement à ralentir le réchauffement climatique. Cela comprend des batailles juridiques sur les normes d’économie de carburant pour les voitures et les camions, les restrictions sur les émissions de gaz à effet de serre, la modernisation du réseau, la responsabilisation des entreprises et probablement bien d’autres problèmes.

Les annulations de la réglementation affectant l’air pur, l’eau propre, les produits chimiques toxiques, les espèces en voie de disparition, la sécurité des produits de consommation et d’autres mesures de protection de la santé et de la sécurité publiques sont toutes contestées devant les tribunaux. Le déroulement de ces batailles peut finalement impliquer le plus haut tribunal du pays.

L’affaiblissement dramatique de la loi nationale sur l’environnement, la loi sur la politique nationale de l’environnement, soulève des problèmes d’autorisation des activités pétrolières et gazières, notamment les pipelines, les grands projets de développement, les activités du ministère de la Défense et pratiquement toutes les autres actions fédérales. La bataille juridique sera intense.

L’affaiblissement des protections réglementaires pour des raisons politiques plutôt que sur la base de preuves scientifiques a donné lieu à de nombreux différends ces dernières années. Cela comprend les tentatives de modifier la façon dont la science est considérée dans l’élaboration des politiques par des règles telles que la règle dite de «transparence» de l’EPA, ou des changements dans la façon dont les coûts et les avantages des réglementations peuvent être calculés. En fin de compte, une action en justice entraînera la perte des principales protections en matière de santé et de sécurité publiques dans les communautés du pays.

La communauté scientifique, y compris les organisations universitaires, gouvernementales et de la société civile, comme l’Union of Concerned Scientists, s’efforce de surmonter une histoire de racisme systémique. Le changement ne viendra pas facilement ou sans défi, car l’enseignement des STEM et les cheminements de carrière des STEM deviennent nécessairement plus diversifiés et nos institutions plus équitables. Ces problèmes entraîneront également des batailles judiciaires.

Le juge Ginsburg a touché la vie de tout le monde dans ce pays, que nous le sachions ou non. Son décès sera une perte – pour les droits des femmes, les droits civils, l’égalité de protection et la sagesse dans notre démocratie.

Je termine par une citation de la Justice: « Pensez à 1787. Qui étions » nous le peuple « ? … Ce n’étaient certainement pas des femmes … ce n’étaient sûrement pas des gens tenus en esclavage humain. Le génie de notre Constitution est que c’est fini maintenant plus de 200 années parfois turbulentes que «nous» s’est agrandie et élargie. «