La chance qu’un être humain comme vous soit frappé par la foudre est minuscule. Mais que faire si vous êtes un grand arbre sous les tropiques?

«La foudre se produit en quelques millisecondes. Nous ne pouvons pas prédire où cela se passera et nous ne pouvons généralement pas le trouver après que cela se soit produit, alors quelle chose difficile à étudier. »

Evan Gora, écologiste à l’Université de Louisville. Désormais, pour la première fois, Gora et ses collègues ont pu quantifier les effets de la foudre dans les forêts tropicales du monde entier grâce à des données satellitaires et à un réseau de capteurs au sol.

«Nous avons vu que les forêts qui subissent plus de coups de foudre par hectare et par an ont moins de grands arbres par hectare, probablement parce qu’ils sont tués par la foudre. De plus en plus de biomasse tourne chaque année, donc la foudre semble affecter les forêts et faire mourir les arbres. Et puis ils ont moins de biomasse totale. »

Lors d’une étude au sol au Panama, les chercheurs ont découvert qu’un seul coup de foudre endommage généralement plus de 20 arbres. Et en un an, cinq ou six d’entre eux meurent. Les scientifiques ont combiné ce chiffre avec leurs données satellitaires du monde entier pour estimer combien d’arbres des forêts tropicales meurent chaque année à cause de la foudre.

«Nous pensons qu’environ 830 millions d’arbres sont frappés par la foudre, et environ un quart d’entre eux, environ 200 millions, sont tués. Alors c’est beaucoup. Et comme je l’ai déjà mentionné, nous savons que ce n’est pas seulement un arbre aléatoire dans la forêt, ce sont généralement les plus grands arbres. »

L’étude est dans la revue Global Change Biology. [Evan M. Gora et al., Pantropical geography of lightning-caused disturbance and its implications for tropical forests]

Gora dit que les résultats révèlent que la foudre est l’un des facteurs naturels les plus importants tuant les arbres sous les tropiques. La manière dont le changement climatique affectera les modèles de foudre n’est pas bien comprise. Mais certains modèles prédisent des éclairs plus fréquents à mesure que la planète continue de se réchauffer – ce qui pourrait signifier que davantage d’arbres stockant du carbone disparaîtraient.

«Les forêts tropicales fonctionnent essentiellement comme le principal climatiseur terrestre de notre planète. Donc, si nous réduisons le carbone qui y est stocké, cela aura un effet important sur leur capacité à continuer, vous savez, à conditionner notre planète et à absorber tout ce carbone que nous produisons. »

Le travail de Gora n’est que le début de cette recherche. Il espère que les progrès technologiques futurs et les travaux sur le terrain aideront les scientifiques à mieux comprendre le rôle de la foudre dans les écosystèmes de la planète. Les résultats devraient être éclairants.

—Scott Hershberger

