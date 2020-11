Une partie du groupe des pénitenciers accusés (Sebastian Fariña Petersen)

La responsabilité de huit agents du Service fédéral des pénitenciers en ce qui concerne la torture et meurtre de l’Argentin Pelozo Iturri dans une prison de l’ancienne unité pénale 9 de Neuquén en 2008, il était confirmé par la Chambre nationale de cassation pénale.

Les juges Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani et Liliana Catucci ils ont ratifié la sentence l’emprisonnement à vie pour les responsables de la mort du détenu après l’arrêt de mars 2019 du tribunal oral fédéral de Neuquén.

Même si le corps de Pelozo Iturri j’étais brisé, les meurtriers et leurs complices, parmi lesquels des médecins et des infirmières, ils ont réussi à préserver les mensonges et l’impunité en cachant des preuves pendant dix ans. Cependant, après un procès qui a duré quatre mois, il a été constaté que les prisons avaient torturé le prisonnier à mort.

Les agents de réquisition Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Féliz Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal, José Walter Quintana et le directeur Carlos Roberto Vergara étaient considérés comme co-auteurs du crime de “Imposition de torture suivie de mort.”

Après confirmation de la réclusion à perpétuité, les condamnés resteront en prison où ils passeront le reste de leur vie. Paradoxalement, c’est le même endroit où ils travaillaient, mais ils sont déjà du même côté des barreaux que leur victime.

Argentino Pelozo Iturri, sur la seule photo connue de lui (Nicolás Aboaf)

“Nous ne prévenons pas que la réclusion à perpétuité est irresponsable ou disproportionnée”, a examiné dans un jugement de 200 pages les femmes de chambre, en réponse à la défense des huit pénitenciers, qui avaient soulevé dans leur appel l’inconstitutionnalité de la peine maximale.

La condamnation dans l’affaire Pelozo Iturri est historique. Il s’agit de premier jugement contre des agents pénitentiaires pour la mort d’un prisonnier, un crime très difficile à prouver car les témoins sont les camarades pénitentiaires des suspects ou des prisonniers qui, en témoignant contre ceux qui les regardent, ont l’impression de risquer leur vie.

“Ces pratiques, sans aucun doute, ne résultent pas des occurrences occasionnelles d’une prison déviante, mais plutôt font partie d’une pratique systématique et généralisée qui, même tacitement autorisées par les autorités pénitentiaires, génèrent également, chez celui qui les exécute, un peu de plaisir sadique et un sentiment confiant d’impunité quant au fait que le prisonnier ne le dénoncera pas, vos patrons ne le remettront pas en question et, enfin, lorsque le cas dans lequel l’acte illicite est connu, – ça fait mal de dire – les autorités pénitentiaires elles-mêmes feront le nécessaire pour dissimuler le fait ou protéger l’auteur de l’infraction, alors que l’instruction judiciaire – si elle atteint ces stades – n’avance guère en raison de la triste décision (maintes fois) de la victime elle-même qui, par peur ou sous menace, s’abstient de dénoncer », ont écrit les juges Marcelo Grosso, Orlando Coscia et Alejandro Vidal, dans sa décision de première instance.

Les accusés sont Héctor Oscar Ledesma, ancien directeur de l’UP9; José Roberto Sosa, ancien directeur adjoint de la prison; et Daniel Ricardo Huenul, ancien responsable de la sécurité externe et interne, pour les crimes d’omission d’éviter la commission de torture et de mensonge idéologique qualifié par la qualité d’agent public. Ils ont tous reçu à l’origine entre six et six ans et demi de peine.

(Sebastian Fariña Petersen)

De plus, la sanction a été ratifiée par l’ancien directeur régional du SPF Gabriel Eduardo Grobli, pour les crimes de dissimulation doublement aggravés par la gravité du crime et par la qualité d’agent public, le non-signalement de la commission du crime de torture et l’omission d’un acte de sa fonction; aussi six ans, et ceux du médecin de l’Unité, Juan Carlos Heredia (quatre ans de prison) et de l’infirmier Miguel Angel Carrilao (trois ans et 6 mois), pour les crimes d’omission à dénoncer doublement qualifiés par la nature du crime caché et parce qu’il s’agit d’agents publics.

Cependant, dans ces cas les femmes de chambre ont décidé d’annuler les sanctions infligées et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Oral Fédéral pour une nouvelle sanction, étant donné que, de l’avis de la Chambre, certains facteurs atténuants n’ont pas été pris en considération par les juges de première instance.

La mort de Pelozo Iturri, qui avait été officiellement enregistré comme une «mort subite», il a survécu à l’impunité car il n’a jamais fermé les enquêteurs du Bureau national des pénitenciers, qui a initié le dossier et intégré la plainte. Après dix ans, ils ont pu rassembler un ensemble de preuves convaincantes.

Argentino Pelozo Iturri avait été transféré de la prison d’Ezeiza à l’unité 9 de Neuquén trois jours avant sa mort, à l’automne 2008. Il a voyagé blessé, menotté et dans un camion, sans arrêts, sans ventilation ni nourriture et de manière irrégulière: personne n’a informé le juge fédéral Sergio Delgado du «déménagement», en charge de sa cause, qui doit approuver le changement de lieu. Ils n’ont pas non plus averti les proches du détenu.

Certains des tortionnaires en prison (Sebastian Fariña Petersen)

L’homme, 38 ans, il était tombé pour avoir tué un policier 20 ans plus tôt. «El Rengo Argentino», comme on l’appelait dans les prisons, était déjà à la prison de Neuquén en 1996.

L’histoire de la mort de Pelozo Iturri est une chaîne noire de impunité, omissions, adultérations de l’autopsie, resserrement et même une autre mort mystérieuse avant le procès a commencé en octobre: ​​celui du témoin clé, le seul prisonnier qui a vu son compagnon de cellule être battu à mort.

Ce jour d’avril, lorsque Pelozo Iturri rentra à Neuquén, ils l’attendaient. Les prisons d’Ezeiza lui ont fait un adieu mortel: des coups qui lui ont blessé les jambes au point qu’il pouvait à peine marcher.

Ceux de Neuquén l’ont accueilli, ce qui dans le jargon carcéral est un combo de torture organisé par les autorités comprenant des coups, des coups de pied et la “bombe à eau”, un tuyau d’eau glacée sur le corps nu du détenu par temps de Patagonie.

Plus tard, il a été enfermé dans une «boîte aux lettres» de l’isolement 10 et Ils l’ont emmené pour le tuer 72 heures plus tard, bien que l’excuse officielle soit que le détenu avait eu une pause psychotique et ils ont essayé de «l’aider et de sauver sa vie» sans succès.

Mais les prisonniers des cellules voisines ont entendu le coups contre un corps, les boucliers du prisonnier contre le sol et les murs, et les coups et les traînées et les cris et la voix de “Rengo Argentino”, qui a plaidé: “NE ME POIGNEZ PLUS.”

Vergara, John et Muñiz, ceux qui sont allés le chercher à la «boîte aux lettres», ont affirmé que les coups lui avaient été infligés à lui seul contre le sol et les murs. Mais Pelozo Iturri a été menotté. Ils ont également dit qu’il est ensuite tombé d’une échelle et a disparu à l’infirmerie.

(Sebastian Fariña Petersen)

Dans le hall 11 un détenu l’a vu être emmené dans le couloir entre «huit ou dix prisons» et déclara qu’il avait vu comment ils l’avaient porté dans les escaliers jusqu’à l’infirmerie à coups et avec des bâtons au cou. “Ce jour-là, j’ai senti la présence de la mort”dit-il lors du procès. Un autre prisonnier a entendu les cris de Pelozo Iturri depuis la cour centrale de la prison: “Ne me frappe plus, ils me tueront”.

Un autre détenu a déclaré au procès que il a vu comment le corps de la réquisition l’a frappé à la tête jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent et le transfèrent «apparemment inconscient» à l’infirmerie, d’où il entendit hurle “torture déchirante, comme s’il était massacré”. Ce même homme a vu Caqueter, qui a dit à un prisonnier: “Celui-ci ne baise plus”.

À l’infirmerie deux autres témoins ont été décisifs pour cette condamnation. L’un d’eux a révélé que lorsqu’ils sont entrés dans Pelozo Iturri, ils l’ont fait sortir, mais qu’en partant, il a entendu des bruits de coups et des cris de douleur.

L’autre était le prisonnier à l’époque Luis Abella, l’homme le plus important de l’affaire, qui n’a jamais témoigné. Parce que il est mort. Il a été poignardé à mort après être entré dans le programme de protection des témoins, dans une cause encore impuni, truffé de faits incohérents et de mystère, qui commence probablement à être étudié comme une dérivation de cette cause.

