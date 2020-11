Visons à la ferme de Hans Henrik Jeppesen près de Sorø, Danemark (REUTERS / Jacob Gronholt-Pedersen)

L’épidémie du virus SRAS-CoV-2 a pris le monde par surprise et rapidement étendu de Wuhan, Chine -où l’on pense que les chauves-souris et les pangolins sont nés dans un marché aux animaux et ont été impliqués dans la chaîne de transmission- à tous les continents, nations et En seulement 11 mois, il a généré plus de 53 millions de cas confirmés dans le monde, 1,3 million de morts selon l’Université Johns Hopkins et a forcé la création de différents types et schémas de confinement, quarantaines et isolements.

Dans le même temps, la communauté scientifique a accéléré deux voies majeures pour essayer de ralentir la propagation du COVID-19, un par le biais de vaccins – 10 d’entre eux sont en phase III très proche de la ligne d’arrivée et en parallèle à la recherche d’agents thérapeutiques ou de traitements capables de neutraliser le virus et d’atténuer les effets de la maladie chez les patients.

Avec une deuxième vague imminente en Europe, l’accent est désormais mis sur le Danemark. Pourquoi là-bas? Les scientifiques ont découvert qu’il existe un type de transmission du COVID-19 parmi les populations de visons -Mammifère carnivore de la famille des mustélidés qui ressemble à la loutre- qui pourrait provoquer une mutation rapide du virus avant de sauter aux humains. L’avertissement est venu d’un organisme majeur: l’agence de santé de l’Union européenne.

Des visons en cage surveillent l’arrivée des policiers à la ferme de visons de Thorbjorn Jepsen, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Gjoel, Danemark, le 9 octobre 2020 (Henning Bagger / Ritzau Scanpix / via REUTERS)

Ces mutations comportent le risque que le virus devienne plus infectieux, plus mortel, altère le risque de réinfection ou altère les éventuels vaccins en cours. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié un nouveau guide pour ralentir la propagation du coronavirus entre le vison et l’homme.

«Depuis avril 2020, date à laquelle la première infection par le SRAS-CoV-2 a été signalée aux Pays-Bas chez un vison puis chez un ouvrier agricole de visons, Il a été établi que la transmission d’homme à vison et de vison à homme peut se produire. Depuis lors, des infections de vison ont été signalées au Danemark, en Italie, en Espagne, en Suède et aux États-Unis.», La publication commence.

Le nombre d’infections pouvant survenir dans un élevage d’animaux à fourrure signifie que «le virus peut accumuler plus rapidement des mutations chez le vison», a expliqué l’ECDC. Au Danemark, Il a été identifié que 214 personnes ont contracté des variantes du SRAS-CoV-2 associées à des visons cultivés, dont 12 présentaient une variante unique et différente de celles enregistrées jusqu’à présent.. Même du gouvernement local, ils ont pris des mesures drastiques: Le Danemark sacrifiera environ 15 millions de visions élevées sur son territoire en raison d’une mutation COVID-19a annoncé le Premier ministre Mette Frederiksen. La mutation “pourrait représenter un risque que les futurs vaccins – contre le coronavirus – ne fonctionnent pas comme prévu”a déclaré le président.

La nouvelle souche dérivée du vison pourrait altérer l’efficacité du vaccin COVID-19 à l’avenir, si cette version du virus SARS-CoV-2 n’est pas contrôlée et se propage à grande vitesse (Shutterstock)

Se croit que cette variante, appelée “ groupe 5 ”, a une sensibilité modérément diminuée aux anticorps neutralisants chez le vison et chez l’homme. Au moins 216 fermes à fourrure danoises ont été infectées par le coronavirus, et le pays prévoit d’euthanasier des millions de ces animaux dans leur 1139 fermes.

L’ECDC a également averti que “l’établissement d’un réservoir de virus parmi les visons peut conduire à des variantes de virus problématiques à l’avenir et il y a actuellement une grande incertitude et des recherches supplémentaires sont nécessaires concernant la nature de ces mutations et leurs implications pour des questions telles que l’efficacité du vaccin, les réinfections et la propagation ou la gravité du virus », ont-ils ajouté.

L’organisme a recommandé que les pays adoptent une série de mesures de protection dans les fermes de visons, y compris des tests réguliers sur les travailleurs et les résidents locaux. et, en cas de contraction du COVID-19, séquençage du virus pour détecter les mutations.

Visons abattus à Farre, Danemark. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a ordonné l’abattage de tous les visons dans toutes les fermes du pays après avoir constaté que dans certaines fermes, les visons avaient contracté une mutation du coronavirus. . / Mette Moerk

L’Agence européenne de la santé a également appelé à ce que les animaux soient testés régulièrement, ainsi que l’introduction de mesures de précaution supplémentaires pour limiter la propagation possible du virus du vison à l’homme.

Celles-ci pourraient inclure l’élimination du vison et la destruction de la fourrure des fermes infectées, ainsi que des précautions accrues parmi les vétérinaires, les producteurs de visons et leurs partenaires dans l’industrie de la fourrure.

La rapidité des mutations du virus SRAS-CoV-2 déroute la communauté scientifique (Europa Press)

Le rapport de l’ECDC a noté que le risque pour la population générale des souches de coronavirus liées au vison était probablement faible, mais beaucoup plus élevé pour ceux qui travaillent avec des visons et des personnes médicalement vulnérables vivant dans des zones à forte concentration de fermes. de fourrure.

Cependant, L’Organisation mondiale de la santé, en revanche, dit qu’elle est “très, très loin de se prononcer” sur la question de savoir si les souches de vison mutées par COVID-19 pourraient menacer les gens, selon ce que le chef des urgences du groupe a récemment déclaré, Michael Ryan.

Un vison en cage au milieu de la pandémie de COVID-19, dans une ferme de visons à Hjørring, dans le nord du Jutland, au Danemark. 8 octobre 2020 (Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Selon David Heymann, un expert en santé mondiale du groupe de réflexion de Chatham House, une souche mutante de coronavirus provenant d’une ferme de visons ne changera probablement pas le cours de la pandémie: “Ce virus est présent dans tous les pays et mute différemment dans chaque pays“L’ancien fonctionnaire de l’Organisation mondiale de la santé a ajouté au Daily Mail.

“Pour que ce virus du vison puisse remplacer le virus dans d’autres pays et avoir un impact sur les vaccins, il faudrait qu’il soit plus adapté que les autres virus qui existent actuellement et se propager plus facilement et plus rapidement”, a prévenu le spécialiste.

“Le rapport de l’ECDC indique que les fermes à fourrure sont des usines potentielles de virus capables de produire des mutations COVID-19 et même de saper les progrès médicaux vers des traitements fiables.“A déclaré la directrice de Humane Society International / Europe, Joanna Swabe, qui a souligné que le document officiel” valide encore la décision du gouvernement danois de répondre au risque pour la santé publique posé par le commerce des fourrures “. Il a ajouté que devrait être «un signal d’alarme serait pour les pays producteurs de visons qui ne l’ont pas encore testé systématiquement de prendre des mesures urgentes».

La génétique est plus que jamais présente dans la polémique sur le COVID-19 et les mutations

Tout le monde ne pense pas que le risque est si imminent et extrême. Le docteur Elmer Huerta, un prestigieux oncologue péruvien, médecin et communicateur basé aux États-Unis, a examiné les allégations danoises, ce que disent les scientifiques et pourquoi une éventuelle mutation due aux visons pourrait constituer un danger pour le vaccin.

«La vague explication donnée par le Premier ministre du Danemark, puis par le ministre de la Santé de ce pays, était que le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, avait subi une certaine mutation chez le vison. Elle a empêché une réponse adéquate du système de défense humaine et pourrait constituer une menace mondiale car elle pourrait interférer avec l’efficacité d’un futur vaccin. La communauté scientifique est extrêmement frustrée par ce qu’elle qualifie de manque de transparence de la part des autorités danoises, qui n’ont donné absolument aucune information scientifique à cet égard.“A affirmé Huerta.

