L’actrice de Telenovela, Daniela Castro, a affirmé qu’il s’agissait d’une calomnie contre elle et d’un malentendu (Photo: fichier)

L’actrice Daniela Castro est revenue sur le devant de la scène de la vie publique, comme elle a été vue ce mercredi lors d’une visite inattendue dans les installations de Televisa San Ángel., et bien qu’elle ait été surprise au moment d’entrer dans la zone des tourniquets d’entrée de la société de télévision, la célèbre n’a pas voulu assister aux reporters de l’émission qui montent généralement la garde à l’entrée et à la sortie de la soi-disant fabrique de rêves.

Et c’est que la curiosité s’est enflammée parmi les adeptes de l’interprète concernant lors de son possible retour sur les forums télévisés pour jouer ou contrarier une telenovela, un genre dans lequel l’actrice de 51 ans née à Mexico s’est démarquée ces dernières années et tout au long de sa trajectoire. Et bien que la star ait hésité à parler à la presse, après avoir révélé cette information, il est supposé que la chanteuse également pourrait bientôt revenir jouer dans un mélodrame à la télévision qui l’a rendue célèbre à partir des années 80.

Malgré le fait qu’en 2018, Daniela était à un sommet de sa carrière, bénéficiant de succès télévisés, L’actrice a été contrainte de faire une pause dans ses activités artistiques et sa vie professionnelle après avoir été impliquée dans un incident survenu au Texas, aux États-Unis, où Castro a été accusé de vol dans un grand magasin de vêtements de luxe, après quels mois plus tard, elle a été déclarée innocente. À ce moment-là, l’image de Daniela posant devant les caméras de la police a été divulguée à la presse, ce qui a été douloureux pour la protagoniste de Cadenas de amargura, son premier grand succès à la télévision.

Daniela Castro a été arrêtée pour avoir prétendument volé de la marchandise dans un magasin commercial (Instagram Daniela Castro)

Temps après avoir transcendé son embarrassant accident, L’actrice est réapparue en public pour clarifier cette situation, où à travers un audio qui a fortement circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’actrice a assuré qu’il s’agissait d’une confusion. et qu’elle est une femme qui est gouvernée par des «valeurs»: «(C’était) un mauvais coup qui m’a été fait et soyez calme car je dis quelque chose à quiconque est dans le chat, merci pour votre sollicitude, ma Gaby, mais tout est entre les mains de mon avocat pour clarifier et Je suis sorti victorieux de cette situation infâme et désolé pour la photo, mais imaginez, j’ai failli mourir, la seule chose que je peux vous dire c’est qu’ils ont un ami honorable et un ami qu’ils peuvent continuer à respecter, avec des valeurs et des principes que je ne donne pas à faire (ce qui m’est imputé) », a déclaré la comédienne dans un enregistrement intime divulgué sur Internet.

Daniela a été absente de la vie publique jusqu’à présent, et bien que beaucoup de ses adeptes soient excités, spéculant que sa visite au consortium est due à une négociation pour revenir au petit écran, d’autres utilisateurs n’excluent pas qu’il accompagne uniquement sa fille Daniela Ordaz, qui dans quelques mois fera ses débuts à la télévision avec le projet Qu’est-ce qui arrive à ma famille.

Daniela est née en mars 2003, elle est la fille aînée de Castro et Díaz Ordaz (IG: daaniicaasttroo)

Un aspect de sa visite à Televisa qui a attiré son attention est que Castro, au moment de son inscription pour entrer, a été appelée par les journalistes qui attendaient à l’entrée du bâtiment, et bien qu’ils lui aient crié à plusieurs reprises: «Dani, DaNi , Dani Castro », La célèbre femme ne s’est retournée qu’une seule fois pour les saluer, étant donné que lorsqu’ils lui ont demandé quelques minutes pour une interview, l’actrice a choisi de continuer son entrée à la chaîne de télévision, ainsi les agents de presse ont été laissés avec une déception et une légère de l’actrice.