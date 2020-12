La NASA a annoncé ce mercredi les 18 astronautes, neuf hommes et neuf femmes, qui feront partie du programme Artemis, avec lequel elle prévoit d’atteindre la Lune en 2024 et d’établir une base permanente, et parmi lesquels se trouve celle qui sera la première femme à poser le pied sur le satellite terrestre.

De cette liste de 18 astronautes, qui selon la NASA ont un “large éventail de parcours, de connaissances et d’expérience”, viendra l’homme et la femme qui atterriront sur la lune dans quatre ans et qui ouvriront la voie aux prochaines missions humaines qui orbiteront et arriveront vers la Lune.

Les noms des 18 astronautes ont été dévoilés ce mercredi par le vice-président des États-Unis, Mike Pence, à l’issue de la huitième et dernière réunion du Conseil national de l’espace, au Keneddy Space Center, à Cap Canaveral, en Floride.

“Je vous présente les héros qui nous emmèneront sur la Lune et au-delà, la génération Artemis”, a déclaré Pence après avoir lu la liste des 18 astronautes, aux côtés de l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine.

Cinq astronautes qui composent l’équipe avec laquelle les États-Unis poursuivront le travail des missions historiques Apollo qui ont atteint la Lune pour la première fois il y a 50 ans faisaient partie de la présentation.

Les cinq astronautes présents à Cap Canaveral étaient l’hydrogéologue Joe Fincas, 53 ans; le pilote d’essai de l’US Navy, Matthew Dominick, 39 ans; Anne McClain, 41 ans, ingénieure de l’armée et de l’aérospatiale américaine; la biologiste et philosophe marine Jessica Meir, 43 ans, et la géologue Jessica Watkins, 32 ans.

Les autres qui font partie de l’équipe de 18 astronautes sont: Kayla Barron (33 ans), Raja Chari (43), Victor Glover (44), Woody Hoburg (35), Jonny Kim (36), Christina Koch (41), Kjell Lindgren (47), Nicole Mann (43), Jasmin Moghbeli (37), Kate Rubins (42), Frank Rubio (44), Scott Tingle (55) et Stephanie Wilson (54).

“Il est vraiment surprenant de penser que le prochain homme et la première femme sur la Lune sont parmi les noms que nous venons de lire et qui se trouvent peut-être dans la salle en ce moment”, a déclaré le vice-président Pence.

Le programme Artemis de l’agence spatiale, du nom de la sœur jumelle d’Apollo, devrait commencer à envoyer des missions robotiques en 2021, suivies de missions Artemis II habitées en orbite autour de la Lune en 2023.

Pence a remercié le président américain Donald Trump “d’avoir renouvelé le leadership américain dans l’espace”.

La NASA prévoit de sélectionner dans ce groupe de 18 membres de l’équipage Artemis II à partir de 2021, puis l’équipage Artemis III, qui atteindra la Lune.

Au cours de la réunion d’affaires, Pence a en outre annoncé que la station de l’armée de l’air de Cap Canaveral deviendrait la station de la force spatiale de Cap Canaveral et la base de l’armée de l’air Patrick deviendrait la base de la force spatiale Patrick.

Le gouvernement des États-Unis a défini la Force spatiale comme la sixième branche des forces armées américaines – les autres sont l’Air, la Terre, la Marine, le Corps des Marines et la Garde côtière – bien qu’elle relève de la Parapluie de l’armée de l’air.