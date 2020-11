Ce mercredi 25 novembre, on apprenait que Le Conseil d’État a condamné la Nation à indemniser plus de 16 milliards de dollars aux détenus incarcérés dans l’aile féminine de la prison de Cunduy, entre janvier 2012 et 14 juin 2013.

La raison est due aux atteintes à la dignité et à l’intégrité «causées par les conditions inhumaines» que ces femmes ont subies pendant leur incarcération.

La décision a été prise par la sous-section B de la troisième section de la Haute Cour, qui a étudié l’appel d’une action collective déposée en 2013 par les détenus.

Cette action de groupe a été jugée en première instance par le tribunal administratif de Caquetá en 2017. À ce moment-là, la justice a rejeté les demandes des détenus, estimant qu’ils ne pouvaient pas prouver les dommages pour lesquels ils avaient demandé réparation.

Les détenus ont alors décidé de faire appel de l’affaire, qui a atteint le Conseil d’État, qui a décidé le 20 novembre de révoquer la condamnation et d’ordonner à l’Inpec et au ministère de la Justice d’indemniser les femmes.

Dans le procès, les détenus ont déclaré que la prison de Cundy avait une capacité de 32 femmes, mais qu’il y avait 150 personnes entassées dans 320 mètres carrés.

En raison du nombre de détenus, les femmes ont dû dormir sur des nattes dans les couloirs, dans les salles de bain et endurer des conditions d’hygiène déplorables.

Ils ont également déclaré que, comme le service ne disposait que de deux salles de bains, ils devaient attendre de longues périodes pour pouvoir aller aux toilettes, ce qui causait plusieurs maladies parmi les détenus.

La plus haute cour du contentieux administratif a analysé le cas et a indiqué que ces conditions avaient causé des dommages à tous les détenus qui étaient dans cette prison pendant au moins un an.

Ils s’assurent également que la cour des femmes de Cunduy est surpeuplée en permanence et atteint 504% de surpeuplement, laissant à chaque femme emprisonnée un peu plus de 2 mètres carrés pour vivre, dix fois moins que les normes exigées par le CICR.

Le tribunal a également insisté sur le fait que les détenus doivent avoir accès à un endroit qui a de l’air libre pendant la journée, des zones pour manger, faire de l’exercice, étudier ou travailler, mais que ces espaces «ont cessé d’exister parce que la surpopulation les a tous rendus. dans l’ajout continu d’une grande cellule collective, de petites dimensions “

«Dans le pavillon des femmes de Cunduy, l’infrastructure est si précaire et insuffisante que les détenues doivent accumuler des déchets et des ordures dans des seaux suspendus à des cordes sur l’espace qui leur correspond pour dormir.

Un point clé de la décision souligne que les conséquences subies par les détenus étaient dues à des omissions de l’État, de sorte que l’indemnisation portera sur les dommages moraux et les dommages aux droits protégés par la Constitution, en fonction du temps que chacun a passé en prison et du niveau de surpeuplement. prise en charge.

Ils ont ordonné la remise de 18 371 SMLMV au Fonds de défense des droits et intérêts collectifs à titre de compensation collective pour cette affaire, pour ensuite distribuer l’indemnité individuelle.

Le Conseil d’État a ordonné au Ministère de la justice et du droit d’appeler le Congrès à mettre fin au populisme punitif en ce qui concerne la conception de sanctions et de mesures de détention préventive qui affectent les femmes colombiennes.

