L’année dernière, la National Academy of Sciences (NAS) des États-Unis a voté à une écrasante majorité pour modifier ses statuts afin de pouvoir expulser des membres pour harcèlement ou autres types de faute. Près de 16 mois plus tard, personne n’a été évincé et personne n’a utilisé le nouveau système pour dénoncer les harceleurs connus au sein des membres du NAS, a appris Nature.

Marcia McNutt, présidente de la NAS, a confirmé que bien que l’académie ait examiné deux ou trois rapports d’autres types de faute depuis la modification de ses statuts, elle n’a reçu aucun rapport concernant des harceleurs.

Ce n’est pas parce que l’adhésion au NAS est exempte de harceleurs. Parmi ses membres figurent toujours l’astronome Geoffrey Marcy et le généticien évolutionniste Francisco Ayala, qui ont démissionné de leurs universités en 2015 et 2018, respectivement, suite à des découvertes de harcèlement sexuel, et l’ingénieur électricien Sergio Verdú, qui a été renvoyé de l’Université de Princeton dans le New Jersey en 2018 pour violer sa politique interdisant les relations consensuelles avec les étudiants.

«Nous savons qu’il y a plusieurs membres du NAS pour lesquels il existe une bonne documentation de violation de notre code de conduite», déclare McNutt.

Après que les règlements aient été modifiés l’année dernière, McNutt craignait que le NAS ne soit inondé de demandes d’enquête sur les membres. «Et en fait, c’est le contraire qui s’est produit», dit-elle. «C’est pratiquement un silence radio.»

Déposer une plainte

Plusieurs autres organismes scientifiques de premier plan ont institué des politiques similaires ces dernières années. En 2018, le conseil d’administration de l’American Association for the Advancement of Science a voté à l’unanimité en faveur de l’adoption d’une politique visant à éliminer les harceleurs connus de ses camarades. Et d’autres sociétés professionnelles ont établi des processus de révocation des bourses et des récompenses en cas de faute.

En vertu de la nouvelle politique du NAS, n’importe qui – qu’il soit membre de l’académie ou non – peut porter plainte, dit McNutt. Lorsque cela se produit, le secrétaire compétent – le ministre de l’Intérieur lorsqu’un membre du NAS est accusé, et le ministre des Affaires étrangères lorsqu’un associé étranger est accusé – examine les preuves présentées dans le cadre de la plainte. Si les incidents signalés semblent enfreindre le code de conduite du NAS, le secrétaire nomme un comité, qui recueille ensuite les déclarations du plaignant et de l’accusé, permet à chacun de répondre et formule une recommandation sur les mesures disciplinaires que le NAS devrait prendre.

Le NAS n’a pas les ressources nécessaires pour mener ses propres enquêtes formelles, à moins que la plainte déposée ne porte sur des questions internes au NAS, selon McNutt. Ainsi, la politique stipule que les plaintes doivent être fondées sur la documentation publique des cas résolus qui ont fait l’objet d’une enquête ailleurs, comme un rapport universitaire détaillant un comportement de harcèlement ou une déclaration selon laquelle un professeur a été licencié pour avoir enfreint une politique d’éthique.

La modification des statuts de la NAS, annoncée début juin 2019, est intervenue dans un contexte de contrôle renouvelé du harcèlement sexuel dans les institutions professionnelles dans le cadre du mouvement #MeToo. Avant le changement, l’académie ne disposait d’aucun mécanisme pour supprimer des membres. Même une peine de prison de 1997 pour agression sur enfant n’a pas incité le NAS à évincer le médecin Daniel Gajdusek de ses rangs. Il était toujours membre lorsqu’il est décédé en 2008.

Un prix prestigieux

Quatre-vingt-quatre pour cent des membres du NAS ont finalement voté en faveur de l’adoption de la nouvelle politique, qui ne nécessitait qu’une majorité simple pour être adoptée. «J’étais très heureuse de voir le vote se dérouler comme il l’a fait», déclare Meg Urry, astrophysicienne à l’Université Yale de New Haven, Connecticut, devenue membre du NAS en 2016. Urry s’est longtemps prononcée contre le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire.

L’élection au NAS – une nomination à vie – est souvent considérée comme l’une des plus hautes distinctions qu’un scientifique américain puisse recevoir. Mais l’appartenance à l’académie n’est pas seulement une ligne dans la liste des récompenses d’un scientifique: l’académie joue un rôle actif en conseillant le gouvernement fédéral sur les questions scientifiques, de sorte que les membres sont souvent recrutés pour siéger à des panels. La National Academies Press publie chaque année plus de 200 rapports sur des questions telles que les implications du changement climatique et la distribution équitable des vaccins.

Il est problématique pour quelqu’un qui a commis un harcèlement sexuel d’avoir un rôle national aussi influent, dit Kathleen Treseder, écologiste à l’Université de Californie à Irvine. Treseder était l’une des quatre femmes de l’université à avoir déposé plainte pour harcèlement sexuel contre Ayala en novembre 2017.

L’adhésion à l’académie est un signe que, dans une certaine mesure, une personne est un grand scientifique. Mais encadrer les jeunes et favoriser leur croissance en tant qu’érudits fait également partie du fait d’être un grand scientifique, dit Urry, et c’est pourquoi les harceleurs ne devraient pas être autorisés à rester. « Ce n’est pas seulement que vous avez fait quelque chose de mal, c’est que vous avez empoisonné le puits. »

Silence radio

Pourquoi personne n’a utilisé le nouveau système NAS pour déposer une plainte de harcèlement est une question ouverte. Une possibilité est que le NAS n’a pas correctement communiqué sa nouvelle politique et son nouveau processus de signalement des harceleurs à ses membres et à la communauté au sens large. « Pour autant que je sache, le processus n’a pas été finalisé », a déclaré Urry à Nature lorsqu’il a été contacté à propos de ce problème.

Bill Kearney, un porte-parole du NAS, dit que le changement de politique a été largement couvert dans les médias l’année dernière et a été diffusé aux membres du NAS.

Certains peuvent également se demander pourquoi la direction du NAS ne peut pas placer de manière proactive les harceleurs connus dans la file d’attente pour examen par un comité, même si aucun individu n’a déposé de plainte. McNutt ne peut pas, parce que selon la nouvelle politique, elle serait l’arbitre si une affaire était portée en appel, présentant un conflit d’intérêts. Quant aux autres membres du conseil d’administration ou de la direction du NAS, Kearney a confirmé qu’ils pouvaient déposer des plaintes à condition qu’ils se récusent du reste de la procédure.

Et ceux qui ont déjà signalé des harceleurs à d’autres organisations peuvent ressentir de la fatigue. «Dois-je tout faire? J’ai déjà suffisamment sacrifié », explique Treseder, expliquant pourquoi elle n’a pas déposé de plainte auprès du NAS. «Tout le monde a cette information. Quelqu’un d’autre pourrait le faire. Elle ajoute: «Je ne pourrais pas être plus déçue par la National Academy of Sciences en tant qu’institution et par chaque membre de la National Academy of Sciences qui a permis aux harceleurs sexuels de rester.»

McNutt dit que les membres du NAS qui sont des harceleurs connus ont fait profil bas depuis que les règlements ont été modifiés. «Ils ne sont pas nommés à des comités ou à des groupes spéciaux ou à quoi que ce soit d’autre», dit-elle. «Leur influence dans l’académie est inexistante.»

Jane Willenbring, géologue à l’Université de Stanford en Californie, qui a réussi à pousser la Geological Society of America à instituer une politique similaire après que quelqu’un qui l’a harcelée ait été nommée membre de l’organisation en 2017, a déclaré que le manque de participation de ces scientifiques aux activités de l’académie n’est pas assez. Leur présence continue en tant que membres – même inactifs – envoie le signal que «nous n’avons pas à jouer un rôle actif en disant aux harceleurs qu’ils n’ont pas leur place dans la science», dit-elle. « Je ne pense pas que ce soit une manière saine de créer le changement important dont nous avons besoin. »

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 21 septembre 2020.