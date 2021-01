La National Rifle Association (NRA) a déclaré vendredi qu’elle avait déposé son bilan devant un tribunal américain dans le cadre d’un plan de restructuration plus large visant à éliminer son empreinte à New York pour le Texas.

Monde de Miami/ Telemundo 51

Le groupe de défense des droits des armes à feu a déclaré qu’il se restructurerait en tant qu’organisme à but non lucratif du Texas pour sortir de ce qu’il a qualifié d ‘«environnement politique et réglementaire corrompu à New York», où il est actuellement enregistré.

“Le plan peut se résumer très simplement: nous sortons de New York et nous suivons les plans pour rejoindre la NRA au Texas”, a écrit Wayne LaPierre. “

En novembre dernier, la NRA a accepté d’annuler le plan d’assurance qu’elle offrait à New York pendant cinq ans, en plus de payer une amende de 2,5 millions de dollars pour les frais liés à cette entreprise.

Le département des services financiers de New York a ensuite annoncé un règlement avec la NRA après que la procureure générale de l’État, Letitia James, ait poursuivi le puissant groupe pour le dissoudre pour des allégations de corruption.

Cette amende a été infligée sur la base du prétendu régime d’assurance que la NRA a offert à ses membres alors qu’ils n’avaient pas de permis pour le faire. Il a également retenu des informations sur la façon dont il maintenait certaines primes pour son propre bénéfice.

Le règlement a résolu les frais liés à la relation d’affaires de la NRA avec le courtier d’assurance Lockton Cos, qui a vendu plus de 28 000 polices garanties par la NRA. Parmi les plans proposés, il y a le programme «Carry Guard», qui, selon des représentants de l’État, offre illégalement une couverture des frais de défense pénale concernant l’utilisation «intentionnelle» des armes à feu.

Grâce aux offres d’assurance, la NRA aurait reçu plus de 1,8 million de dollars en redevances et frais associés et aurait maintenu entre 13,67% et 21,92% des primes payées.

«La NRA fonctionnait en tant que producteur d’assurance sans licence et violait la loi de New York sur les assurances en demandant des produits d’assurance et en recevant une compensation», a déclaré la surintendante des services financiers Linda Lacewell.

“Pire encore, la NRA a violé la loi de New York sur les assurances en demandant des produits d’assurance dangereux et inadmissibles, y compris ceux de son programme Carry Guard qui étaient destinés à assurer les actes délibérés et les frais de défense pénale”, a-t-il ajouté.

Le procès civil déposé par James en août de l’année dernière a fait valoir que la NRA avait violé la loi de l’État régissant les organisations à but non lucratif. L’avocat a noté que le groupe et ses hauts fonctionnaires ont détourné des millions de dollars de leur mission caritative et ont approuvé “une culture de maîtrise de soi, de mauvaise gestion et de supervision négligente”.