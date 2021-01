. / EPA / ALEX GALLARDO / Archives

Houston (USA), 5 janvier . .- Les cas continus de covid-19 qui continuent de se produire parmi les joueurs de la NBA ont conduit la ligue à revendiquer toutes les équipes qui désormais sont les professionnels Ils doivent porter le masque et ne peuvent l’enlever que lorsqu’ils entrent sur le terrain.

La NBA considère qu’il est essentiel d’améliorer la protection du visage avec le masque et c’est pourquoi elle a transmis aux équipes la politique plus stricte qu’elle a mise en place lorsque les joueurs sont sur le banc.

Le dernier acteur majeur touché par les quarante-sept jours après avoir été en contact avec une personne infectée par le covid-19 était l’attaquant Kevin Durant, des Brooklyn Nets.

Les nouvelles règles publiées, qui entreront en vigueur ce mardi, établissent que les joueurs habillés pour les matchs et éligibles sur la liste officielle que les entraîneurs présentent aux arbitres doivent porter un masque facial jusqu’à leur entrée sur le terrain.

Tous les joueurs et entraîneurs doivent porter des masques lorsqu’ils sont à l’extérieur de l’environnement de l’équipe s’ils sont à proximité d’autres joueurs et entraîneurs.

De plus, les joueurs doivent divulguer les noms de tout entraîneur privé, thérapeute, chiropraticien ou autre spécialiste avec lequel ils travaillent en dehors des installations de l’équipe.

Le mémo interne envoyé aux équipes est la dernière mise à jour d’un plan que la NBA et le syndicat des joueurs continuent d’évaluer, en particulier ces derniers jours, compte tenu de l’augmentation continue des cas de COVID-19 après la saison des vacances.

Si les joueurs travaillent avec des entraîneurs ou des thérapeutes en dehors des installations de l’équipe, il leur est également rappelé de porter des masques pour se couvrir la bouche et de prendre toutes les précautions possibles, bien plus que lorsqu’ils sont sous la protection de leurs organisations respectives.

En ce qui concerne les règles de masque mises à jour, un joueur qui quitte un match n’est pas obligatoire, mais il est “fortement recommandé”, a déclaré la ligue, de mettre un masque après son retour sur le banc.

Les règles étant réinitialisées à la mi-temps, les joueurs qui ne sont pas en action pour commencer le troisième quart doivent porter des masques jusqu’à ce qu’ils entrent en jeu.

La NBA a exigé que les joueurs inactifs portent des masques pendant toute la durée du jeu, et cette règle reste inchangée. Les entraîneurs sont également tenus de porter des masques lorsqu’ils sont sur le banc, une autre règle qui reste en vigueur.

La ligue a également déclaré aux équipes qu’elle avait autorisé une personne de plus dans le groupe de voyage.

Aujourd’hui, il y a 46 personnes, et la nouvelle autorisation est conçue comme le renforcement que les équipes peuvent avoir avec un professionnel de confiance qui est en charge de gérer les exigences de recherche des contacts lors des déplacements des visiteurs.

La NBA a réitéré qu’en plus de suivre les directives qu’elle a établies, le meilleur moyen de lutter contre les infections à coronavirus est de maintenir une responsabilité individuelle maximale en dehors de l’environnement de l’équipe.