Avec le compte à rebours déjà en cours pour la nouvelle saison en décembre, la NBA célèbre mercredi la cérémonie de repêchage la plus imprévisible de ces dernières années, sans qu’un joueur apparaisse comme un favori incontestable pour être numéro un.

Cet événement, au cours duquel les 30 équipes de la NBA sélectionnent les meilleurs talents du basket universitaire et à l’étranger, a été fortement impacté par la pandémie de coronavirus.

La cérémonie devait avoir lieu en juin au Barclays Center, domicile des Brooklyn Nets, avec les joueurs et leurs familles présents et le commissaire Adam Silver les accueillant sur scène et leur présentant sa nouvelle casquette d’équipe.

L’irruption de la pandémie a toutefois annulé ces plans et le projet se tiendra virtuellement, en se connectant par visioconférence avec les principaux acteurs choisis.

Selon le tirage au sort des postes tenu en août, les Timberwolves du Minnesota sélectionneront en premier, suivis des Golden State Warriors, des Charlotte Hornets, des Chicago Bulls et des Cleveland Cavaliers.

Chaque année, les équipes passent des mois à évaluer méticuleusement chaque aspect du jeu et la personnalité des candidats. Dans ce processus, un favori clair pour être choisi numéro un émerge généralement, comme cela s’est produit l’année dernière avec Zion Williamson (New Orleans Pelicans).

Cette saison, cependant, il n’y a pas un tel consensus et les prévisions se concentrent sur trois joueurs: le gardien LaMelo Ball, le gardien Anthony Edwards et le centre James Wiseman, tous âgés de 19 ans avec des profils très différents.

– LaMelo et Edwards, favoris –

LaMelo est le frère cadet de Lonzo Ball, qui a été choisi n ° 2 du repêchage 2017 par les Lakers de Los Angeles et échangé en 2019 aux Pélicans.

Avec sa carrière dirigée par son père excentrique LaVar Ball, LaMelo est passé directement du lycée au professionnalisme au sein des équipes des ligues lituanienne (Prienai) et australienne (Illawarra Hawks).

Avec une taille d’élite pour être un meneur (2,01 m), Ball est crédité du plus grand talent et du plus grand potentiel dans le repêchage, mais il y a des doutes quant à savoir s’il sera choisi dans les deux premières positions car les Timberwolves et les Warriors ont leur position couverte par leur étoiles D’Angelo Russell et Stephen Curry.

Edwards (Université de Géorgie, 1,98 m) serait un meilleur ajustement de position pour les deux équipes et a une capacité de score énorme et une capacité physique explosive, mais il est blâmé pour une mauvaise sélection de tir et un manque d’engagement défensif.

Wiseman (Université de Memphis, 2,16 m) ressemble à l’archétype du centre moderne de la NBA, capable à la fois de protéger la jante et de faire le break rapide, mais il est un pari plus risqué avec seulement trois matchs joués au niveau universitaire.

Le centre occupe la même position que l’autre star du Minnesota, Karl-Anthony Towns, mais le président des opérations de l’équipe, Gersson Rosas, assure qu’ils ne mettront pas ce genre de limitations lors du choix.

“Je ne pense pas que nous sacrifions le talent pour ça. D’Angelo (Russell) a eu beaucoup de succès en jouant avec un autre meneur à Brooklyn, donc c’était All-Star (…) Towns est si polyvalent, le meilleur centre de tir, qui nous donne le possibilité de le rejoindre avec un autre homme de grande taille », a déclaré Rosas à l’..

L’exécutif colombo-américain n’est pas d’accord avec les experts qui estiment que ce projet concentre moins de talents que les précédents.

“Nous sommes satisfaits du talent de ce repêchage. Non seulement dans les premières positions, je pense que c’est un repêchage profond”, a déclaré Rosas, rappelant que l’actuel MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, a été sélectionné dans un autre repêchage qui a été pris en compte “. faible “, celle de 2013, avec le nombre 15.

“Il y a du talent dans chaque repêchage. Notre travail est de le trouver”, a-t-il souligné.

– Plus de temps mais plus de restrictions –

L’incertitude est la tendance générale de ce repêchage, avec des équipes qui ont eu plus de temps que jamais pour se préparer (les Timberwolves n’ont pas joué depuis mars) mais n’ont pas pu évaluer les candidats en lice pour la finale du championnat collégial, qui a été suspendu.

“Normalement, nous amenions des joueurs dans nos installations”, a rappelé Bob Myers, directeur général des Warriors. «Nous les soumettons à nos sessions de formation, à nos problèmes médicaux et à nos propres tests de performance.

“On les emmène dîner, on fait toutes sortes de choses. Quand on engage 20, 30, 40 millions de dollars pour un joueur, on veut bien le faire”, at-il souligné.

Le choix est également lié à la situation de chaque équipe. Les Timberwolves n’ont disputé les éliminatoires qu’une seule fois depuis 2004, mais leur noyau de stars a entre 24 et 25 ans, donc ils pourraient choisir le joueur avec le plus grand potentiel futur.

Les Warriors, quant à eux, veulent à nouveau se battre pour le titre après avoir récupéré les blessés Curry et Klay Thompson, pour lesquels ils auraient besoin du jeune avec la performance immédiate la plus élevée.

Aucun d’entre eux, en tout cas, n’exclut de transférer son choix vers une autre franchise en cas de réception d’une offre intéressante.

“Vous devez avoir étudié chaque joueur, chaque scénario, chaque situation qui peut se produire la nuit du repêchage, que vous choisissiez un joueur ou que vous les échangiez”, a décrit Rosas. “Nous avons fait toutes les simulations possibles pour nous assurer que nous sommes prêts.”

