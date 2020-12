. / EPA / JOHN G. MABANGLO / Archives

New York, 7 décembre . .- Les 30 équipes de la NBA recevront chacune 30 millions de dollars à titre d’aide pour maintenir leurs finances et se protéger contre tout problème de liquidité causé par la pandémie de coronavirus, selon un rapport publié ce lundi dans le Sports Business Journal.

L’argent provient des 900 millions que la ligue a collectés sur les billets émis par la NBA sur le marché du placement privé, a rapporté la publication spécialisée.

Selon la même source, le marché comprend généralement des compagnies d’assurance et des investisseurs institutionnels.

Les billets sont d’une durée de trois ou quatre ans et seront remboursés avec les intérêts des «sources générales de la ligue collective».

La publication a noté que la solidité financière de la NBA lui permettait d’obtenir des financements et que la ligue était proactive.

Le Sports Business Journal a en outre noté que c’était la première fois que la NBA se tournait vers le marché du placement privé pour financer des initiatives de ligue.

Une source a déclaré à la publication que les 30 millions de dollars par équipe aideront à résoudre les problèmes de trésorerie et de liquidité causés par le fait de jouer avec peu ou pas de fans pour démarrer la nouvelle saison le 22 décembre.

La NBA tire environ 40% de ses revenus de la vente de billets et a perdu 700 millions de dollars la saison dernière.