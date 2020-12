Le conflit dans les ports reste non résolu

Après plusieurs heures d’intenses négociations au sein du ministère du Travail, aucune solution n’a été trouvée au conflit dans les ports d’exportation, qui est mené par des travailleurs du pétrole et des réceptionnaires de céréales. et cela jusqu’à présent a engendré des complications dans les exportations nationales et dans tout ce qui concerne la logistique pour déplacer la récolte de blé.

La grève, selon les informations fournies par le secteur exportateur, atteint 22 ports, il y a plus de 18 navires incapables de charger des marchandises, et entre mercredi et vendredi de la semaine dernière l’entrée de camions dans les terminaux portuaires a considérablement diminué . Au cours du week-end dernier, un nombre important d’entités de la chaîne agro-industrielle ont demandé une solution au conflit.

Ce jour-là, les membres de la Chambre de l’industrie pétrolière se sont réunis, l’entité qui préside Gustavo Idígoras, avec les autorités du Fédération des travailleurs du complexe industriel des oléagineux et de Syndicat des travailleurs et employés du pétrole du département de San Lorenzo (SOEA). L’Union des receveurs de céréales (Urgara) n’a pas été convoquée à la réunion.

Après l’échec des négociations dans le portefeuille du travail avec le secteur des entreprises, l’un des syndicats de producteurs de pétrole a déjà annoncé qu’il poursuivait la grève pendant 24 heures pour exiger une amélioration des salaires. Le syndicat des ouvriers et employés pétroliers du département de San Lorenzo, dans la province de Santa Fe, a publié un communiqué annonçant la poursuite de la manifestation selon la modalité suivante: arrêt de l’usine, garde minimum et présence aux portes. De plus, demain à 16h00 une évaluation de la mesure de force sera effectuée et les étapes à suivre seront définies.

Gustavo Idígoras, président de la Chambre argentine de l’industrie pétrolière

C’est une déclaration, La Chambre de l’industrie pétrolière a annoncé l’échec des négociations, affirmant que les syndicats «présentaient des revendications salariales encore plus élevées que les précédentes et ne se conformaient pas à la demande de levée des mesures formulées par les représentants du gouvernement, démontrant l’absence de volonté de dialogue ».

En outre, il a été signalé qu’il n’y avait pas eu de progrès dans la formation d’une table de négociation “effective et réelle”, car les syndicats pétroliers avaient accru leurs revendications salariales. A tout cela, le secteur privé a averti que «Les syndicats ont empêché, clairement et simplement, l’entrée de tout type de personnel dans les usines industrielles habilitées à prendre des mesures de sécurité pour prévenir les risques environnementaux et les dommages aux installations. Ces mesures vont au-delà de l’exercice légitime du droit de grève »a souligné la Chambre.

Enfin, ils ont souligné les efforts déployés par les fonctionnaires du ministère du Travail pour résoudre le conflit. Et ils ont ajouté: «L’intransigeance syndicale a empêché de parvenir à un accord sur des motifs raisonnables et de reconnaître l’inflation des salaires des salariés pétroliers. Pendant ce temps, un autre inconvénient à la situation est l’accumulation croissante des salaires perdus de ceux représentés par leur stratégie de négociation.

Chambre d’arbitrage

Ce lundi, la Chambre d’arbitrage de la Bourse des céréales a dénoncé publiquement qu ‘”il est l’otage d’un conflit intersyndical”. La délégation Necochea-Quequén de ladite entité est confrontée à une mesure de force promue par le Syndicat des Receveurs de Grains (Urgara), dans le but de prendre en charge la représentation syndicale du personnel de la Chambre.

Comme indiqué, «pendant un demi-siècle, le syndicat qui représente les travailleurs de l’entité est le Syndicat des travailleurs du sport et des entités civiles (Utedyc). Il en est ainsi non seulement par décision du ministère du Travail de la Nation, mais parce que les deux syndicats Urgara et Utedyc l’ont expressément accepté par un accord conclu devant le ministère du Travail de la province de Buenos Aires ».

“Quel que soit le syndicat qui devrait être le syndicat représentant le personnel de l’établissement, la Chambre est totalement exempte d’un conflit purement intersyndical: juridiquement, ni l’employeur ni les travailleurs n’ont aucune ingérence dans le cadre syndical, une controverse qui ne peut être résolue que par accord entre les syndicats eux-mêmes ou par décision de l’autorité compétente », ils se manifestaient de l’entité présidée par Javier Buján.

Enfin, ils ont ratifié leur neutralité dans le conflit entre les deux syndicats, ont rejeté l’utilisation de moyens de facto pour régler les conflits intersyndicaux et ont demandé aux deux syndicats de recourir à des moyens légaux pour résoudre un conflit entre syndicats et de cesser immédiatement mesure de force, puisqu’ils assurent de la Chambre que la chaîne agro-industrielle est endommagée.

