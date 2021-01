ST. PETERSBURG, Floride, États-Unis (AP) – La NFL a annoncé vendredi que 7500 agents de santé, déjà vaccinés contre le coronavirus, recevraient des billets gratuits pour le Super Bowl qui se tiendra le mois prochain à Tampa, en Floride.

Le commissaire de la ligue, Roger Goodel, a ajouté dans un communiqué que la participation au match du 7 février sera limitée à ces travailleurs et à environ 14 500 fans. Le Raymond James Stadium, domicile des Buccaneers de Tampa Bay, a une capacité de près de 66 000 spectateurs, selon son site Internet.

La plupart des travailleurs de la santé qui recevront les billets gratuits travaillent dans la région de Tampa Bay et dans le centre de la Floride, a expliqué Goodell. Cependant, il a ajouté que les 32 équipes de la NFL choisiraient des travailleurs de leurs villes pour assister à la réunion.

«Ces agents de santé dévoués continuent de risquer leur propre vie pour en sauver d’autres, et nous leur devons notre gratitude», a déclaré Goodell. “Nous espérons que, dans au moins une petite mesure, cette initiative inspire notre pays et reconnaît ces véritables héros américains.”

Goodell a expliqué qu’à l’occasion du match, il y aura également «une grande variété de moments spéciaux» pour honorer les agents de santé, à la fois dans le stade et à travers l’émission de CBS.

Jane Castor, maire de Tampa, a déclaré que la décision de la NFL était le moyen idéal d’honorer les travailleurs de la santé lors d’un événement aussi prestigieux.

“Notre pays a beaucoup souffert au cours de la dernière année, et nous ne pouvons pas perdre de vue ceux qui ont travaillé jour après jour pour assurer notre sécurité”, a déclaré Castor dans le communiqué de la NFL.

Comme dans les autres matchs cette saison dans la NFL, l’utilisation obligatoire des masques sera imposée lors du Super Bowl. Il faudra également respecter les mesures de distanciation, il ne sera pas possible d’avoir de contact avec les personnes dans les magasins et restaurants, et des points de contrôle seront établis à l’entrée et à la sortie.

Jusqu’à présent, environ 1,2 million de téléspectateurs ont assisté à des matchs de championnat pendant la saison régulière et les séries éliminatoires, a déclaré Goodell.