Dans l’image, le logo NFL sur un terrain de jeu. . / EPA / ANDREW GOMBERT / Fichier (.I0658 /)

New York, 2 novembre . .- Le comité de compétition de la Ligue nationale de football (NFL) espère présenter une résolution aux propriétaires de clubs qui comprend un scénario de séries éliminatoires à 16 équipes en compensation des matchs qui ont lieu. peut perdre face à la pandémie de coronavirus.

Des sources proches de la ligue ont rapporté lundi que le plan est bien avancé et serait prêt à être développé à la fin de la saison régulière de 16 matchs pour chaque équipe.

Le plan d’urgence, qui pourrait devenir plus probable à mesure que les semaines de congé se terminent, comprendrait huit équipes éliminatoires de chaque conférence.

Le comité de la concurrence s’est réuni ce lundi par visioconférence, selon les mêmes sources proches de la NFL.

La contingence, si nécessaire, prendrait quatre champions de division et quatre équipes wild card de la Conférence américaine (AFC) et de la Conférence nationale (NFC).

Les têtes de série éliminatoires seraient 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5, comme dans les séries éliminatoires de la NBA.

En mars dernier, les propriétaires d’équipes de la NFL avaient déjà approuvé un plan visant à étendre les séries éliminatoires à 14 équipes à partir de la saison 2020.

Ce plan a fait passer le nombre d’équipes génériques par conférence de deux à trois.