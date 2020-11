La consommation de bœuf par habitant continuera de baisser, mais la production trouvera de nouveaux marchés.

L’Argentine est un pays «carnivore» par excellence, avec l’un des apports en protéines animales les plus élevés au monde, autour de 110 et 120 kilos par habitant et par an, un problème qui est resté constant depuis de nombreuses années. Cependant, il y a eu un changement dans la part des viandes que nous consommons: il y a 30 ans, 85% étaient monopolisés par le bœuf, mais maintenant le poulet l’a presque égalé et le porc ne cesse de croître.

Face à ce panorama, Infobae a consulté des spécialistes du secteur pour expliquer pourquoi cette nouvelle structure a été donnée et quelle est la vision de la quantité et des viandes consommées par les Argentins dans les 10 ou 20 prochaines années et prévoir si les tendances actuelles se maintiendront ou seront cela changera à nouveau nos habitudes alimentaires.

Le spécialiste du marché et consultant en élevage, Victor Tonelli, indiqué que Aujourd’hui en Argentine, 116 kilos sont consommés par habitant et par an, dont 50 kilos de bœuf, entre 49 et 50 de poulet et 16 de porc. Mais cela ne restera pas immobile, a-t-il souligné, mais prévoit plutôt que «le porc poussera 6 ou 8 kilos de plus dans les 10 prochaines années, le poulet un peu plus, mais pas beaucoup plus, et le bœuf diminuera».

Selon Tonelli, il est “inexorable” que la consommation de viande bovine en Argentine tombe à “40 kilos dans les 10 prochaines années”, suivant une tendance à la baisse qui a déjà 30 ans. Ce déclin, a-t-il estimé, sera capté à 90% par le porc et à 10% par les moutons. Dans ces changements, a expliqué le spécialiste, «cela n’a rien à voir, en tant que point central, la question économique elle-même, car en fait le porc est à des valeurs similaires au bœuf, mais il y a une diversification et un changement de culture culinaire. La chute que je projette pour les dix prochaines années n’est pas un problème de prix relatif, mais plutôt un changement d’habitudes et un remplacement dans la variété ».

La consommation actuelle de viande de poulet est très similaire à celle du bœuf

Or, une baisse de consommation de 10 kilos sur cette période représenterait une baisse de 20%, dans un pays où l’activité alloue plus de 70% du total produit au marché intérieur, pour lequel, a priori, il y aurait un effet négatif pour l’industrie. Mais Tonelli parie que ce reste sera absorbé par les exportations et que d’autres viandes prendront la place de la viande de bœuf.

«Il n’y a pas de concurrence entre les viandes. Il y a de la place pour croître sur le marché intérieur, certains et dans les exportations, les autres. Le monde ne peut pas croître beaucoup plus dans la production et l’offre de viande bovine et les nouveaux consommateurs, qui sont asiatiques, n’ont pas la moindre possibilité ni de le produire ni de revenir à la consommation. La proposition stratégique est que dans la mesure où d’autres viandes peuvent pousser, en particulier le porc, le bœuf continuera de croître et tout ce qui n’est pas consommé en Argentine a d’énormes opportunités pour le placer sur le marché international », a-t-il expliqué.

Pour le président de la Fédération des industries frigorifiques régionales argentines (FIFRA), Daniel Urcía, “Au cours des cinq prochaines années, maintenir une consommation par habitant supérieure à 117 kilos en fonction de la croissance démographique serait un luxe” et il considère qu’il existe même «une marge pour réduire un peu la consommation de viande en augmentant la consommation de fruits et légumes, en variant le régime alimentaire. Ce n’est pas qu’il demande qu’il soit abaissé, mais qu’il existe un scénario qui nous permet le luxe, par exemple, de prendre 7 kilos de toutes les viandes et de les mettre sur le marché d’exportation si c’est pour affaires ».

Selon Urcía, il y a aujourd’hui des “nouvelles tendances” comme le véganisme ou le végétarisme qui représentent une sorte de “menace” pour le secteur mais en même temps, a-t-il dit, “il ne faut pas trop s’inquiéter” car “nous avons la capacité de continuer à produire, nous avons des marchés, la culture carnivore de l’Argentine aide et je crois aussi que toutes ces tendances de consommation ne sont pas non plus absolues ».

Sur cette base, Urcía a expliqué que la production de viande bovine reste en termes constants dans un contexte de croissance démographique, ce qui conduit, entre autres, à une répartition entre un plus grand nombre de personnes et à une baisse de la consommation moyenne. , à laquelle «il faut ajouter la proposition de diversification de l’alimentation, qui est quasiment installée dans de nombreuses familles. Nous n’ignorons pas que le poulet a fait un travail phénoménal depuis les années 1990 et qu’il l’a emporté. Aujourd’hui, il y a une consommation au niveau international et le porc a un long chemin à parcourir ».

En ce sens, le leader a prédit que dans les dix prochaines années la consommation de bœuf “sera stable autour de 50 kilos, le poulet se stabilisant entre 40 et 45 kilos et le porc atteignant 25 kilos”.

Ces dernières années, l’augmentation de la consommation de porc a été importante

Le président de la Chambre d’industrie et de commerce de la viande et des produits dérivés de la République argentine (CICCRA), Miguel Schiariti, situait la consommation actuelle en “18 kilos de porc, 46 ou 48 kilos de poulet et 49 près de 50 kilos de bœuf”, très loin de ces chiffres des années soixante où “100 kilos de bœuf étaient consommés, car aucune autre viande n’a été consommée, et une consommation de 4 kilos de viande froide et 8 kilos de poulet ».

Pour Schiariti, l’augmentation de ces viandes, anciennement appelées alternatives, était due à une production et une offre plus importantes il y a 20 ans, parallèlement à un changement de génétique qui a permis de rendre leur développement plus efficace, de réduire les coûts et de pouvoir se détacher du prix des le boeuf au rang inférieur, ajouté à un changement dans les habitudes culinaires des Argentins.

«En principe, il y a eu un très fort changement culturel dans le régime alimentaire de la population. Aujourd’hui, elle est plus disposée à varier le produit qu’elle consomme. En plus du changement d’habitude, le pouvoir d’achat prend également des décisions en boucherie. Avec des poches maigres, cela ne le dérange plus de manger autre chose que le vaccin et il décide d’autre chose », a déclaré le responsable du CICCRA.

Détail de la consommation de porc en Argentine

Schiariti a estimé qu’actuellement, elle avait la plus faible consommation de bœuf de l’histoire. Même pendant la crise de 2000, il n’y avait pas eu une consommation aussi faible “et il a prédit que” dans les 20 prochaines années, elle atteindra 35 kilos par habitant parce que la différence de prix va augmenter “et a calculé que les exportations pourraient prendre le 50% de la production.

Enfin, le spécialiste du porc, Juan Luis Uccelli, a indiqué que la nouvelle composition de la consommation de viande dans le pays, avec le poulet et le porc en hausse, est due au fait qu’il s’agit de «deux viandes bon marché. En Argentine, la consommation de poulet a augmenté de façon incroyable entre les années 1980 et 2010 en raison du fait qu’il était bon marché. Rien de plus. Chez le porc entre 2000 et maintenant, elle a considérablement augmenté, étant moins chère que le vaccin, avec une plus grande quantité et beaucoup de travail a été fait sur la question des mythes sur cette viande, qu’elle faisait grossir ou était mauvaise pour la santé ».

À partir de là, le spécialiste a projeté que le porc “n’a pas de toit” et que “s’il continue à être moins cher que le bœuf, nous pouvons atteindre 30 kilos dans les prochaines années et une autre chose qui va arriver est que la viande le vaccin deviendra de plus en plus cher. Au-delà de cette situation, nous continuerons à manger du bœuf car c’est dans notre ADN, mais cela nous coûtera plus ».

