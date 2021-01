Pendant des années en tant que procureur fédéral à New York, Daniel R. Alonso a dirigé des équipes qui ont dû fouiller dans un labyrinthe de sociétés anonymes pour dénoncer les activités criminelles.

«Toutes sortes de recherches fondamentales étaient nécessaires pour identifier qui était vraiment derrière ces sociétés écrans», a rappelé Alonso. «Nous avons dû demander des relevés bancaires et des avocats d’assignation, ainsi que des sources humaines, et même alors, nous nous sommes souvent retrouvés dans une impasse».

Désormais, grâce à une réforme décisive des lois américaines sur le blanchiment d’argent, localiser le produit de la corruption transnationale, du trafic de drogue et du financement du terrorisme pourrait être aussi simple que d’appuyer sur quelques touches.

La nouvelle législation adoptée discrètement par le Congrès le mois dernier après une décennie de lutte est la réforme bancaire la plus radicale de son genre depuis l’adoption du Patriot Act, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Pour la première fois, les sociétés écrans devront fournir les noms de leurs propriétaires ou elles s’exposeront à des peines sévères et à des peines de prison. Les informations seront stockées dans une base de données confidentielle accessible aux services répressifs fédéraux et partagées avec des banques qui sont souvent des complices involontaires dans la corruption internationale.

“Il n’est pas exagéré que cette loi modifie sérieusement les règles du jeu”, a déclaré Alonso, qui conseille désormais en privé ses clients sur les questions de corruption étrangère et de lutte contre le blanchiment d’argent.

La loi sur la transparence des entreprises a été incluse dans un projet de loi sur les dépenses de défense qui a été approuvé par le Congrès le jour du Nouvel An après que le président Donald Trump a tenté d’y opposer son veto.

Le projet de loi a été présenté par la membre du Congrès Carolyn Maloney, une démocrate de New York, en 2010 et s’est d’abord heurtée à l’opposition des banques et des groupes d’affaires préoccupés par la bureaucratie, ainsi que des États comme le Delaware et le Wyoming, qui tirent des revenus importants de la près de 2 millions de sociétés et sociétés à responsabilité limitée enregistrées chaque année dans le pays.

Mais une série de scandales financiers internationaux impliquant la FIFA et la banque de développement malaisienne 1MDB, ainsi que la fuite des soi-disant Panama Papers sur le blanchiment d’argent, ont finalement vaincu les critiques en révélant le rôle de premier plan qu’ils jouent. les sociétés écrans pour cacher les bénéfices des activités illicites.

Le système financier américain, le plus grand et le plus stable du monde, est depuis longtemps un aimant pour l’argent sale. Mais les outils pour prévenir les abus par les mauvais acteurs n’ont pas suivi le rythme de la technologie et de la prolifération des transactions instantanées en ligne qui traversent les frontières.