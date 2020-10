Le 16 septembre, la Fed en a surpris beaucoup en publiant de nouvelles prévisions sur les taux d’intérêt avant la date prévue. Cela fait suite à une autre annonce publiée plus tôt que prévu concernant les conclusions de la révision de son plan de travail lors du symposium de Jackson Hole le mois dernier. Cependant, le manque de réaction du marché suggère que de nombreux investisseurs ne sont pas convaincus que les nouvelles orientations de la Fed représentent un changement de politique important.

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale

En fait, nous nous demandons si les dirigeants de la Réserve fédérale utilisent des surprises et un langage emphatique pour essayer de compenser un Comité fédéral de libre-échange (FOMC) qui pourrait ne pas être entièrement d’accord avec un changement de régime plus important.

Les directives axées sur les résultats se transforment en directives fondées sur les prévisions

Comme prévu, les représentants de la Fed prévoient que le taux d’intérêt officiel restera probablement inchangé jusqu’en 2023. Avec ses prévisions de croissance aux États-Unis supérieures au consensus, mais avec l’inflation de base du PCE toujours dans la balance. Seulement 2% en 2023 (PCE, ou Dépenses de consommation personnelles, est la mesure préférée de l’inflation par la Réserve fédérale), sans surprise, seuls quatre membres de la Réserve fédérale prévoient des hausses de taux d’intérêt au cours des trois prochaines années. . En réalité, PIMCO s’attend à ce que l’inflation aux États-Unis prenne plusieurs années pour revenir à son objectif étant donné un chômage élevé et une économie faible..

La surprise a été l’introduction de l’orientation des taux d’intérêt dans la déclaration du Federal Open Market Committee (FOMC) de septembre. La Fed dit qu’elle sera maintenant en pause jusqu’à ce que l’économie atteigne son niveau d’emploi le plus élevé et que «l’inflation est montée à 2% et est en passe de dépasser modérément 2% pendant un certain temps» (nous soulignons).

Nous avons trouvé deux choses surprenantes dans l’orientation de la Fed en matière de ciblage d’inflation. Premièrement, les responsables de la Fed avaient fortement souligné dans des discours et des entretiens ces dernières semaines que septembre serait trop tôt pour donner des indications sur les taux d’intérêt. Deuxièmement, les orientations futures sont basées sur des prévisions, et l’inflation doit seulement être «sur la bonne voie» pour dépasser l’objectif de la Réserve fédérale pour commencer à resserrer sa politique. C’est une surprise agressive, à notre avis. À la suite des résultats de la revue du plan de travail, nous avions anticipé un changement plus important, la Fed ayant conditionné les hausses de taux d’intérêt au dépassement réel de l’inflation PCE de 2% (et donc atteint sa nouvelle cible d’inflation médiane de 2%), plutôt que de s’attendre à ce qu’elle soit simplement dépassée. L’absence de réaction du marché aux taux d’inflation d’équilibre à la suite de la publication du communiqué suggère que de nombreux investisseurs anticipaient également une orientation plus audacieuse et plus axée sur les résultats.

Nous trouvons également cette approche prévisionnelle quelque peu contradictoire avec les annonces de la Fed suite à la révision du plan de travail à long terme. L’une des principales conclusions que nous avons tirées de cet examen était que l’on s’attendait à mettre un peu moins l’accent sur les règles traditionnelles de politique monétaire. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné à plusieurs reprises l’incertitude considérable entourant le NAIRU et le r * (le taux d’inflation non accélérée du chômage et le taux d’intérêt naturel, respectivement). Dans ce contexte, nous recherchons des indications pour nous concentrer davantage sur le résultat d’une inflation moyenne de 2% plutôt que sur les prévisions. Cependant, nous notons que, se référant à l’emploi maximum dans la déclaration de septembre, le Federal Open Market Committee a noté qu’il n’augmentera pas de manière proactive les taux d’intérêt si le chômage est faible – l’autre changement important résultant de la révision du plan. .

Différence d’opinion au sein de la Fed?

Nous soupçonnons que les annonces surprises de la Réserve fédérale visaient peut-être à guider les investisseurs dans l’interprétation des changements de politique comme des changements majeurs. Le président Powell a également passé un temps considérable pendant la conférence de presse à souligner qu’il s’agit d’une approche «forte et puissante» de l’orientation future. Cependant, nous pensons que la Fed pourrait devoir faire plus pour convaincre les opérateurs du marché.

L’orientation future annoncée en septembre pourrait refléter des divergences d’opinions au sein du Comité. Depuis la publication de la révision du plan, certains présidents des banques régionales de la Fed ont proposé des interprétations divergentes des cibles d’inflation médianes flexibles. Certains responsables ne se sont dits satisfaits que l’inflation dépassant l’objectif de 2% de 25 à 50 points de base, tandis que d’autres tentent de compenser beaucoup plus les déficits d’inflation passés par rapport à l’objectif.

Définition de «moyenne»

Comme il est peu probable que les taux d’intérêt augmentent dans un proche avenir, la Réserve fédérale a le temps de se pencher sur ces incertitudes. Mais à long terme, les marchés auront besoin de plus de clarté sur ce que signifie réellement «2% en moyenne». Sinon, la Fed risque un resserrement prématuré des conditions financières. La Fed vise-t-elle un changement de paradigme plus important, dans le cadre duquel elle permettrait à l’inflation de surpasser et viserait une moyenne de 2%? Ou s’agit-il d’une évolution plus modeste du cadre existant, dans lequel les mêmes modèles sont utilisés avec un peu plus de patience que lors du dernier cycle d’escalade?

À notre avis, l’inflation restant en deçà de l’objectif au cours de la dernière décennie et compte tenu des défis auxquels la Réserve fédérale et l’économie américaine sont confrontées dans le contexte actuel de taux bas, une approche plus audacieuse peut avoir du sens. Pendant ce temps, les observateurs et les investisseurs de la Réserve fédérale seront à l’affût d’autres changements ou surprises.