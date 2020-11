Une vue aérienne du Whakaari, également connu sous le nom de volcan White Island, en Nouvelle-Zélande. REUTERS / Jorge Silva / fichier photo

L’agence d’État pour la sécurité au travail La Nouvelle-Zélande a annoncé ce lundi qu’elle avait déposé treize poursuites en justice pour négligence qui aurait causé la mort de 22 personnes lors de l’éruption du volcan Whakaari, à Isla Blanca., début décembre 2019.

Le directeur exécutif de l’agence, Phil Parkes, a expliqué dans un communiqué que si “c’était un événement inattendu”, cela ne justifiait pas “qu’il était imprévisible”, et les opérateurs de ces services touristiques “avaient le devoir de protéger le les personnes qui étaient à leur charge ».

«Après l’enquête la plus vaste et la plus complexe de cette agence, nous avons conclu que treize parties avaient enfreint leurs obligations et devraient faire face à des poursuites judiciaires en vertu de la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail». a déclaré.

Dans les accusations, il y a dix sociétés, qui encourraient des sanctions financières d’un maximum d’un million de dollars, ainsi que trois autres personnes, qui en tant que dirigeants de ces entreprises touristiques sont accusées de ne pas avoir agi avec la diligence raisonnable, pour laquelle elles pourraient être sanctionnées par des amendes de 300.000 dollars néo-zélandais (175.000 euros), détaille le communiqué.

WorkSafe, tel est le nom de cet organisme public, a rapporté que les accusations avaient été déposées auprès du tribunal de district d’Auckland. À son tour, il a confirmé qu’il n’avait pas enquêté sur le processus ultérieur de sauvetage et de récupération des cadavres, de sorte que des mesures à cet égard ont été exclues pour le moment.

Image des victimes du volcan. Les autorités néo-zélandaises ont poursuivi lundi dix organisations et trois dirigeants, sans révéler leur identité ni le nom de leur entreprise, pour la tragédie du volcan Whakaari, dont l’éruption le 9 décembre 2019 a fait 22 morts, parmi des touristes et des travailleurs touristiques. . / EPA / BIANCA DE MARCHI / Archives

Les accusations sont déposées dans le respect des délais fixés par la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, qui a expliqué que les enquêtes pourraient durer un an et que, selon les résultats, des sanctions pénales allant jusqu’à cinq ans de prison pourraient être engagées., bien que cette dernière possibilité semble exclue, en attendant que d’autres procédures judiciaires puissent être présentées.

Le volcan Whakaari, le plus actif de Nouvelle-Zélande, est situé à 48 kilomètres de Whakatane, sur la côte est de l’île la plus septentrionale de l’archipel néo-zélandais.

Au moment de l’éruption, il y avait 47 personnes dans la région, dont 24 d’Australie, 9 des États-Unis, 5 de Nouvelle-Zélande, 4 d’Allemagne, 2 de Chine, 2 autres du Royaume-Uni et 1 de Malaisie.. Une trentaine de personnes touchées ont dû être hospitalisées pour des brûlures graves.

La tragédie a soulevé une vive controverse en Nouvelle-Zélande à l’égard de l’industrie du tourisme et des autorités locales, qui ont été vivement critiquées pour avoir permis aux touristes d’avoir accès à une île avec un volcan officiellement actif.

Avec des informations d’Europa Press

