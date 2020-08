La Nouvelle-Zélande lèvera dimanche soir le verrouillage de la ville d’Auckland, la plus peuplée du pays avec 1,7 million d’habitants, après que seulement deux nouvelles infections au COVID-19 aient été détectées aujourd’hui, a annoncé le Premier ministre Jacinda Ardern, en comparution devant les médias.

. / EPA / JAMES ROSS

(JAMES ROSS /)

« Aux habitants d’Auckland, je tiens à dire merci pour les efforts déployés jusqu’à présent, mais aussi pour ne pas baisser la garde », a déclaré le président, qui a également noté qu’après la fin du verrouillage à minuit, des mesures telles que la limitation réunions pour un maximum de dix personnes ou obligation dans tout le pays de porter des masques dans les transports publics.

Le gouvernement néo-zélandais a imposé le confinement à Auckland le 12 août, deux jours après la réapparition de nouvelles infections à coronavirus après 102 jours sans infections locales à travers le pays.

La Nouvelle-Zélande, qui compte un peu moins de 4,9 millions d’habitants et dont le gouvernement a été globalement félicité pour avoir confiné le pays en mars alors qu’il avait eu une cinquantaine d’infections au COVID-19, est revenue à la normale début juin et s’enregistre depuis début de la pandémie un total de 1 729 infections, dont 22 décès et 136 cas actifs, dont dix hospitalisés.

Cependant, Auckland est devenue l’épicentre d’une épidémie de coronavirus lorsque quatre nouveaux cas ont été détectés il y a trois semaines chez des membres de la même famille.

L’origine de l’épidémie est encore inconnue, mais les autorités soupçonnent que le virus vient de l’étranger, elle a donc redoublé les tests pour détecter le COVID-19 parmi ses frontaliers, qui avaient été mis en œuvre fin juin.