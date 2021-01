Les organisateurs de l’appel ont souligné l’importance de connaître la sérologie

Ce samedi 23 janvier aura lieu La nuit des tests dans laquelle AIDS Healthcare Foundation (AHF), avec diverses organisations alliées, effectuer des tests VIH gratuits, sûrs et confidentiels, fournir des informations sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et distribuera des préservatifs de votre propre marque.

Après avoir traversé une année où les restrictions de circulation et l’isolement ont amené de nombreuses personnes à cesser de subir des contrôles et des contrôles ou à ne pas passer le test correspondant La Nuit des tests est présentée comme une excellente occasion de connaître le statut sérologique.

En ce sens, selon une enquête menée par la AHF dans différentes cliniques, publiques et privées, tout au long du premier trimestre de quarantaine où les restrictions étaient totales -avril, mai et juin-, une diminution de 39% a été observée dans les consultations de patients déjà en traitement, par rapport au trimestre précédent. Dans la même période, il y a eu une diminution des nouveaux diagnostics et des sorties dans le système de santé de 28%. Cela peut être lié au diminution des tests VIH effectués tout au long de la quarantaine et des différentes étapes de l’isolement. Pedro Cahn, dans une récente interview avec Infobae, il a prévenu: «En raison de la pandémie, davantage de cas de VIH sont attendus en 2021».

Pendant le quart de nuit, des tests VIH gratuits, sûrs et confidentiels seront effectués, des informations sur les MST seront données et des préservatifs seront livrés (Matías Arbotto)

Dans ce contexte, le quatrième édition de La Noche de los Testeos, une initiative présentée par AHF Argentine, dans le but de sensibiliser à l’importance pour chaque personne de connaître sa situation par rapport au VIH, rapprochant ainsi la possibilité de passer le test de la communauté. Et comme un rappel qu’en période de COVID-19, l’autre pandémie ne doit pas être oubliée ni négligée: le VIH et le SIDA. En 2020, les tests VIH ont subi une baisse moyenne de 40%, en raison de la fermeture des centres et de la faible prédisposition des personnes à se rendre dans les centres de santé.

La journée commencera au crépuscule et durera jusqu’à minuit à Plus de 30 villes des provinces de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Rio Negro, San Luis et Santa Fe. Des actions de CABA seront également ajoutées.

L’utilisation de préservatifs est le principal pilier de la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles (Matías Arbotto)

Dans le pays, on estime que 139 000 personnes vivent avec le VIH, dont 17% ne connaissent pas leur diagnostic. Des actions comme celle du 23 janvier sont l’occasion de connaître le statut sérologique puisque l’accès au test VIH est le seul moyen de savoir si vous vivez avec le virus et, le cas échéant, de commencer par un traitement complet adéquat qui mettre un terme au virus et permettre d’avoir une bonne qualité de vie.

Au dernier moment, les tests rapides ont gagné en importance en raison de leur spécificité comparable aux tests conventionnels. Le résultat est connu dans les 15 minutes suivant l’obtention d’un petit échantillon de sang avec une piqûre au doigt. Avant d’effectuer le test, chaque personne recevra des informations sur le VIH et complétera une brève enquête pour l’évaluation des risques et le consentement éclairé. Dans le cas où le résultat est réactif pour le VIH, des personnes formées accompagneront ceux qui le souhaitent à rejoindre le système de santé afin d’accéder à un traitement en temps opportun.

Photo du jour de 2020. Cette année a lieu la quatrième édition de La Noche de Los Testeos, avec tous les protocoles conçus pour COVID-19 (Matías Arbotto)

Où aller

-Dans Buenos Aires. Mar del Plata: Plaza Colon, en face de la plage de Bristol, de 18h à 22h à côté de Diversidad Balcarce et du centre psychosocial argentin, siège de Mar del Plata. CABA: Parque Centenario, de 17 h à 22 h à côté de Testeate Buenos et Hablemos de VIH. Tandil: Plaza Independencia (Belgrano 500 – Glorieta), de 18 h à 22 h à côté de Coexistence in Diversity. Saint Pierre: Siège de la Croix Rouge (Hipólito Yrigoyen 277 coin Rivadavia) de 18h à 22h à côté de Nosotres. Villa Espagne, Berazategui: Siège de United for Diversity (Calle 150 N ° 2753 e / 27 y 28), de 18h00 à 22h00 avec Unidos por La Diversidad Berazategui. grande montagne: Plaza Mitre (Av Mitre et Santamarina), de 18h à 22h à côté de Casa MANU. Alberti: Plaza Gral. Arias (9 de Julio et Av. Vaccareza), de 18 h à 22 h avec LGBT Alberti. Châtain: Plaza San Martín (Mitre et Libertador), de 10h à 21h à côté du FALGB. Et à la Cruce Castelar (Cruce Castelar) de 16h à 21h. Castille: Plaza San Martín (Calle 5 et Calle 8), de 18 h à 22 h à côté de LGBT Chacabuco. José C. Paz: Barrio León (MZ 18 Casa 13 Barrio Concejal De León) de 18h00 à 22h00

Dans un contexte de COVID-19 où les consultations de patients sous traitement anti-VIH ont diminué de 39%, il est essentiel de connaître le statut sérologique

–Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca à la Casa de la Cultura Catamarca, de 18h à 22h avec Siempre Diversidad Catamarca.

–Chaco: Resistencia sur la Plaza 25 de Mayo (Av. Alberdi esq. Juan B Justo), de 19h à 22h à côté de la Fundación Travesti Trans Chaco.

–Chubut: Viedma sur la Plaza Alsina (Buenos Aires entre Colón et Álvaro Barros) de 18h00 à 22h00 à côté de Comarca Diversa.

–Cordoue: À Córdoba Capital Espacio La Frida (9 juillet 1207 Local 3) de 18 h à 22 h avec Voluntarixs Cba. A Villa Carlos Paz dans les jardins municipaux (Liniers 50) de 18h à 21h avec Voluntarixs Cba. A Mina Clavero au CIC Mina Clavero (Unquillo 1609 esq. Las Moras) de 18h à 22h à côté du Secrétaire à la Santé Mina Clavero et au Centre de Santé Paulus (Rivadavia 540) de 18h à 22h. A Laboulaye au SUM de la Commune de Laboulaye (Independencia corner Italia) de 18h00 à 21h00 à côté de l’APS Laboulaye. A Ausonia au Dispensaire (25 mai S / N) de 18h à 21h à côté du Dispensaire Municipal Helcio Weihmuller.

–Courants: Capitale sur la Plaza Cabral (coin San Lorenzo Junín) de 18h à 22h à côté de Red Diversa Positiva Ctes. A Goya, Plaza Mitre (Av. Colón corner. España) de 19h à 22h. avec Fundación Jóvenes.

On estime que 139 000 personnes en Argentine vivent avec le VIH (Matías Arbotto)

–Jujuy: Au Libertador General San Martín, Ledesma, sur la Plaza Gral. San Martin (Belgrano et Snopek) de 18h à 22h à côté de l’hôpital Oscar Orias. A Tilcara sur la Plaza Sargento Peloc (Lavalle et Alverro), de 18h à 22h avec Amigos de Salud à Jujuy.

–La Pampa: A Santa Rosa à Caminos, Estética y Salud (Bartolomé Mitre 327), de 15h00 à 20h00 à côté de Nosotrxs La Pampa.

–La Rioja: Capitale sur la Plaza 25 de Mayo (Calle 25 de Mayo et San Nicolás de Bari) de 20h00 à 12h00 à côté de Movimiento No Más. À Nonogasta, nous serons à Pista Vega (Dávila San Román S / N), de 17h00 à 22h00. hs. à côté de Barrios de Pie.

La journée commencera au crépuscule et durera jusqu’à minuit dans plus de 30 villes (Matías Arbotto)

–Fleuve Noir: à la Villa Regina sur la Plaza de Próceres (sur l’avenue 9 de Julio), de 20h à 23h à côté d’ATTS. Au General Roca sur la Plaza Belgrano (Mitre et Av. Roca) de 20h à minuit à côté d’ATTS. À Bariloche, nous serons aux Arcadas del Centro Cívico, de 18 h à 21 h avec ATTS. A Cervantes, sur la Plaza Manuel Belgrano (Av. San Martín entre Rivadavía et 25 de Mayo) de 18h à 22h à côté d’ATTS.

–San Luis: à San Luis Capital à la Direction du Tourisme, de 18h à 22h avec ATTA San Luis.

–Santa Fe: à Rosario de 18h à 22h à Rio Mio (Arturo Illia 1890), avec Voluntarixs Rosario; à la Casa LGBTIQ + (Córdoba 3650), avec Diverxia; et à La Vulveria (Pasaje Fabricio Simeoni 1158), avec Unidos Todos Asociacion Civil. Au Venado Tuerto de 18h à 22h sur la Plaza San Martín (25 mai coin Belgrano), avec Grupo Venado Positivo.

