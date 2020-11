C’est Diana qui a demandé à John Travolta sur sa liste d’invités, qu’elle admirait à l’adolescence pour “Saturday Night Fever” et “Grase” Photo: Everett / Shutterstock

Rencontrer les célébrités qui sont devenues nos amours platoniques d’adolescent a été une chance pour très peu, mais pour Diana Spencer et John Travolta, deux célébrités qui se sont admirées, sont devenues réalité dans une nuit magique avec une danse de rêve.

Ils se sont rencontrés le 9 novembre 1985, alors qu’elle était déjà princesse de Galles. Quatre ans plus tôt, elle avait épousé le prince Charles d’Angleterre et tous deux avaient été invités aux États-Unis pour une visite officielle., par le président Ronald Reagan et son épouse Nancy.

Pour l’occasion, ils ont organisé une réception de gala à la Maison Blanche. Mais Ce n’est pas par hasard que l’acteur était l’un des invités, mais c’était une demande personnelle de Lady Di.

Comme le raconte des années plus tard Linda Faulkner, alors secrétaire aux cérémonies du président Ronald Reagan, Nancy a demandé aux princes s’ils voulaient avoir quelqu’un en particulier à la fête: “Chacun a envoyé une liste et sur la sienne était John Travolta.”

Elle avait 24 ans, elle avait déjà été la mère de Guillermo et Enrique, tandis que Travolta avait 31 ans et sa carrière a été bloquée par trois échecs cinématographiques Photo: Shutterstock

La princesse admirait le célèbre acteur italo-américain depuis la première de ses films Saturday Night Fever and Grease, dans la seconde moitié des années 70. Au cours de ces années, Lady Di n’était qu’une adolescente et il était devenu son «béguin».

Mais au moment où ils se sont rencontrés Diana avait 24 ans, elle était déjà devenue mère – Guillermo avait trois ans et Enrique avait un an et demi – mais elle était déjà largement connue pour ses voyages altruistes et l’activité intense que la presse rose exerçait sur elle pour son sens élégant du mode. Elle était déjà une véritable influenceuse moderne.

Pour cette soirée, Diana a choisi une robe sophistiquée avec un décolleté sur les épaules, une silhouette ajustée et une coupe sirène en bleu profond. par Victor Edesltein. Un modèle combiné à un magnifique collier de perles et de saphirs.

Travolta avait alors 31 ans, avait acquis une grande renommée après ces deux succès de films, mais il était dans une ornière dans sa carrière: ses trois prochains films avaient été des flops et sa présence réchauffée.

Travolta considérait cette nuit comme l’un des meilleurs moments de cette décennie. Il admirait que Lady Di savait très bien danser et son charisme et sa simplicité l’ont impressionné Photo: Archive

L’acteur se rappellerait des années plus tard que «je n’avais aucune idée qu’il y avait quelque chose de prévu pour moi ce soir-là. J’ai seulement été honoré d’avoir été invité à cet événement, eh bien à cette époque, ma carrière était à un point très bas, mais néanmoins, j’étais dans cette pièce. Je me sentais comme un crapaud devenu prince».

Ce que Travolta ne savait pas, c’est qu’au milieu de la réception, vers 21h30, la première dame des États-Unis, Nancy Reagan, s’est approchée de lui et lui a dit qu’elle avait une demande spéciale de la princesse Diana: “Elle a toujours eu le grand rêve de danser avec toi: danserais-tu avec elle?». Travolta, surpris par l’attention, répondit par l’affirmative.

Après que l’orchestre a commencé avec la chanson Shall we dance, que Lady Di a dansée avec le président Ronald Reagan tandis que la Première Dame a fait de même avec le prince Charles, le même orchestre, qui avait tout préparé, a commencé par une sélection de thèmes lents tirés des films Fièvre du samedi soir Oui Graisse. C’est alors que Travolta s’approcha de Lady Di et lui demanda avec une certaine timidité “Excusez-moi, princesse, voulez-vous danser?”. La princesse, baissant la tête et rougissant un peu, répondit simplement: «J’aimerais”.

Alors qu’il y avait d’autres couples sur la piste de danse à l’époque, après quelques minutes, les deux ont été laissés danser seuls. Il y avait plusieurs sujets sur lesquels tous les regards étaient focalisés sur eux, comme une scène de film.

La princesse de Galles a eu Travolta comme un «coup de cœur» de son adolescence.

Travolta se souvient que Avant de danser ensemble, Diana avait dansé avec le prince Charles. Cela m’a aidé à voir au premier coup d’œil qu’elle était une femme forte et que, surtout, c’était elle qui avait guidé son mari. J’étais conscient que tout le monde nous regardait à ce moment-là, alors j’ai essayé de la mettre à l’aise; J’ai posé ma main sur son dos et lui ai tenu la main de telle sorte qu’elle se sente sûre d’elle. Donc c’était ça. La danse était fantastique grâce à elle, car elle ne se comportait pas comme quelqu’un de supérieur, bien au contraire ».

L’inoubliable protagoniste de Grease est venu décrire sa danse avec la princesse d’alors comme son moment préféré des années quatre-vingt. “Ce fut l’un des meilleurs moments de ma vie, je pense que même le meilleur de la décennie “révélé dans une interview sur Good Morning America en 2016.

Les images du couple à la Maison Blanche ont fait le tour du monde et sont devenues l’un des moments les plus emblématiques de la vie de Lady Di. “Je me sens très chanceux d’avoir pu profiter de ce moment, elle a amélioré ma vie et je pense que j’ai amélioré la sienne d’une certaine manière. Je suis tellement désolé de ne plus être là“Travolta a raconté après la mort tragique de la princesse de Galles.

Lorsque la sélection de chanson lente s’est terminée, Les personnes présentes ont non seulement applaudi, mais ont applaudi le couple. Linda Faulkner, secrétaire du protocole du président Reagan, a reconnu que Je n’ai jamais rien vu de tel à la Maison Blanche.

À la fin de la réception, vers 2 heures du matin, à l’aéroport de Washington, John Travolta a pris conscience de ce qui s’était passé cette nuit-là. Quand, encore euphorique pour le moment, Il a dit à l’un des employés de l’aéroport: «Vous savez quelque chose? Ce soir j’ai dansé avec la princesse Diana », lui, à la surprise de l’acteur, a répondu« Je sais. Tout le monde aux États-Unis le sait. “

