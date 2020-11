Deux femmes abritées sous un parapluie observent un téléphone portable devant la Tour Eiffel, à Paris (France). . / Ian Langsdon / Archives

Écriture internationale, 25 novembre . .- La pandémie de coronavirus a accru la violence contre les femmes mises à l’abri et a souligné la nécessité de continuer à lutter pour prévenir et combattre ce fléau auquel les victimes ne devraient pas faire face seul.

En ce sens, de nombreux gouvernements rappellent aujourd’hui aux victimes, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qu’ils comptent sur leur aide pour sortir de cette spirale et que c’est l’un des objectifs prioritaires de leurs mandats, en moment où l’accent est mis sur les témoins, qui doivent faire un pas en avant.

FRANCE

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde mercredi contre l’augmentation de la violence domestique pendant la période de séquestration, et a assuré que cette réalité ne devrait “jamais devenir une fatalité”.

«Mettre fin aux violences faites aux femmes est la grande cause de mon mandat», a déclaré le chef de l’Etat dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, où il expliquait les mécanismes mis en place par le gouvernement pour tenter d’aider les victimes.

En plus de deux lignes téléphoniques différentes, l’exécutif français a activé un site internet pour signaler quand ils sont victimes ou témoins de violences, et s’est allié au réseau social TikTok, «le réseau préféré des jeunes», pour en faire la promotion auprès d’eux .

“L’essentiel est que vous ne restiez pas seul”, a déclaré Macron.

Lors du premier confinement, entre mars et mai, les alertes pour violences sexistes en ligne ont été multipliées par cinq, et la semaine dernière, deux semaines après l’activation du deuxième confinement, la même plateforme a enregistré une augmentation de 15% des appels des victimes.

Entre juillet 2019 et juillet 2020, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en France, contre 121 en 2018, selon les dernières données du ministère de l’Intérieur.

ITALIE

L’Italie s’est réveillée aujourd’hui avec une autre victime de violences sexistes: Loredana Scalise, 52 ans, a été retrouvée morte tôt le matin à Catanzaro (sud), aurait été poignardée à mort par l’homme avec qui elle avait une relation et qui a été arrêté.

Selon un rapport du portail européen sur la mobilité de l’emploi EURES, au cours des dix premiers mois de cette année, 91 femmes ont été assassinées en Italie – Loredana n’a pas encore été comptée.

Le chef de l’Etat italien, Sergio Mattarella, a qualifié aujourd’hui la violence contre les femmes d ‘”urgence publique” et a regretté qu’elle survienne “encore dans trop de situations”.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a pour sa part déclaré que “si on faisait un vrai recensement aujourd’hui on verrait que les chiffres seraient bien plus élevés” et a souligné que “les épisodes de fémicide ont triplé pendant la détention, atteignant le taux d’un sur trois jours »(les appels au téléphone 1522 pour signaler les violences faites aux femmes ont augmenté de 73% pendant l’accouchement).

En Italie, 3344 femmes ont été tuées entre 2000 et le 31 octobre 2020, soit 30% des 11133 homicides volontaires.

ROYAUME-UNI

Un crime sur cinq enregistré par la police britannique pendant et juste après le premier confinement en Angleterre et au Pays de Galles était lié à des violences sexistes, soit une augmentation de 7% par rapport à 2019, selon les données publiées ce mercredi par l’Office for National Statistics (ONS ).

Entre avril et juin derniers, les agents ont détecté 259 324 délits de ce type, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à la même période de l’année précédente et une augmentation de 18% par rapport à il y a deux ans.

Cependant, l’organisme officiel a souligné que ce type d’événement a augmenté ces dernières années, il ne peut donc pas être déterminé que l’augmentation des cas est directement liée à la pandémie.

Selon l’ONS, au cours des mois d’avril, mai et juin derniers, un cinquième des crimes enregistrés (respectivement 21%, 20% et 19%) étaient liés à des violences sexistes.

L’ONS a également observé qu’une forte augmentation des plaintes déposées par des tiers a été identifiée, un facteur qui est attribué au fait que pendant la détention, il y avait plus de personnes à la maison – qui dans des circonstances normales travailleraient à l’extérieur – qui ont été témoins d’incidents violents.

En avril dernier, la campagne YouAreNotAlone («Vous n’êtes pas seul») a été lancée, ce qui a probablement accru la vigilance des citoyens face à d’éventuels signes d’abus.

Entre avril et juin, la ligne nationale d’assistance aux victimes de violences sexistes a reçu 40 397 appels, soit 65% de plus que pendant les trois premiers mois de l’année.

ESPAGNE

L’Espagne honore ce mercredi avec une minute de silence institutionnel, des messages des autorités et le déploiement de vêtements violets sur les balcons à toutes les victimes de violences sexistes, qui ont fait 1074 femmes assassinées dans le pays depuis 2003, date à laquelle l’enregistrement a commencé, et 41 jusqu’à présent en 2020.

“La pandémie nous a mis à l’épreuve avec de nouvelles crises, mais aussi, malheureusement, elle a creusé de vieilles fissures et nous a rappelé l’importance de les fermer définitivement. L’une d’elles, des plus lacérantes, est celle du machisme sous toutes ses formes, mais surtout, cruellement, la violence sexiste », a déclaré le Premier ministre, Pedro Sánchez, dans une vidéo institutionnelle.

Dans le même audiovisuel, les quatre vice-présidents de l’exécutif et les ministres de l’Égalité, de la Justice et de l’Intérieur rappellent aux victimes qu’elles ne sont pas seules et que l’Etat est «à leurs ordres» pour les aider à sortir de la spirale de la violence.

Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Grevio) du Conseil de l’Europe a demandé mercredi à l’Espagne de “renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la violence qui affecte les femmes”.

Dans son premier rapport sur l’Espagne, basé sur la visite de septembre et octobre 2019, Grevio souligne que les femmes sont exposées à de multiples discriminations, il est donc nécessaire “d’intégrer leur point de vue dans les politiques, de sensibiliser à leurs droits et services. support existant et accès à ces derniers “.

LE PORTUGAL

Le Portugal a mis l’accent sur la violence sexiste sur les témoins, qui peuvent s’avancer et aider la victime, dans une nouvelle campagne – “J’ai survécu” – lancée aujourd’hui par le gouvernement et qui tient compte de la manière dont il a influencé la pandémie de ce fléau.

La nouvelle campagne fait partie des initiatives préparées pour aujourd’hui, très limitée par le covid, qui a, par exemple, transformé la traditionnelle marche à travers le centre de Lisbonne en un rassemblement plus modeste prévu cet après-midi.

Elle demandera davantage de mesures pour atténuer un fléau qui, depuis janvier, a coûté la vie à 30 femmes, dont 16 dans des contextes de relations intimes, portant à 564 le nombre total de victimes de violences sexistes depuis 2004.

Au cours de l’année du covid, les autorités ont accueilli 499 femmes et 328 enfants par le biais du Réseau national de soutien aux victimes de violence domestique au cours de la première vague, entre mi-mars et fin juin, et dans la seconde, de fin septembre au 8 novembre, 309 femmes et 304 enfants.

ISRAËL

La violence domestique en Israël s’est multipliée par trois pendant la pandémie, dénonce un rapport publié mercredi par l’Organisation internationale des femmes sionistes (WIZO), qui attribue cette montée à la crise économique et aux confinements.

Selon l’étude, les appels des femmes aux téléphones d’urgence pour la prévention et le traitement de la violence sexiste et domestique ont augmenté de 350% depuis le début de la pandémie fin février, a rapporté Ynet aujourd’hui.

La présidente de l’organisation, Anita Friedman, a dénoncé que les chiffres montrent que les services publics manquent de ressources pour aider «des dizaines de milliers de femmes qui se sont retrouvées en proie entre la pandémie de coronavirus et la pandémie de violence domestique».

WIZO rappelle que depuis le début de 2020, 20 femmes sont mortes en Israël des mains de leur mari, dont 18 au cours du covid-19.

IRLANDE

Près de la moitié des femmes en Irlande – 49% – ont été victimes d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, selon une étude du Trinity College de Dublin, publiée aujourd’hui à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes.

La co-auteure de l’étude, Frédérique Vallières, directrice du Trinity’s Center for Global Health, a souligné aujourd’hui dans un communiqué que «la violence sexuelle est une question de genre».

“Ce sont les femmes qui sont les plus touchées par la violence sexuelle dans la société. C’est la Journée internationale des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et il ne faut pas oublier que ce sont les femmes qui en souffrent le plus”. ajoutée.

PAPA FRANCISCO

Le pape François a également demandé ce mercredi à faire plus pour la dignité de chaque femme, dans un message sur son compte Twitter.

«Souvent, les femmes sont offensées, battues, violées, incitées à se prostituer … Si nous voulons un monde meilleur, un monde qui soit une maison de paix et non un tribunal de guerre, nous devons tous faire beaucoup plus pour la dignité de chaque femme», a écrit le papa sur son compte en espagnol.