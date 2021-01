. / EPA / ETIENNE LAURENT / Archives

Londres, 19 janvier . .- La pandémie COVID, en plus d’augmenter la fragmentation sociale, menacera l’économie et affaiblira la stabilité géopolitique au cours de la prochaine décennie, indique le Global Risk Report 2021, présenté aujourd’hui par le Forum économique mondial (FEM).

L’étude, qui est réalisée sur la base d’une enquête auprès d’un millier d’entrepreneurs et d’experts en risques, affirme que la crise actuelle due au coronavirus reflète “les résultats catastrophiques” de l’ignorance des risques à long terme tels que les pandémies, dont elle avait déjà mis en garde le FEM dans les éditions précédentes.

Le rapport, qui sera discuté lors de la réunion virtuelle “Agenda de Davos” (Suisse) la semaine prochaine, conclut que la pandémie présente “un risque immédiat”, car elle devrait saper l’économie au cours des trois à cinq prochaines années et affaiblir stabilité géopolitique dans les cinq à dix prochaines années.

Les auteurs affirment que l’épidémie a non seulement fait des millions de morts, mais a exacerbé les disparités qui existaient dans des domaines tels que la santé, l’économie et le numérique.

Ils préviennent que de nombreuses personnes, en particulier les minorités qui étaient déjà désavantagées, courent le risque d’être marginalisées dans le processus de relèvement.

Cependant, selon le document, les effets du changement climatique restent le risque «le plus grand et le plus probable» pour la planète dans la prochaine décennie, et ils notent qu ‘«il n’y a pas de vaccin» pour y faire face.

Les experts préviennent que la fracture sociale, l’incertitude et l’anxiété découlant en partie de la pandémie «rendront plus difficile» la réalisation de la coordination mondiale nécessaire pour faire face à «la dégradation continue de la planète».