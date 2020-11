NEW YORK (AP) – “Plus de nouveaux ‘films’ jusqu’à ce que la grippe soit finie”, lit un titre du New York Times le 10 octobre 1918, alors que la deuxième vague mortelle de grippe espagnole faisait rage.

Un siècle plus tard, lors d’une autre pandémie, les films – qui n’ont plus besoin de guillemets – font face à la même situation critique. Mais pas parce qu’aucune nouvelle bande n’a été produite. Dans les services de streaming, la vidéo à la demande, le cinéma virtuel et les cinémas, les films n’ont pas cessé de sortir malgré le COVID-19. Le New York Times lui-même a publié plus de 460 nouvelles critiques de films depuis la mi-mars.

Et bien que jusqu’à récemment, la grande majorité de ces sorties n’aient pas été faites avec une fanfare de style hollywoodien, huit mois après le début de la pandémie, cela change. Le mois dernier, la Walt Disney Co. a essayé d’offrir “Mulan”, une production de 200 millions de dollars, en tant que film premium sur son service de streaming Disney + en pleine croissance, où il présentera également le film Pixar “Soul”. 25 décembre (sans frais supplémentaires). WarnerMedia a annoncé la semaine dernière que “Wonder Woman 1984”, un film qui aurait pu rapporter 1 milliard de dollars au box-office estival normal, sortira en salles et HBO Max simultanément le mois prochain.

On ne sait pas encore avec certitude comment l’industrie cinématographique survivra à la pandémie. Mais il devient de plus en plus clair qu’Hollywood ne sera plus jamais le même. Tout comme la grippe espagnole a anéanti les petites entreprises et contribué à la formation du système de studio, COVID-19 change Hollywood, accélère la réforme numérique et réorganise potentiellement une industrie qui évoluait déjà.

“Je ne pense pas que Genie reviendra à la lampe”, a déclaré le producteur vétéran Peter Guber, président de Mandalay Entertainment et ancien PDG de Sony Pictures. «Ce sera un nouveau système d’étude. Au lieu de MGM et Fox, ce sera Disney et Disney +, Amazon, Apple, Netflix, HBO Max et Peacock. “

Bon nombre des rebondissements de 2020 peuvent être attribués à des circonstances inhabituelles. Mais plusieurs studios apportent des changements à plus long terme au streaming. WarnerMedia, le conglomérat AT&T appartenant à Warner Bros. (fondé en 1923), est maintenant dirigé par Jason Kilar, l’ancien PDG de Hulu. Le mois dernier, le PDG de Disney, Bob Chapek, héritier de Robert Iger, a annoncé un remaniement pour mettre l’accent sur le streaming et «accélérer notre activité directe aux consommateurs».

Universal Pictures, propriété de Comcast, a fortement poussé la vidéo à la demande ou la vidéo à la demande. Sa première grande incursion, “Trolls 2: Wolrd Tour”, a déclenché un procès avec les propriétaires des cinémas. Mais pendant la pandémie, Universal a conclu des accords sans précédent avec AMC et Cinemark, les premier et troisième plus grands réseaux, respectivement, pour raccourcir considérablement la fenêtre d’affichage (généralement trois mois) à seulement 17 jours. Après cette période, Universal peut proposer des premières qui n’ont pas réussi à lever un certain montant au box-office en location numérique.

Bien que la deuxième plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis, Regal Cinemas, ait résisté à de tels accords, beaucoup conviennent que la fenêtre de 90 jours est terminée.

«Les fenêtres changent clairement», a déclaré Chris Aronson, responsable de la distribution de Paramount Pictures. «Tout ce qui se passe dans l’industrie allait arriver, cela se passe juste plus vite. Ce qui aurait pris trois ou cinq ans se fera en un an, peut-être un an et demi ».

Cette période condensée de changement rapide se produit en même temps que le terrain du marché du streaming change, alors que Disney +, HBO Max, Apple et Peacock se battent pour une partie de l’audience dominée par Netflix et Amazon. Avec des parcs à thème qui peinent à joindre les deux bouts et des revenus au box-office réduits de dizaines de milliards de dollars, la diffusion en continu est un bon côté pour les entreprises de médias, et la pandémie leur donnerait une occasion unique d’attirer des abonnés. “Wonder Woman 1984” et “Soul” sont essentiellement des publicités très coûteuses pour ces services de streaming.

Chaque studio, en fonction de sa propriété d’entreprise et de sa position de streaming, adopte une approche différente. Paramount, comme Sony Pictures, ne dispose pas de service numérique pour publier ses films. Les deux ont retenu leurs grandes sorties tout en vendant des films plus petits à des services de streaming. Paramount tiendra jusqu’en 2021 “A Quiet Place: Part II” (“A place in silence: Part II”), “Top Gun: Maverick” et “Mission: Impossible 7” (“Mission: Impossible 7”), tant qu’il sera vendu “The Trial of the Chicago 7” à Netflix pour 56 millions de dollars et “Coming 2 America” ​​d’Eddie Murphy à Amazon Prime Video pour 125 millions de dollars, selon les rapports.

HBO Max a eu un déploiement plus cahoteux que Disney +, donc “Wonder Woman 1984” est un pari particulièrement important pour WarnerMedia après la première audacieuse de “Tenet”. En tant que premier film de grande envergure à sortir en salles suite à des mesures de sécurité et à une réduction des cotes d’écoute, il a rapporté près de 350 millions de dollars dans le monde – beaucoup, compte tenu de la situation, mais beaucoup moins que ce à quoi je m’attendais à l’origine. L’analyste du Credit Suisse, Douglas Mitchelson, a déclaré que les projets de “Wonder Woman”, qui incluent la projection dans les théâtres en Chine, en Europe et dans d’autres parties du monde, “sont une grande expérience et pourraient avoir des implications permanentes en cas de succès”.

La réalisatrice Patty Jenkins a reconnu que la sortie simultanée était en quelque sorte un sacrifice, non seulement pour HBO Max mais pour les familles bloquées à la maison. “À un moment donné, vous devez choisir de partager une partie de l’amour et de la joie que vous devez donner, par-dessus tout”, a écrit Jenkins sur Twitter.

De tels films peuvent être faciles à encourager, même si leur performance financière reste incertaine (aucune étude n’a été transparente sur leur nombre de téléspectateurs ou leurs revenus en format numérique) et leur viabilité à long terme n’est pas non plus claire. Pouvez-vous répliquer 1 milliard de dollars au box-office dans de nouveaux abonnements? Et pendant combien de temps un nouveau film (contrairement à une série qui peut être vue sur des semaines et des mois) pourra retenir l’intérêt des abonnés?

«Tout cela est plus compliqué que ce que les gens veulent», a déclaré Ira Deutchman, productrice de films indépendante chevronnée et professeure à l’Université de Columbia. «La façon dont les films sont réalisés et distribués, certainement au niveau du studio, a vraiment besoin d’un changement et nous espérons que cela amènera cela. Mais quand les gens disent que «la pandémie est la paille qui a brisé le dos du chameau et maintenant le cinéma est mort», personnellement, cela semble idiot ».

Deutchman considère comme «absurde» l’idée qu’après un an de fermetures et de quarantaines, les gens ne veulent pas quitter leur domicile. Mais il imagine qu’il y aura des fusions et acquisitions, et «un nouvel équilibre» pour les distributeurs et les propriétaires de salles.

Il reste à voir ce que cela pourrait signifier pour les téléspectateurs une fois le COVID passé, si les gens peuvent se remettre confortablement assis dans des théâtres bondés le week-end d’ouverture. Cela signifiera sûrement que les mois de projection de vieux films comme “Titanic” ou “Get Out” (“Flee!”) Seront des choses du passé. Cela pourrait même signifier des prix variables en fonction du jour de la semaine, ou un plus grand écart entre les premières massives dans les multiplexes et celles dans les théâtres-boutiques. Tout le reste irait directement au streaming.

Mais après des décennies de baisse lente mais régulière de la fréquentation, la plupart pensent que les cinémas devront innover d’une autre manière, pas seulement augmenter les prix.

“Les perspectives sont assez convaincantes en ce qui concerne le fait d’être un grand exploitant de films”, a déclaré Jeff Bock, analyste principal au box-office pour les relations avec les exposants. On imagine que les fenêtres réduites signifieront que moins de films, dont Marvel, pourront atteindre un milliard de dollars au box-office mondial. Il pense également que certains studios, comme Disney, exploiteront leurs propres cinémas en tant que «mini parcs à thème» avec des produits connexes à vendre dans le hall.

Pendant ce temps, les théâtres attendent un programme d’aide indispensable du Congrès. Avec la réémergence du virus, environ 40% des salles américaines sont ouvertes; à New York et Los Angeles, ils sont fermés depuis mars. Les chaînes ont demandé des prêts pour rester à flot et éviter de faire faillite. Cineworld, qui possède Regal Cinemas (qui sont actuellement entièrement fermés), a annoncé lundi un règlement de 450 millions de dollars sous forme de prêt de sauvetage.

Ce sera une saison des fêtes très différente – généralement la plus lucrative dans les cinémas – pour l’industrie cinématographique. La différence entre 2021 et les années à venir est un mystère, même si certaines choses ne changent jamais.

«Si vous allez être dans ce secteur, peu importe ce que vous faites ou où il est diffusé, que ce soit en streaming ou dans les salles de cinéma, vous aurez des succès et des échecs», a déclaré Guber. “L’idée est d’avoir plus de succès que d’échecs.”

___

Suivez Jake Coyle sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/jakecoyleAP.