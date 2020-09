Pour beaucoup d’entre nous, vivre dans un monde COVID-19 donne l’impression d’avoir été plongé dans une réalité alternative. Nous vivons jour et nuit à l’intérieur des mêmes murs. Nous craignons de toucher les courses qui arrivent à notre porte. Si nous nous aventurons en ville, nous portons des masques et nous nous inquiétons si nous croisons quelqu’un qui ne l’est pas. Nous avons du mal à discerner les visages. C’est comme vivre dans un rêve.

COVID-19 a également modifié nos mondes de rêve: combien nous rêvons, combien de nos rêves nous nous souvenons et la nature de nos rêves eux-mêmes. Au début de cette année, lorsque les directives de maintien à la maison ont été largement mises en place, la société a expérimenté de manière assez inattendue ce que j’appelle une vague de rêve: une augmentation mondiale de la déclaration de rêves vifs et bizarres, dont beaucoup concernent le coronavirus et le social distancer. Des termes tels que rêves de coronavirus, rêves de verrouillage et cauchemars COVID sont apparus sur les réseaux sociaux. Début avril, les médias sociaux et grand public avaient commencé à diffuser le message: le monde rêve de COVID-19.

Bien que des changements généralisés dans le rêve aient été signalés aux États-Unis à la suite d’événements extraordinaires tels que les attentats du 11 septembre 2001 et le tremblement de terre de San Francisco en 1989, une vague de cette ampleur n’avait jamais été documentée. Cette remontée des rêves est la première à se produire à l’échelle mondiale et la première à se produire à l’ère des médias sociaux, ce qui rend les rêves facilement accessibles pour une étude immédiate. En tant qu ‘«événement» de rêve, la pandémie est sans précédent.

Mais de quel genre de phénomène s’agit-il exactement? Pourquoi cela se passait-il avec une telle vigueur? Pour le savoir, Deirdre Barrett, professeur adjoint à l’Université de Harvard et rédacteur en chef de la revue Dreaming, a lancé une enquête sur les rêves COVID-19 en ligne dans la semaine du 22 mars. Erin et Grace Gravley, artistes de la région de la baie de San Francisco, ont lancé IDreamofCovid .com, un site archivant et illustrant les rêves de pandémie. Le compte Twitter @CovidDreams a commencé à fonctionner. Kelly Bulkeley, psychologue de la religion et directrice de la base de données Sleep and Dream, a suivi une enquête YouGov auprès de 2 477 adultes américains. Et mon ancienne étudiante au doctorat Elizaveta Solomonova, maintenant boursière postdoctorale à l’Université McGill, avec Rebecca Robillard de l’Institut royal de recherche en santé mentale à Ottawa et d’autres, a lancé un sondage auquel 968 personnes âgées de 12 ans et plus ont répondu, presque toutes dans le Nord. Amérique. Les résultats de ces enquêtes, non encore publiés dans des revues mais disponibles sous forme préliminaire en ligne, documentent la montée précipitée, la variété frappante des rêves et de nombreux effets sur la santé mentale qui y sont associés.

Le sondage de trois jours de Bulkeley a révélé qu’en mars, 29% des Américains se rappelaient plus de rêves que d’habitude. Solomonova et Robillard ont constaté que 37 pour cent des personnes avaient des rêves de pandémie, dont beaucoup étaient marqués par des thèmes de réalisation insuffisante de tâches (comme la perte de contrôle d’un véhicule) et menacés par d’autres. De nombreux articles en ligne reflètent ces résultats. Une personne, dont le pseudo Twitter est @monicaluhar, a déclaré: «Je rêvais de revenir en tant que sous-enseignant à l’automne, sans préparation. Les élèves avaient du mal à pratiquer la distanciation sociale, et les enseignants ne pouvaient pas échelonner les cours ou avoir des rencontres individuelles. Et @therealbeecarey a déclaré: «Mon téléphone avait un virus et publiait tellement de photos aléatoires de ma pellicule sur Instagram et mon anxiété était à un niveau record.»

Des études plus récentes ont révélé des changements qualitatifs dans les émotions de rêve et les préoccupations concernant la santé. Les rapports de rêve d’adultes brésiliens en isolement social contenaient des proportions élevées de mots liés à la colère, à la tristesse, à la contamination et à la propreté. L’exploration de textes de comptes de 810 rêves finlandais a montré que la plupart des groupes de mots étaient chargés d’anxiété; 55% concernaient directement la pandémie (manque de respect pour la distance sociale, personnes âgées en difficulté), et ces émotions étaient plus fréquentes chez les personnes qui ressentaient un stress accru pendant la journée. Une étude portant sur 100 infirmières recrutées pour traiter des patients atteints de COVID-19 à Wuhan, en Chine, a révélé que 45% avaient fait des cauchemars – deux fois le taux à vie parmi les patients ambulatoires psychiatriques chinois et plusieurs fois plus élevé que celui parmi les 5% de la population générale qui souffrent de cauchemars. .

Il semble clair que certaines dynamiques biologiques et sociales de base peuvent avoir joué un rôle dans cette ouverture sans précédent des vannes oniriques. Au moins trois facteurs peuvent avoir déclenché ou soutenu la poussée des rêves: des horaires de sommeil perturbés augmentant la quantité de sommeil paradoxal et donc le rêve; menaces de contagion et de distanciation sociale mettant à l’épreuve la capacité du rêve à réguler les émotions; et les médias sociaux et grand public amplifiant la réaction du public à la flambée.

Plus de sommeil paradoxal, plus de rêves

Une explication évidente de la poussée est que les modèles de sommeil ont changé brusquement lorsque les verrouillages ont pris effet. Les premières publications démontrent des niveaux élevés d’insomnie dans la population chinoise, en particulier chez les travailleurs de première ligne. En revanche, les ordonnances de rester à la maison, qui supprimaient les longs trajets pour se rendre au travail, amélioraient le sommeil de nombreuses personnes. Les répondants chinois ont signalé une augmentation moyenne de 46 minutes au lit et 34 minutes supplémentaires du temps de sommeil total. Quelque 54% des Finlandais ont déclaré avoir dormi davantage après le verrouillage. Dans l’ensemble, du 13 au 27 mars, le temps de sommeil aux États-Unis a augmenté de près de 20% dans tout le pays, et les États avec les temps de trajet les plus longs, comme le Maryland et le New Jersey, ont affiché les augmentations les plus importantes.

Un sommeil plus long conduit à plus de rêves; les personnes dans les laboratoires du sommeil qui sont autorisées à dormir plus de 9,5 heures se rappellent plus de rêves que lorsqu’elles dorment pendant huit heures en moyenne. Dormir plus longtemps augmente également proportionnellement le sommeil paradoxal (REM), qui est le moment où les rêves les plus vifs et émotionnels se produisent.

Des horaires détendus peuvent également avoir causé des rêves plus tard que d’habitude le matin, lorsque le sommeil paradoxal est plus répandu et intense et, par conséquent, les rêves sont plus bizarres. Les tweets de rêve reflètent ces qualités: «Je prenais soin d’une fille nouveau-née qui avait un COVID … c’était tellement vivant et réel.» L’augmentation des rêves pendant les intervalles REM en fin de matinée résulte de la convergence de plusieurs processus. Le sommeil lui-même passe par étapes profondes et légères toutes les 90 minutes environ, mais la pression pour le sommeil paradoxal augmente progressivement à mesure que le besoin de sommeil profond et réparateur est progressivement satisfait. Pendant ce temps, un processus circadien étroitement lié à notre rythme de température corporelle de 24 heures donne un coup de pouce à la propension au sommeil paradoxal tard dans la période de sommeil et reste élevé toute la matinée.

Après le début de la pandémie, de nombreuses personnes dormaient de plus en plus tard. En Chine, l’heure du coucher hebdomadaire moyenne a été retardée de 26 minutes, mais l’heure du réveil de 72 minutes. Ces valeurs étaient de 41 et 73 minutes en Italie et de 30 et 42 minutes chez les étudiants universitaires américains. Et sans déplacements, de nombreuses personnes étaient plus libres de s’attarder au lit, se souvenant de leurs rêves. Certains lève-tôt peuvent être devenus des noctambules, qui ont généralement plus de sommeil paradoxal et des cauchemars plus fréquents. Et à mesure que les gens éliminaient les dettes de sommeil qu’ils avaient accumulées au fil des jours ou même des semaines de repos insuffisant, ils étaient plus susceptibles de se réveiller la nuit et de se souvenir de plus de rêves.

Crédits: Goñi Montes

Fonctions de rêve débordées

Le sujet de nombreux rêves COVID-19 reflète directement ou métaphoriquement les craintes de contagion et les défis de la distanciation sociale. Même en temps normal, nous rêvons davantage d’expériences nouvelles. Par exemple, les personnes inscrites à des programmes d’apprentissage rapide du français rêvent davantage du français. Rejouer des fragments d’expériences est un exemple du rôle fonctionnel que les chercheurs attribuent largement au sommeil paradoxal et au rêve: cela nous aide à résoudre des problèmes. D’autres rôles incluent la consolidation des événements de la veille dans des souvenirs plus durables, l’intégration de ces événements dans un récit continu de nos vies et nous aider à réguler nos émotions.

Les chercheurs ont documenté d’innombrables cas de rêves aidant à la réalisation créative. Des études empiriques montrent également que le sommeil paradoxal aide à résoudre des problèmes qui nécessitent l’accès à des associations de mémoire de grande envergure, ce qui peut expliquer pourquoi tant de rêves dans la vague de 2020 impliquent des tentatives créatives ou étranges pour traiter un problème de COVID-19. Un répondant à l’enquête a déclaré: «Je cherchais une sorte de crème qui préviendrait ou guérirait Covid-19. J’ai mis la main sur la dernière bouteille.

Deux autres fonctions de rêve largement revendiquées sont l’extinction de souvenirs effrayants et la simulation de situations sociales. Ils sont liés à la régulation des émotions et aident à expliquer pourquoi les menaces de pandémie et les défis de distanciation sociale apparaissent si souvent dans les rêves de poussée. De nombreux rêves rapportés dans les médias comprennent des réactions effrayantes à l’infection, aux finances et à la distanciation sociale. «J’ai été testée positive pour la grossesse et le covid … maintenant je suis stressée.» Les menaces peuvent prendre la forme d’images métaphoriques telles que des tsunamis ou des extraterrestres; les zombies sont courants. Les images d’insectes, d’araignées et d’autres petites créatures sont également largement représentées: «Mon pied était couvert de fourmis et 5 à 6 veuves noires étaient incrustées dans le bas de mon pied.»

Une façon de comprendre l’imagerie directe et métaphorique est de considérer que les rêves expriment les préoccupations fondamentales d’un individu, en s’appuyant sur des souvenirs dont le ton émotionnel est similaire mais différent dans le sujet. Cette contextualisation est claire dans les cauchemars post-traumatiques, dans lesquels la réaction d’une personne à un traumatisme, comme la terreur lors d’une agression, est décrite comme une terreur face à une catastrophe naturelle telle qu’un tsunami. Le regretté Ernest Hartmann, un pionnier de la recherche sur les rêves et les cauchemars de la région de Boston qui a étudié les rêves après les attentats du 11 septembre, a déclaré qu’une telle contextualisation aide au mieux les gens à s’adapter lorsqu’elle associe des expériences anciennes et nouvelles. Une intégration réussie produit un système de mémoire plus stable qui résiste aux traumatismes futurs.

Les images métaphoriques peuvent faire partie d’un effort constructif pour donner un sens aux événements perturbateurs. Un processus connexe est l’extinction de la peur par la création de nouveaux «souvenirs de sécurité». Ces possibilités, que moi et d’autres avons étudiées, reflètent le fait que les souvenirs d’événements effrayants ne sont presque jamais rejoués dans leur intégralité pendant le rêve. Au lieu de cela, les éléments d’une mémoire apparaissent au coup par coup, comme si la mémoire d’origine avait été réduite à des unités de base. Ces éléments se recombinent avec des souvenirs et des cognitions plus récents pour créer des contextes dans lesquels les métaphores et autres juxtapositions inhabituelles d’images semblent incongrues ou incompatibles avec la vie éveillée – et, plus important encore, sont incompatibles avec des sentiments de peur. Ce rêve créatif produit des images de sécurité qui remplacent et inhibent la mémoire de peur d’origine, aidant à apaiser la détresse au fil du temps.

Ce mécanisme peut cependant s’effondrer après un traumatisme grave. Lorsque cela se produit, des cauchemars surviennent dans lesquels le souvenir effrayant est rejoué de manière réaliste; la recombinaison créative des éléments de la mémoire est contrecarrée. L’impact ultime de la pandémie sur les rêves d’une personne variera selon la gravité ou la gravité du traumatisme et la résilience.

Une deuxième classe de théories – également encore spéculatives – peut expliquer les thèmes de distanciation sociale, qui ont imprégné les rapports d’IDreamofCovid.com. Les émotions dans ces rêves vont de la surprise à l’inconfort en passant par le stress et l’horreur cauchemardesque. Les tweets localisés par le compte @CovidDreams illustrent à quel point les scénarios de rêve sont incompatibles avec la distanciation sociale – si incompatibles qu’ils déclenchent souvent un rare moment de conscience de soi et d’éveil: «Nous fêtions quelque chose en organisant une fête. Et je me suis réveillé parce que quelque chose n’allait pas parce que nous sommes à distance sociale et que nous ne sommes pas censés organiser des fêtes.

Ces théories se concentrent sur la fonction de simulation sociale du rêve. L’opinion selon laquelle rêver est une simulation neuronale de la réalité, analogue à la réalité virtuelle, est désormais largement acceptée, et l’idée que la simulation de la vie sociale est une fonction biologique essentielle émerge. En 2000, Anne Germain, aujourd’hui PDG de la start-up de médecine du sommeil Noctem, et moi avons proposé que les images de personnages interagissant avec soi dans les rêves pourraient être à la base de l’évolution du rêve, reflétant les relations d’attachement essentielles à la survie des groupes préhistoriques. Les liens interpersonnels forts réitérés pendant le rêve contribuent à des structures de groupe plus solides qui aident à organiser les défenses contre les prédateurs et la coopération dans la résolution de problèmes. De tels rêves auraient encore une valeur adaptative aujourd’hui parce que la cohésion de la famille et du groupe reste essentielle à la santé et à la survie. Il se peut que les préoccupations d’une personne à l’égard d’autres personnes soient affinées pendant qu’elle se trouve en présence simulée de ces personnes. Les relations sociales et les conflits importants sont représentés de manière réaliste pendant le rêve.

D’autres chercheurs, comme le neuroscientifique cognitif Antti Revonsuo de l’Université de Turku en Finlande, ont depuis proposé des fonctions sociales supplémentaires pour rêver: faciliter la perception sociale (qui est autour de moi?), La lecture de l’esprit social (à quoi pensent-ils?) Et la pratique des compétences de liaison sociale. Une autre théorie avancée par le professeur de psychologie Mark Blagrove de l’Université de Swansea au Pays de Galles postule en outre qu’en partageant des rêves, les gens renforcent l’empathie envers les autres. La gamme des fonctions de rêve continuera probablement de s’étendre à mesure que nous en apprendrons davantage sur les circuits cérébraux sous-jacents à la cognition sociale et les rôles que le sommeil paradoxal joue dans la mémoire pour les stimuli émotionnels, les visages humains et les réactions à l’exclusion sociale. Parce que la distanciation sociale est, en fait, une expérience d’isolement social à un niveau jamais vu auparavant – et est probablement antagoniste à l’évolution humaine – un conflit avec des mécanismes de rêve profondément enracinés devrait être évident à grande échelle. Et parce que la distanciation sociale perturbe si profondément les relations normales – obligeant beaucoup d’entre nous à passer trop de temps avec certaines personnes et pas de temps avec d’autres – les simulations sociales dans les rêves peuvent jouer un rôle crucial pour aider les familles, les groupes et même les sociétés à faire face à une situation sociale soudaine et généralisée. adaptation.

La Chambre d’écho des médias sociaux

Il y a une question fondamentale sur les rêves de pandémie que nous aimerions résoudre: si la vague de rêve a été amplifiée par les médias. Il est fort possible que les premiers articles de quelques rêves aient été largement diffusés en ligne, alimentant un récit de pandémie-rêves qui est devenu viral, incitant les gens à se souvenir de leurs rêves, à remarquer les thèmes COVID et à les partager. Ce récit a peut-être même incité les gens à rêver davantage de la pandémie.

Les preuves suggèrent que les reportages dans les médias grand public n’ont probablement pas déclenché la flambée, mais ont peut-être amplifié sa portée, du moins temporairement. Les sondages Bulkeley et Solomonova-Robillard ont corroboré une vague de fond claire dans les tweets de rêve en mars, avant que les premiers reportages médiatiques sur ces rêves n’apparaissent; en effet, les premières histoires citaient divers fils de tweet comme sources de leurs reportages.

Une fois que les histoires ont émergé, des flambées supplémentaires dans les rapports sur les rêves jusqu’au début du mois d’avril ont été détectées par @CovidDreams et IDreamofCovid.com. Le format de la plupart des premières histoires garantissait presque une amplification: elles décrivaient généralement certains thèmes de rêve saillants observés dans une enquête et fournissaient un lien incitant les lecteurs à participer à la même enquête. En outre, 56% des articles de la première semaine d’histoires comportaient des entretiens avec le même chercheur en rêve de Harvard, ce qui peut avoir incité les lecteurs à rêver sur les thèmes qu’elle a répétés dans diverses interviews.

La flambée a commencé à baisser régulièrement à la fin avril, tout comme le nombre d’articles dans les médias grand public, suggérant que tout effet de chambre d’écho avait suivi son cours. La nature finale de la poussée reste à voir. Jusqu’à ce que les vaccins ou les traitements contre le COVID-19 soient distribués et avec des vagues d’infections futures possibles, les menaces de maladie et la distanciation sociale vont probablement persister. La pandémie aurait-elle pu produire une augmentation durable du souvenir des rêves de l’humanité? Les préoccupations liées à la pandémie pourraient-elles devenir de façon permanente intégrées au contenu des rêves? Et si tel est le cas, de telles modifications aideront-elles ou entraveront-elles les ajustements à long terme des gens à notre avenir postpandémique?

Les thérapeutes peuvent avoir besoin d’intervenir pour aider certaines personnes. Les informations d’enquête considérées dans cet article ne plongent pas dans les cauchemars en détail. Mais certains agents de santé qui ont vu des souffrances incessantes souffrent eux-mêmes de cauchemars récurrents. Et certains patients qui ont enduré l’USI pendant des jours ou des semaines ont souffert d’horribles cauchemars pendant cette période, qui peuvent en partie être le résultat de médicaments et de privation de sommeil induits par des procédures hospitalières 24h / 24 et des bruits et alarmes interminables. Ces survivants auront besoin de l’aide d’experts pour retrouver un sommeil normal. Heureusement, les techniques spécialisées sont très efficaces.

Les personnes qui ne sont pas traumatisées mais qui ont encore un peu peur de leurs rêves COVID ont également des options. Les nouvelles technologies telles que la réactivation ciblée de la mémoire permettent aux individus de mieux contrôler leurs récits de rêve. Par exemple, apprendre à pratiquer le rêve lucide – prendre conscience que vous êtes en train de rêver – aidé par une réactivation ciblée de la mémoire ou d’autres méthodes pourrait aider à transformer des rêves de pandémie inquiétants en rêves plus agréables, voire utiles. Le simple fait d’observer et de signaler les rêves de pandémie semble avoir un impact positif sur la santé mentale, comme Natália Mota de l’Université fédérale de Rio Grande do Norte à Natal, au Brésil, l’a constaté dans ses études.

En dehors de la thérapie, nous pouvons nous donner la permission de nous détendre et de profiter de ces heures de sommeil excédentaires. Les rêves peuvent être vexants, mais ils sont aussi impressionnables, malléables et parfois inspirants.