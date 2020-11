Travaux de désinfection dans une favela de Rio de Janeiro

Les États-Unis ajoutent 61 000 autres positifs et accumulent plus de 3,3 millions de personnes infectées et plus de 135 000 décès

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a enregistré 219.400 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à plus de 13 millions de positifs et plus de 570.000 décès dans 188 pays.

Les États-Unis, qui accumulent 3,3 millions de cas de COVID-19, ajoutant 61.400 positifs par rapport au solde précédent, sont aussi le pays qui mène la liste des décès, avec 135.477, selon le bilan mondial publié ce lundi à 22h30. ( Peninsular Time) par l’Université Johns Hopkins de Baltimore.

Le Brésil – avec 1,86 million de patients positifs, dont 39 000 cas au cours des dernières 24 heures et 72 100 décès – apparaît à la place comme le pays avec le plus de patients guéris, avec 1,2 million de personnes sauvées, tandis que les États-Unis en accumulent davantage. d’un million de patients sortis.

L’Inde, pour sa part, enregistre 878 254 personnes infectées et 23 154 décès, après avoir calculé 28 600 positifs dans le bilan quotidien. Ensuite, la Russie accumule 732 547 cas et 11 422 décès. En cinquième position se trouve le Pérou, avec 330 123 positifs et 12 054 décès, proche des données du Chili, qui cumule 317 657 infections et 7 024 décès.

LE MEXIQUE AVANCE VERS 300000 CAS

Le Mexique, pour sa part, progresse vers le chiffre de 300 000 cas, avec un total de 299 750 personnes infectées et 35 006 décès, tandis que le Royaume-Uni compte 291 685 personnes atteintes de coronavirus et 44 915 décès.

Ensuite, l’Afrique du Sud accumule 276242 positifs et 4079 décès, devant l’Iran, avec 259652 personnes infectées et 12032 décès, et l’Espagne, qui compte 255953 personnes atteintes de coronavirus 28406 décès.

Pakistan (avec 251 625 cas infectés et 5 266 décès), Italie (243230 cas et 34 967 décès), Arabie saoudite (235 111 cas et 2 243 décès), Turquie (214 001 cas et 5 382 décès), France (209640 infections et 30 032 décès) et Allemagne (200 075 positifs et 9 074 décès) clôturent la liste des pays qui dépassent le seuil de 200 000 cas confirmés.

MOINS DE 200.000 CONTAGES

En dessous du seuil de 200 000 cas, on trouve le Bangladesh (186 894), la Colombie (150 445), le Canada (109 682), le Qatar (104 016) et l’Argentine (100 166), qui dépassent 100 000 patients COVID-19.

La Chine, le pays d’origine de la pandémie, est le suivant avec 85117 positifs, tandis que l’Égypte, l’Irak, l’Indonésie, la Suède, l’Équateur, la Biélorussie, la Belgique, le Kazakhstan, Oman, les Philippines, le Koweït, l’Ukraine, les Émirats arabes unis et les Pays-Bas ont dépassé 50 000 cas. Ils ont plus de 40 000 Bolivie, Portugal, Singapour, Panama et République dominicaine.

De leur côté, Israël, la Pologne, l’Afghanistan, la Roumanie, la Suisse, Bahreïn, le Nigéria et l’Arménie ont déjà enregistré plus de 30 000 positifs, tandis que le Guatemala, le Honduras, l’Irlande, l’Azerbaïdjan, le Ghana et le Japon dépassent les 20 000.

L’Algérie, la Moldavie, l’Autriche, la Serbie, le Népal, le Maroc, le Cameroun, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, le Danemark, la République tchèque, la Côte d’Ivoire, le Kirghizistan, le Soudan et le Kenya ont enregistré plus de 10 000 résultats positifs.

