La pandémie de Coronavirus qui est né fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan a déjà dépassé 25 millions de cas après avoir ajouté 260 000 nouvelles infections le dernier jour, selon le bilan proposé ce dimanche par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires touchés.

Au total, 25 009 250 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié se trouvent dans les trois pays les plus touchés -Etats-Unis, Brésil et Inde-, alors que le bilan est déjà supérieur à 842 702, après avoir ajouté un jour de plus plus de 5 000 morts.

En ce qui concerne le personnes qui ont réussi à vaincre la maladie, il y en a déjà 16,4 millions. Le Brésil arrive en tête de liste, avec un peu plus de 3,2 millions de patients guéris, suivi de l’Inde, avec plus de 2,7 millions, et des États-Unis, avec un peu plus de 2,1 millions.

Ce dernier pays reste, exceptionnel, comme le plus touché au monde par la pandémie, avec plus de 5,9 millions de cas, et au dernier jour, il a dépassé 182000 décès, avec 182 779, ce qui le place également au sommet. dans cette section. L’Institute for Health Metrics and Evaluation of the United States (IHME) estime que 317000 personnes auraient pu mourir à cause du coronavirus dans le pays.