La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a enregistré 298152 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à plus de 28 millions de personnes infectées et dépasse les 909 000 morts, selon le bilan publié ce vendredi par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires touchés.

Au total, 28.176.532 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié se trouvent dans les trois pays les plus touchés – les États-Unis, l’Inde et le Brésil–, alors qu’il y a déjà 909 769 décédés.

En ce qui concerne les recouvrements, ils sont déjà plus de 18,99 millions de personnes qui ont réussi à vaincre COVID-19, maladie respiratoire causée par le virus. Le Brésil est en tête de liste, avec un peu plus de 3,65 millions de patients guéris, suivi de l’Inde, avec plus de 3,54 millions, et des États-Unis, avec plus de 2,4 millions.

Les États-Unis restent le pays le plus touché dans le monde par la pandémie, avec 6,39 millions de personnes infectées et 191 791 morts, après avoir ajouté plus de 35 000 nouveaux cas par rapport au solde précédent.

L’Inde reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie, enregistrant 96 551 positifs au cours des dernières 24 heures et avec un total de 4,56 millions de cas et 76 271 décès. Le Brésil reste en troisième position, avec 4,23 millions d’infectés et 129 522 décès, après avoir enregistré plus de 20 000 positifs le dernier jour.

Plus de 700000 cas au Pérou

En quatrième position, la Russie accumule 1,04 million de cas et 18270 décès. La cinquième place est occupée par le Pérou, qui dépasse 700 000 infections, avec un total de 710 067 cas et 30 344 décès, tandis que la Colombie est le sixième pays le plus touché par la pandémie, avec 694 664 infections et plus de 22 275 décès.

Le Mexique publie alors 652 364 personnes infectées et 69 649 décès, suivi de l’Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur tout le continent africain, avec 644 438 cas et 15 265 décès.

L’Espagne reste en neuvième position et est le pays de l’Union européenne avec le plus de cas, avec 554 143 positifs et 29 699 décès. Le «top 10» est complété par l’Argentine, qui ajoute plus de 11 000 cas au cours des dernières 24 heures et accumule 524 198 infections et 10 907 décès. Ensuite, Le Chili compte 428 669 positifs et 11 781 décès.

Déjà dans l’arc de 300000 infections sont Iran, avec 395 488 cas et 22 798 décès; La France, avec 392 243 infectés et 30 819 morts; Royaume-Uni, avec 360 544 résultats positifs et 41 697 décès; Bangladesh, avec 332 970 cas et 4 634 décès; L’Arabie saoudite, avec 323 720 positifs et 4 189 décès; et le Pakistan, avec 300 371 et 6 370 décès.

Entre 200 000 et 300 000 infections sont la Turquie (286 455), l’Italie (283 180), l’Irak (278 418), Allemagne (258 851), Philippines (248 947) et Indonésie (207 203).

Plus de 100 000 infections

Dans le groupe de plus de 100 000 personnes infectées sont Ukraine (152.290), Israël (146.542), Canada (136.956), Bolivie (124 205), Qatar (121 052), Équateur (113 206), Kazakhstan (106 661), République dominicaine (101 706) et Égypte (100 557).

En dessous du seuil de 100 000 positifs, on trouve le Panama, avec 99 715 cas, la Roumanie, qui compte 99 864 personnes infectées, Koweït, avec 92 822 positifs, et Belgique, avec 90 568 infectés. La Chine, le pays qui a vu la naissance de la pandémie, compte 90 127 positifs et 4 733 décès. Oman, la Suède, les Pays-Bas et le Guatemala sont également au-dessus de 80 000.

Le Maroc, les Émirats arabes unis, la Biélorussie, le Japon et la Pologne dépassent les 70 000 cas, tandis qu’avec plus de 60 000 cas, le Honduras, le Portugal et l’Éthiopie. La barrière de 50 000 cas est déjà dépassée par Singapour, Bahreïn, le Venezuela, le Nigéria, le Costa Rica et le Népal.