La pandémie de coronavirus est déjà proche de 10 millions d'infections et d'un demi-million de décès dans le monde

Selon les données mises à jour à 9h15 ce dimanche, le bilan global du coronavirus s’élève à 9,9 millions de cas et 498 895 décès dans 188 pays et territoires. Le total des personnes récupérées a déjà dépassé les cinq millions, avec le Brésil en tête de liste, avec 727715 personnes guéries

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a enregistré 178000 cas au cours des dernières 24 heures, alors que le nombre de cas et de décès est respectivement proche de 10 millions et demi-million de personnes, selon le dernier bilan publié par l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis sont les plus touchés par la pandémie

Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, établissant un nouveau record quotidien, avec 45 300 cas, ce qui porte son solde à 2,5 millions de personnes infectées et 125 539 décès. Le Brésil reste en deuxième position avec 38 700 positifs, avec un total de 1,3 million d’infections et 57 070 décès. La Russie reste en troisième position, avec 626 779 positifs et 8 958 décès.

L’Inde dépasse 16000 décès

En quatrième position, l’Inde a déjà dépassé le seuil d’un demi-million d’infections, avec un total de 528 859 positifs et 16 095 décès, après avoir battu son record quotidien pour la cinquième journée consécutive, cette fois avec 20 095 infections. Ensuite, le Royaume-Uni enregistre 311 727 personnes infectées et 43 598 décès, devant le Pérou, avec 275 989 malades et 9 135 décès.

Le Chili, pour sa part, compte 267766 personnes atteintes de coronavirus et 5347 décès, tandis que l’Espagne compte 248 469 personnes infectées et 28 341 décès. Après l’Espagne, l’Italie compte 240 136 personnes infectées et 34 716 décès.

Ensuite, l’Iran ajoute déjà 220 180 cas et 10 364 décès, suivi du Mexique qui enregistre 212 802 cas, avec 26 381 décès, devant le Pakistan, avec 202 955 cas et 4 118 décès; le dernier pays incorporé dans les dernières heures au groupe avec plus de 200 000 touchés.

La France en dessous de 200000 infections

Toujours en dessous de 200 000 infections, la France, avec 199 473 infections et 29 781 décès, devant la Turquie, avec 195 883 cas et 5 082 décès, et l’Allemagne, qui a confirmé 194 458 cas et 8 968 décès.

L’Arabie saoudite, avec 178 504 personnes infectées et 1 511 morts, clôt le groupe de plus de 100 000 infections; Bangladesh, avec 133 978 malades et 1 695 morts; Afrique du Sud, avec 131 800 cas et 2 413 décès; et le Canada, avec 104 878 personnes atteintes de coronavirus et 8 576 décès.

En dessous du seuil positif de 100000, le Qatar enregistre 93 663 cas et 110 décès, la Colombie, avec 88 817 cas et 3 076 décès, et la Chine, pays d’origine de la pandémie, qui cumule 84 743 cas et 4 641 décès.

La Suède, le prochain pays sur la liste, accumule 65 137 cas et 5 280 décès. L’Égypte suit avec 63 923 infections et 2 708 décès, la Belgique compte 61 209 cas et 9 732 décès et la Biélorussie, 61 095 personnes infectées et 377 décès.

L’Argentine, avec 57 744 personnes atteintes de coronavirus et 1 207 décès; Équateur, avec 54 574 personnes infectées et 4 424 décès; L’Indonésie, avec 52 812 malades et 2 720 décès, et les Pays-Bas, avec 50 282 personnes infectées et 6 124 décès, clôturent la liste des pays avec plus de 50 000 cas.

Les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Ukraine, l’Irak, Singapour et le Portugal dépassent les 40 000 cas positifs, tandis qu’Oman, les Philippines, la Pologne, la Suisse, l’Afghanistan, la Bolivie, le Panama et la République dominicaine accumulent plus de 30 000 cas.

De leur côté, la Roumanie, l’Irlande, le Bahreïn, le Nigéria, l’Arménie, Israël et le Kazakhstan dépassent les 20000 positifs pour le coronavirus, devant le Japon, l’Autriche, le Honduras, le Ghana, le Guatemala, la Moldavie, l’Azerbaïdjan, la Serbie, l’Algérie, le Danemark, la Corée du Sud , Le Cameroun, le Népal, le Maroc et la République tchèque, qui comptent plus de 10 000 infections.

