La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan s’est enregistrée au cours des dernières 24 heures presque 380500 nouveaux cas, le nouveau record quotidien de toute la série historique, portant le total à plus de 29,5 millions de personnes infectées et dépasse 935.000 victimes fatale, selon le bilan publié ce mercredi par l’Université Johns Hopkins.

Au total, 29 584 330 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié dans les trois pays les plus touchés – les États-Unis, l’Inde et le Brésil – alors qu’il y a déjà 935 228 décès.

En ce qui concerne les recouvrements, ils sont déjà plus de 20 millions de personnes qui ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire causée par le virus. L’Inde arrive en tête de liste, avec plus de 3,94 millions de patients guéris, suivie du Brésil, avec plus de 3,81 millions, et des États-Unis, avec plus de 2,49 millions.

Les États-Unis restent le pays le plus touché dans le monde par la pandémie, avec 6,6 millions de personnes infectées et 195 542 décès, après avoir ajouté plus de 52 000 nouveaux cas par rapport au solde précédent.

Inde reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie et dépasse déjà cinq millions de personnes infectées, après avoir ajouté plus de 90 000 positifs au cours du dernier jour – qui a été six jours consécutifs au-dessus des 90 000 positifs quotidiens -, et accumule 82066 décès. En troisième position, Le Brésil enregistre 4,38 millions d’infectés et 133119 décès, après avoir enregistré plus de 36 000 positifs au cours de la dernière journée.

En quatrième position, Russie accumule 1,06 million de cas et 18 853 décès. La cinquième place est occupée Pérou, avec un total de 738 020 cas et 30 927 décès, tandis que La Colombie il se classe au sixième rang des pays les plus touchés par la pandémie, avec 728 590 infections et 23 288 décès.

Ensuite, Mexique compte 676.487 personnes infectées et 71.678 décès, suivis de Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie sur tout le continent africain, avec 651 521 cas et 15 641 décès.

L’Espagne dépasse les 600000 positifs

En neuvième position, l’Espagne est le pays de l’Union européenne avec le plus de cas et dépasse les 600 000 positifs avec un total de 603 167 personnes infectées et 30 004 décès. Le « top 10 » est complété par l’Argentine, ce qui ajoute 11 892 cas au cours des dernières 24 heures et cumule 577 338 infections et 11 852 décès.

Ensuite, Chili compte 437 983 positifs et 12 040 décès, France accumule 433.905 infections et 31.007 décès et Iran Il compte 407 353 personnes infectées et 23 453 décès.

Déjà dans l’arc de la 300 000 infections Il s’agit du Royaume-Uni, avec 376 670 cas et 41 753 décès; Bangladesh, avec 341 056 personnes infectées et 4 802 décès; L’Arabie saoudite, avec 326 930 cas positifs et 4 338 décès, et le Pakistan, avec 303 089 cas et 6 393 décès.

Sur la fourche de 200 000 à 300 000 infections Il s’agit de l’Iraq (298 702), de la Turquie (394 620), de l’Italie (289 990), des Philippines (269 407), de l’Allemagne (265 956) et de l’Indonésie (225 030).

Pays avec plus de 100 000 infections

Dans le groupe avec plus de 100 000 infectés Ils comprennent Israël (166.794), l’Ukraine (166.636), le Canada (140.900), la Bolivie (128.286), le Qatar (122.214), l’Équateur (119.553), le Kazakhstan (106.984), la Roumanie (105.298), la République dominicaine (104.803), le Panama (102.832) ) et l’Égypte (101 340).

Sous le seuil de 100 000 positifs Il y a le Koweït, avec 96 301 cas, la Belgique, qui compte 94 795 personnes infectées, Oman, avec 90 660 infections, le Maroc, avec 90 324 cas positifs, et la Chine, le pays qui a vu naître la pandémie, qui compte 90 224 infections et 4 736 décès. Ils sont aussi au-dessus de 80 000 Pays-Bas, Suède, Guatemala et Émirats arabes unis.

Dépassant 70000 cas sont la Biélorussie, le Japon et la Pologne, tandis qu’avec plus de 60000 cas il y a le Honduras, le Portugal, l’Éthiopie, le Venezuela et Bahreïn. La barrière de 50000 caisses Il est déjà dépassé par Singapour, le Nigéria, le Costa Rica et le Népal.