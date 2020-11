Les voisins du quartier Nuevo San Juan à La Lima au Honduras rentrent chez eux le 20 novembre 2020. . / Jose Valle

Tegucigalpa, 24 novembre . .- La pandémie de covid-19 continue d’ajouter des décès et des infections dans un Honduras dont la région nord-ouest est toujours inondée par les pluies intenses dérivées, d’abord de la tempête tropicale Eta, puis par Iota, qui a causé des dégâts dans la plupart des pays en moins de deux semaines.

Le système national de gestion des risques (Sinager) a rapporté mardi que sur 1 270 nouveaux tests de laboratoire PCR, 361 étaient positifs, avec lesquels le nombre d’infections, depuis mars, est passé à 105 572.

L’agence de santé a également enregistré aujourd’hui la mort de huit autres personnes, avec lesquelles il y en a déjà 2 877 dans tout le pays, avec un taux de mortalité de 2,7%.

Selon Sinager, dans les hôpitaux publics, il y a 592 patients atteints de covid-19, dont 460 ont un état stable, 118 sont graves et 14 sont dans des unités de soins intensifs.

Le tableau clinique du même organisme a ajouté 205 nouveaux cas de patients guéris à ses statistiques quotidiennes, avec lequel le nombre est passé à 46 821 en huit mois de pandémie.

Le ministre de la Santé, Alba Consuelo Flores, a déclaré aux journalistes que bien que les hôpitaux ne soient pas pleins de personnes infectées par le covid-19, la maladie continue de se propager et que pour cette raison “nous ne devons pas baisser la garde”.

Toutes les mesures de sécurité doivent continuer à être prises, surtout maintenant que le pays traverse des «moments critiques» en raison des graves dommages causés par les tempêtes tropicales Iota et Eta au cours des deux premières semaines, a souligné le haut responsable.

Les sources médicales assurent que la pandémie de covid-19 sera exacerbée par les nombreux cas qui devraient survenir dans les abris avec des milliers de victimes laissées par les deux phénomènes naturels.

Iota, qui est entré dans les Caraïbes du Nicaragua en tant qu’ouragan de catégorie 5 sur l’échelle Saffir-Simpson, a traversé le sud du Honduras, côtier du Pacifique, le 18 novembre et, une semaine plus tard, la partie nord du pays, principalement le vaste vallée de Sula, continue inondée par des pluies qui ne s’arrêtent pas.

Selon les prévisions, les pluies pourraient s’arrêter jusqu’à jeudi, au milieu de la douleur de milliers de victimes qui ont perdu tous leurs biens, dont beaucoup y compris leurs maisons, en raison des graves inondations qui ont débuté le 4 novembre dans le nord du pays.