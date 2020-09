La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a enregistré 292991 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à plus de 27,8 millions de personnes infectées et plus de 900 000 morts, selon le bilan proposé ce mercredi par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires concernés.

En tout, 27871,271 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié dans les trois pays les plus touchés – les États-Unis, l’Inde et le Brésil – alors qu’il y a déjà 903 756 décès.

En ce qui concerne les recouvrements, ils sont déjà plus de 18,78 millions de personnes qui ont réussi à vaincre le COVID-19, maladie respiratoire générée par le virus. Le Brésil est en tête de liste, avec un peu plus de 3,61 millions de patients guéris, suivi de l’Inde, avec plus de 3,47 millions, et des États-Unis, avec plus de 2,38 millions.

Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 6,36 millions de personnes infectées et 190 872 décès, après avoir ajouté plus de 34 000 nouveaux cas du solde précédent.

L’Inde reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie, représentant 95 735 positifs au cours des dernières 24 heures et avec un total de 4,46 millions de cas et 75 062 décès. Le Brésil reste en troisième position, avec 4,19 millions de personnes infectées et 128 359 décès, après avoir enregistré plus de 35 000 résultats positifs le dernier jour.

En quatrième position, la Russie accumule 1,03 million de cas et 18 080 décès. La cinquième place est occupée par le Pérou, avec 696 190 cas et 30 123 décès, tandis que La Colombie est le sixième pays le plus touché en raison de la pandémie, avec 686 851 infections et plus de 22 053 décès.

Ensuite, Le Mexique compte 647321 personnes infectées et 69 049 décès, suivi de l’Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur tout le continent africain, avec 642 431 cas et 15 168 décès.

L’Espagne reste en neuvième position et est le pays de l’Union européenne avec le plus de cas, avec 543 379 positifs et 29 628 décès, En l’absence de mise à jour du bilan de la pandémie par les autorités espagnoles ce jeudi.

Nouveau record en Argentine

Le « top 10 » est complété par l’Argentine, qui établit un record quotidien avec 12259 positifs au cours des dernières 24 heures et accumule 512 293 infections et 10 658 décès. Ensuite, le Chili compte 427 027 positifs et 11 702 décès.

Déjà dans l’arc de 300000 infections il y a l’Iran, avec 393 425 cas et 22 669 décès; La France, avec 383 292 personnes infectées et 30 805 décès; Royaume-Uni, avec 357 613 positifs et 41 683 décès; Bangladesh, avec 331 078 cas et 4 593 décès; L’Arabie saoudite, avec 323 012 positifs et 4 165 décès; et le Pakistan, avec 300 030 et 6 365 décès.

Entre 200 000 et 300 000 infections sont Turquie (284.943), Italie (281.583), Iraq (273.821), Allemagne (257 376), Philippines (245 143) et Indonésie (203 342).

Plus de 100 000 infections

Dans le groupe comptant plus de 100000 personnes infectées, on trouve l’Ukraine (149093), Israël (142 582), le Canada (136 135), la Bolivie (123 345), le Qatar (120 846), Equateur (112.166), Kazakhstan (106.584), République dominicaine (100.937) et Égypte (100 403).

Sous le seuil de 100 000 positifs Ils comprennent le Panama, avec 99 042 cas, la Roumanie, qui compte 98 304 personnes infectées, et le Koweït, avec 92 082 cas positifs. La Chine, le pays qui a vu la naissance de la pandémie, dépasse les 90 000 cas, avec 90 100 positifs et 4 733 décès. La Belgique, Oman, la Suède et les Pays-Bas sont également au-dessus de 80 000.

Le Guatemala, le Maroc, les Émirats arabes unis, la Biélorussie, le Japon et la Pologne dépassent les 70 000 cas, tandis qu’avec plus de 60 000 cas, le Honduras, le Portugal et l’Éthiopie. La barrière de 50 000 cas est déjà dépassée par Singapour, Bahreïn, le Venezuela, le Nigéria et le Costa Rica.