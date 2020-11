En raison de leur nature exogène et souvent systémique, les crises internationales sont des facteurs fondamentaux pour expliquer le changement politique. Cela peut se faire sans heurts, appelons-le ainsi, sans changer les institutions dominantes; par exemple, par une élection. Mais aussi brusquement, une rupture qui déclenche un changement de régime politique.

Toutes les crises ne sont pas identiques, bien sûr. Plus une crise est grave, plus son potentiel de rupture pour la société et le système politique est grand. En général, les crises créent des opportunités, souvent un sentiment d’urgence et parfois de la peur dans la société.. Tout cela invite à des changements, à un minimum de politiques, parfois de gouvernements, dans des situations extrêmes, du régime politique.

De tels changements peuvent aller dans le sens de plus de démocratie et de liberté tout autant que le contraire. L’histoire regorge en fait d’exemples à cet égard. L’Europe de la Grande Dépression – la période de l’entre-deux-guerres – était un terrain propice aux conflits idéologiques et aux troubles sociaux. Cela a conduit à des révolutions et des ruptures. Diverses expériences totalitaires en furent la conséquence.

Dans le même temps, l’Amérique latine a inauguré l’ère de l’armée en politique avec des coups d’État; L’Argentine, le Brésil et le Pérou en 1930 parmi les pionniers. Cela a généré un schéma qui dure à ce jour, qu’ils se définissent à droite comme dans la guerre froide ou à gauche à partir de la consolidation de Castro-Chavismo.

À l’inverse, la crise de la dette en 1982 et la contraction économique pendant le reste de la décennie ont précipité les transitions démocratiques ultérieures en Amérique latine. Avec des gouvernements militaires dans une grande partie de la région, l’assaut de la récession les a forcés à abandonner le pouvoir, permettant un changement de régime. Cela avait un aspect providentiel: trébucher d’ailleurs, mais la démocratie a survécu depuis dans la plupart des pays.

Aujourd’hui, avec la pandémie – crise mondiale de la santé publique, de l’économie et de la sécurité – il est nécessaire d’examiner et d’anticiper son potentiel perturbateur en politique. Cette crise multidimensionnelle est en elle-même source d’instabilité, en Amérique latine elle opère également dans un contexte de faiblesse institutionnelle, d’épuisement du super-cycle des prix et de mécontentement social.

Il n’y a pas eu de ruptures institutionnelles dans la région mais elles ne doivent pas être exclues. Le premier coup d’État du coronavirus a eu lieu au Mali, ce n’est guère le seul. Cela offre des leçons utiles aux pays où, comme le Mali, la pandémie aggrave la pauvreté, la corruption et les inégalités existantes. L’impatience de la société pourrait bien, dans un acte de désespoir, accepter le nouveau. Nous l’avons déjà vu, sans aucun doute.

Notez les données suivantes. Depuis le début de la pandémie, cinq élections ont eu lieu en Amérique: le Suriname, la République dominicaine, la Bolivie, les États-Unis et le Belize. Dans aucun d’entre eux, le parti au pouvoir n’a gagné. Sans coronavirus, plusieurs d’entre eux auraient donné un résultat différent. Ajoutez à la liste la crise institutionnelle au Pérou, cette vieille coutume péruvienne de destituer les présidents. Ils n’allaient pas manquer l’occasion.

C’est peut-être en ne prenant pas ce risque que le gouvernement argentin spécule sur la possibilité de suspendre les élections de mi-mandat de 2021, en utilisant la pandémie comme prétexte. Une idée équivalente à un auto-coup d’État, qui fait toujours référence à Fujimori, à propos du Pérou. Fernández flirte avec la rupture institutionnelle, et progresse avec son érosion, depuis des mois maintenant: le Congrès travaille par Zoom, quand il fonctionne, les médias travaillent sous pression et le projet de réforme judiciaire, objectif principal de l’exécutif, avance à toute vitesse.

Bien sûr, il y a eu des exceptions, la Nouvelle-Zélande étant peut-être la plus notable. La Première ministre Jacinda Ardern a été réélue avec 50% des voix et 54% des sièges, une reconnaissance de sa gestion de la santé et de son leadership sensé et sensible. Les élections doivent distribuer des prix et des punitions.

Bien sûr, il n’y aura pas de sanction électorale pour les trois dictatures d’Amérique latine: Cuba, Nicaragua et Venezuela. Là, les systèmes électoraux sont conçus pour la victoire du parti hégémonique, avec une hégémonie de jure comme à Cuba ou de facto comme au Nicaragua.

Ou l’hégémonie par la corruption et la collusion comme au Venezuela, où le parti au pouvoir gagnera avec la fraude et probablement avec le vernis de reconnaissance de l’opposition fictive. Cela protégerait certainement une bonne partie de la chaîne de commandement des crimes contre l’humanité, alors que la Cour pénale internationale progresse lentement dans les affaires.

La pandémie et son approche désastreuse s’en moquent. Son incompétence et sa déconnexion avec les besoins de la société n’ont jamais été un obstacle pour rester au pouvoir pendant 60, 13 et 20 ans respectivement, tournant le dos au peuple.