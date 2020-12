Vinicio Sandoval, directeur exécutif du Groupe de surveillance indépendant d’El Salvador (GMIES), prend la parole lors d’un entretien avec Efe le 11 décembre 2020 à San Salvador (El Salvador). . / Rodrigo Sura

San Salvador, 14 décembre . .- Les effets causés par la pandémie de coronavirus et les problèmes dérivés de la corruption dans les pays d’Amérique centrale pousseront davantage d’habitants de la région à migrer illégalement, en particulier les citoyens d’El Salvador, le Guatemala et le Honduras, comme l’a dit à Efe l’expert des questions de migration Vinicio Sandoval.

La violence et la pauvreté figurent parmi les principales raisons qui motivent la migration irrégulière en Amérique centrale, plus particulièrement dans les pays du Triangle du Nord (El Salvador, Honduras et Guatemala), selon les autorités de ces pays.

A cela s’ajoute désormais la crise engendrée par la pandémie, qui dans certains pays a exacerbé le problème de la corruption, et les effets provoqués par les ouragans Eta et Iota.

LA PANDÉMIE

Sandoval, directeur exécutif du groupe de surveillance indépendant d’El Salvador (GMIES), a souligné que dans le contexte des quarantaines imposées dans les pays pour contrôler la pandémie, des déplacements internes dus à la violence ont été enregistrés, forçant les gens à quitter leurs communautés. ou penser à migrer.

“Pendant la quarantaine, nous avons eu des problèmes de déplacement interne en raison de la violence ou du crime organisé (…) il n’y a pas de pouvoir de contrôle dans les territoires et cela continuera d’expulser des personnes à l’étranger”, a-t-il dit.

Il a indiqué que, selon un rapport régional sur les droits humains des migrants dans le contexte du covid-19 publié début décembre, la discrimination et la xénophobie à l’égard des migrants de retour se sont également accrues pendant la pandémie.

“Un autre problème qui nous préoccupe beaucoup était l’accueil des personnes expulsées. Par exemple, au Salvador, il y avait des communautés qui ne voulaient pas de centres de protection avec des déportés dans leurs communautés”, a-t-il dit.

Il a également souligné que “dans les réseaux sociaux, la xénophobie et les messages discriminatoires à l’encontre de la population (migrante) ont augmenté, car il y avait une augmentation de 35% des messages contre les migrants en raison d’une pandémie, sans motif, de messages offensants. certains d’entre eux générés par les autorités locales “.

LA CORRUPTION

Sandoval a souligné que l’instabilité politique due à la corruption dans les pays de la région “pousse également et continuera à pousser les gens vers l’extérieur”.

“Le Guatemala est dans une crise brutale; le Honduras est dans une crise politique très forte depuis des années et le Nicaragua ne dit rien (…) et à cela s’ajoute que la pandémie a exacerbé certains problèmes, comme la corruption”, at-il souligné.

Sandoval a assuré qu’il est difficile de savoir exactement l’augmentation que la migration aura à la suite de ces situations, mais a souligné qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des actions qui garantissent les droits humains des migrants.

“Nous ne savons pas combien sera l’augmentation car il est également très difficile de rendre compte de la migration en raison de son irrégularité (…) c’est très complexe, nous ne savons pas si nous pourrons le montrer en chiffres”, at-il déclaré.

ACTIONS POUR LA MIGRATION RÉGULIÈRE

L’expert a indiqué que bien que des actions soient recherchées dans la région pour promouvoir la migration régulière, comme les visas de travail et d’autres dynamiques, «ce n’est pas la réponse pour les milliers (de citoyens) qui partent».

“Nous pouvons localiser quelques douzaines, peut-être quelques centaines, mais pas les milliers qui partent, nous sommes préoccupés par ce qui pourrait arriver”, a-t-il déclaré.

À PROPOS DU RAPPORT

Le rapport régional sur les droits de l’homme des migrants dans le cadre du covid-19 est issu, selon Sandoval, d’un observatoire qui a été réalisé avec les organisations qui composent le Réseau régional des organisations civiles pour les migrations (RROCM).

On y observe les situations que traversent les populations migrantes dans un contexte transfrontalier, dans le contexte des caravanes, des flux transcontinentaux et de la dynamique des migrants de retour pendant la pandémie.

Le document a été présenté à 11 gouvernements des Amériques lors de la Conférence régionale sur les migrations, qui s’est tenue virtuellement.

Le rapport appelle les Etats de la région à garantir la protection de la santé des rapatriés, à améliorer les systèmes d’accueil et de transfert de soins.

En outre, il demande instamment le renforcement des mécanismes de développement des migrants dans le domaine du soutien économique et des programmes spécialisés pour investir dans leurs entreprises et dans leur dynamique du travail.

De même, il appelle les États à mieux articuler leurs stratégies et demande au Mexique, qui est en passe de devenir un pays de destination, de mettre un terme aux actions discriminatoires, à la xénophobie et à l’expulsion quasi immédiate des migrants qui “se disputent totalement avec toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux droits de l’homme “.

Sara Acosta