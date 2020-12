Shutterstock

Tant d’années d’inflation en Argentine se reflètent dans un flot de billets de banque qui exige une économie sans référence de prix et immergée dans un cocktail d’informalité et d’évasion fiscale qui divise presque les citoyens en deux.

Selon les données de la Banque centrale, en 8 mois de quarantaine, 1 250 millions de papiers de différentes valeurs ont été rassemblés dans les rues: 743 millions sur 100 dollars; 122 millions de 500 dollars; 363 millions de 1 000 $ et 2 120 millions d’autres dénominations.

L’argent liquide représente dans notre pays 40% des moyens de paiement, alors qu’au Chili il occupe 22%, en Uruguay 26%. Sans parler du Brésil ou du Mexique, où l’argent en face à face est d’environ 15% et 4%, respectivement.

Plus l’intégration des startups, des entrepreneurs et des racines de la fintech est grande, plus la numérisation remplacera les liquidités. Les paiements électroniques ont augmenté à un rythme de 22% ces cinq dernières années dans les pays émergents, selon le cabinet de conseil McKinsey, et rien n’indique que ce taux de croissance ne puisse pas continuer.

Pendant la pandémie, les guichets automatiques et les correspondants bancaires des supermarchés ou des stations-service ont également augmenté de 40%, passant de 9 pour 10 000 adultes à 12,6 pour 10 000.

Toutefois, Ces derniers mois, les restrictions de Covid 19 ont apporté leur grain de sable, en ajoutant à l’insécurité et aux coûts économiques et environnementaux élevés qui traînaient déjà, le risque sanitaireio. En d’autres termes, l’appréhension que les papiers falsifiés peuvent susciter chez de nombreuses personnes effrayées par la pandémie.

Ce n’était pas un obstacle pour les retraités et bénéficiaires de plans sociaux de ne pas hésiter à briser la quarantaine en plein essor, lorsqu’ils ont quitté l’enceinte pour se presser devant les institutions financières en raison de la nécessité de recevoir en main les actifs qui avaient été conservés pendant les deux premières semaines de fermeture totale des bâtiments.

Pourquoi cette préférence de plus de 30% des retraités à collecter leur patrimoine en personne même lorsque l’ensemble du registre passif est mis en banque?

Pourquoi est-ce que quelque chose de similaire se produit avec plus de la moitié des 6 millions de bénéficiaires de plans sociaux, qui ne savent même pas qu’ils ont l’argent disponible sur les comptes bancaires ouverts à cet effet?

(Lihueel Althabe)

Dans le secteur bancaire, nous ne sommes pas indifférents que ces faibles niveaux d’inclusion affectent principalement les groupes sociaux les plus vulnérables en termes de revenus et de sexe.

Et, accessoirement, si l’on observe que les femmes sont celles qui ont le moins de comptes salariaux ouverts, cela n’est pas dû à une quelconque discrimination de genre, mais plutôt au fait qu’elles ont une situation plus précaire sur le marché du travail que celle des hommes. .

Certains en raison d’un manque d’informations, d’autres en raison d’obstacles du passé, d’autres simplement parce qu’ils étaient en dehors de l’orbite de l’agence de recouvrement des impôts et bien d’autres parce qu’ils “gagnent” 21% de TVA et / ou évitent les profits, la vérité est qu’une bonne partie la consommation est viciée par ces pratiques insaisissables.

Par conséquent, que ce soit du fait de l’anonymat, du refuge, de l’informalité ou de l’inflation, l’utilisation du cash dans notre pays s’est étendue pour près de 90% des transactions, contrairement au monde.

Covid et les nouvelles technologies pourraient devenir le tournant de cette modalité argentine.

Le système bancaire a prêté attention à ce processus naissant de changement. À tel point que maintenant un groupe d’entités qui composent la ville se sont associés dans un portefeuille virtuel appelé Modo, qui permet à la fois de payer dans les entreprises en scannant les codes QR et en envoyant de l’argent via le numéro de téléphone portable.

Il existe un univers de 25 millions d’adultes en banque numérique auquel nous nous adressons avec la proposition de transporter de l’argent, non plus dans des poches et des portefeuilles, mais hébergé, invisible, sur une plateforme à laquelle tous les comptes et cartes sont liés. chacun possède.

L’auteur est vice-président de Banco Ciudad

