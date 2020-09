La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan s’est enregistrée au cours des dernières 24 heures 228 588 nouveaux cas, portant le total à plus de 27,3 millions de personnes infectées et plus de 892 000 morts, selon le bilan proposé ce mardi par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires touchés.

Au total, 27.342.332 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié dans les trois pays les plus touchés –États-Unis, Inde et Brésil-, alors qu’il y a déjà 892 714 décédés.

En ce qui concerne les recouvrements, il y a déjà plus de 18,34 millions de personnes ceux qui ont réussi à vaincre le COVID-19, la maladie respiratoire générée par le virus. Le Brésil arrive en tête de liste, avec un peu plus de 3,54 millions de patients guéris, suivi de l’Inde, avec plus de 3,32 millions, et des États-Unis, avec plus de 2,33 millions.

Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 6,30 millions de personnes infectées et 189215 décès, après avoir ajouté 24257 nouveaux cas du solde précédent, le chiffre le plus bas du décompte quotidien depuis le 21 juin.

L’Inde reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie, représentant 75809 positifs au cours des dernières 24 heures et avec un total de 4,28 millions de cas et 72 775 décès. Le Brésil reste en troisième position, avec 4,14 millions d’infectés et 126 960 décès, après avoir enregistré 10 273 positifs le dernier jour.

En quatrième position, La Russie accumule 1,02 million de cas et 17 818 décès. La cinquième place est occupée par le Pérou, avec 689 977 cas et 29 838 décès, tandis que la Colombie est le sixième pays le plus touché par la pandémie, avec 671 848 infections et 21 615 décès.

Plus de 15000 morts en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur tout le continent africain, le bilan s’élève à 639 362 personnes infectées et 15 004 décès. Pour sa part, Le Mexique compte 637 509 cas et 67 781 décès.

L’Espagne reste en neuvième position et est le pays de l’Union européenne avec le plus de cas, avec 525 549 positifs et 29 516 décès, en l’absence des autorités espagnoles mettre à jour ce mardi le bilan de la pandémie.

L’Argentine dépasse les 10000 morts

Le « top 10 » est complété par l’Argentine, avec 488.007 cas et 10.129 décès, devant Chili, où il y a 424 274 positifs et 11 652 décès.

Déjà dans l’arc de 300000 infections sont Iran, avec 388 810 cas et 22 410 décès; La France, qui dépasse le Royaume-Uni avec 367 174 personnes infectées et 30 732 décès; Royaume-Uni, avec 352 451 patients et 41 643 décès; Bangladesh, avec 327 359 cas et 4 516 décès; et l’Arabie saoudite, avec 321 456 positifs et 4 107 décès.

Entre 200 000 et 300 000 infections sont Pakistan, avec 299.233, Turquie (281.509), Italie (278 784), Iraq (264 684), Allemagne (253 626) et Philippines (238 727).

Plus de 100 000 infections

Dans le groupe comptant plus de 100 000 personnes infectées, on trouve l’Indonésie (196 989 cas), l’Ukraine (143835), Israël (135 043), le Canada (134 295), la Bolivie (121 604), Qatar (120 348), Équateur (110 092), Kazakhstan (106 425) et Égypte (100 041).

La République dominicaine reste proche de 100000 positifs, avec 99898, le Panama compte 97578, La Roumanie compte 95 897 personnes infectées et le Koweït en accumule 90 387 positifs. La Chine, pays qui a vu naître la pandémie, dépasse les 90 000 cas, avec 90 079 positifs et 4 732 décès. La Belgique, Oman et la Suède sont également au-dessus de 80 000.

Les Pays-Bas, le Guatemala, les Émirats arabes unis, le Maroc, la Biélorussie, le Japon et la Pologne dépassent 70000 cas, tandis que avec plus de 60 000 cas sont le Honduras et le Portugal. La barrière de 50 000 cas est déjà dépassée par l’Éthiopie, Singapour, Bahreïn, le Nigéria et le Venezuela.