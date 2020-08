La pandémie coronavirus originaire de la fin de 2019 dans la ville chinoise de Wuhan s’est déjà arrêté 24,7 millions de caisses Après avoir ajouté près de 284 000 nouvelles infections au cours de la dernière journée, selon le bilan proposé ce samedi par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires touchés.

Au total, 24 749 453 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié se trouvent dans les trois pays les plus touchés – États-Unis, Brésil et Inde -, tandis que le bilan des morts est déjà supérieur à 837340, après avoir ajouté 6 000 morts supplémentaires un jour.

En ce qui concerne le personnes qui ont réussi à vaincre la maladie, il y en a déjà 16,2 millions. Le Brésil arrive en tête de liste, avec un peu plus de 3,1 millions de patients guéris, suivi de l’Inde, avec plus de 2,6 millions, et des États-Unis, avec un peu plus de 2,1 millions.

Ce dernier pays reste important, car le les plus touchés dans le monde en raison de la pandémie, avec plus de 5,9 millions de cas, et au dernier jour, elle a dépassé 181 000 décès, avec 181 775, ce qui la place également au premier plan dans cette section. L’Institute for Health Metrics and Evaluation of the United States (IHME) estime que 317000 personnes auraient pu mourir à cause du coronavirus dans le pays.

Brésil, avec plus de 3,8 millions de cas et 119 504 décès, se classe au deuxième rang des personnes infectées et décédées.

En troisième place est Inde, qui enregistre plus de 3,4 millions de cas et ajoute 62 550 décès, suivi en quatrième position par Russie, qui maintient une augmentation soutenue des infections, avec 977 730 cas et 16 866 décès.

En cinquième position a maintenant été Pérou, avec 629 961 cas et 28 471 décès. Ces données représentent un 86,2 taux de mortalité pour 100 000 habitants, ce qui place le pays andin comme celui qui a le plus de victimes par habitant, devançant ainsi la Belgique.

Afrique du Sud, le pays africain le plus touché, tombe en sixième position, avec 620 132 cas et 13 743 décès, mais avec un taux de guérison de 86%.

Pour sa part, La Colombie a avancé dans le dernier jour pour Mexique et il devient le septième pays le plus puni, avec 590 492 cas et 18 766 décès, tandis que le pays aztèque compte déjà 585 738 infections et 63 146 décès, ce qui en fait le troisième avec le plus de décès.

Espagne, plus de 29000 morts

L’Espagne reste en neuvième position et est déjà la Pays de l’UE avec le plus de cas, avec 439 286 et 29 011 morts. Dans cette dernière section, il occupe la huitième position.

Le « top 10 » le complète Chili, qui compte déjà 405 972 cas confirmés et 11 132 décès.

Parmi les pays avec plus de 300 000 infections L’Argentine a progressé régulièrement ces derniers jours vers le seuil de 400 000 personnes. Le pays du Cône Sud compte désormais 392 009 cas et 8 271 décès. L’Iran suit, avec 369 911 cas et plus de 21 249 décès.

Ce groupe comprend également le Royaume-Uni, avec plus de 333 806 cas et 41 573 décès – le cinquième pays avec le plus de décès -; L’Arabie saoudite, avec 312 924 infections mais seulement 3 813 décès, et le Bangladesh, avec 306 794 positifs.

La France, qui compte 304 947 cas, se rapproche de ce chiffre, ainsi que le Pakistan avec 295 372, tandis que la Turquie (265 515), l’Italie (265 409), l’Allemagne (242 126), l’Irak (223 612) et les Philippines ( 209 544).

Dans le groupe avec plus de 100 000 infectés Ils comprennent l’Indonésie (165 887), le Canada (129 342), l’Ukraine (119 653), le Qatar (118 196), la Bolivie (114 409), l’Équateur (112 141), Israël (112 000) et le Kazakhstan (105 558).

L’Égypte est proche, avec 98 285, tandis que la République dominicaine atteint 93 390. Le Panama, avec 90 624, a dépassé la Chine, le pays qui a vu naître la pandémie, au dernier jour, avec 89 836 positifs. Ils sont aussi au-dessus de 80 000 Oman, Roumanie, Suède, Belgique et Koweït.

Dépassant 70000 cas sont le Guatemala, la Biélorussie et les Pays-Bas, tandis que plus de 60000 cas il y a les Émirats arabes unis, le Japon et la Pologne. La barrière de 50 000 cas est déjà dépassée par le Honduras, le Maroc, le Portugal, Singapour, le Nigéria et Bahreïn.