La pandémie de Coronavirus qui est né fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan environ 24,5 millions de cas après ajouter près de 285 000 nouvelles infections au cours du dernier jour, selon le bilan proposé ce vendredi par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires concernés.

Au total, 24465706 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié dans les trois pays les plus touchés – les États-Unis, le Brésil et l’Inde – tandis que le le nombre de morts est déjà supérieur à 831000, après avoir ajouté 6 000 morts supplémentaires un jour.

Quant aux personnes qui ont réussi à vaincre la maladie, elles sont aujourd’hui près de 16 millions. Brésil en tête de liste, avec un peu plus de 3,1 millions de patients guéris, suivie de l’Inde, avec plus de 2,58 millions, et États Unis, avec un peu plus de 2,1 millions.

Ce dernier pays se distingue par le plus touché au monde par la pandémie, avec plus de 5,86 millions de cas, et au dernier jour, il a dépassé 180 000 décès, avec 180 844, ce qui le place également en tête de cette section.

Brésil, avec plus de 3,76 millions de cas et 118 600 décès, se classe au deuxième rang des personnes infectées et décédées.

En troisième place est Inde, qui enregistre plus de 3,38 millions de cas et ajoute plus de 61500 décès, suivi en quatrième position par Russie, qui maintient une augmentation soutenue des infections, avec 972 972 cas et 16 758 décès.

En cinquième position a maintenant été Pérou, avec plus de 621 997 000 cas et plus de 28 200 décès. Ces données supposent un taux de mortalité de 86,2 pour 100 000 habitants, ce qui place le pays andin comme celui qui a le plus de victimes par habitant, devançant ainsi la Belgique.

Afrique du Sud, le pays africain le plus touché, tombe en sixième position, avec 618 286 cas et plus de 13 600 décès, mais avec un taux de guérison de 86%.

Pour sa part, La Colombie a avancé dans le dernier jour pour Mexique et il devient le septième pays le plus puni, avec 581 995 cas et 18 467 décès, tandis que le pays aztèque compte déjà 579 914 infections et 62 594 décès, ce qui en fait le troisième avec le plus de décès.

L’Espagne, en neuvième position

L’Espagne reste en neuvième position et est déjà le pays de l’UE avec le plus de cas, avec 429507 et 28996 décès. Dans cette dernière section, il occupe la huitième position.

Le « top 10 » le complète Chili, qui compte déjà plus de 404 000 cas confirmés et qui a dépassé le dernier jour 11 000 décès.

Parmi les pays avec plus de 300000 infections Argentine il avance dans les derniers jours à pas ferme. Le pays du Cône Sud compte désormais 380 292 cas et 8 050 décès. Suis-le Iran, avec 367 796 cas et plus de 21 100 décès.

Ils font également partie de ce groupe Royaume-Uni, avec plus de 332 500 cas et 41 554 décès – le cinquième pays avec le plus de décès -; L’Arabie saoudite, avec 311 855 infections et seulement 3 785 décès, et le Bangladesh, avec plus de 304 500 cas positifs.

Approcher ce chiffre est déjà France, qui ajoute 297 485 cas, ainsi que le Pakistan, avec 295 053, tandis que la Turquie a également dépassé les 200 000 infections (263 998), Italie (263 949), Allemagne (240 571), l’Iraq (219 435) et les Philippines (204 581).

Dans le groupe avec plus de 100 000 infectés Ils comprennent l’Indonésie (162 884), le Canada (128 836), le Qatar (117 988), l’Ukraine (117 101), la Bolivie (113 129), l’Équateur (111 219), Israël (110 403) et le Kazakhstan (105 408).

L’Égypte est proche, avec 98 062, tandis que la République dominicaine atteint 92 964. Le Panama, avec 89 982, a dépassé la Chine, le pays qui a vu la naissance de la pandémie, le dernier jour, avec 89 814 positifs. Oman, la Suède, la Belgique, la Roumanie et le Koweït sont également au-dessus de 80 000.

Dépassant 70000 cas il y a le Guatemala, la Biélorussie et les Pays-Bas, tandis qu’avec plus de 60 000 cas, il y a les Émirats arabes unis, le Japon et la Pologne. La barrière de 50 000 cas est déjà dépassée par le Honduras, le Maroc, le Portugal, Singapour, le Nigéria et Bahreïn.