Madrid, 25 nov . .- La mise en quarantaine de certains gymnastes, les difficultés logistiques pour se déplacer et la perte de leur statut de tournoi pré-olympique ont réduit au minimum les championnats d’Europe rythmiques qui se dérouleront de jeudi à dimanche à Kiev, bien que sa permanence dans le calendrier témoigne de la volonté des fédérations de reprendre la compétition au plus vite.

Seuls 23 pays parmi les 50 qui composent l’Union européenne de gymnastique (UEG) participeront à cette compétition et, dans de nombreux cas, uniquement avec des gymnastes juniors.

L’absence la plus notable est celle de la Russie, première puissance mondiale, qui a remporté sans interruption le titre européen individuel depuis 1998 et en groupe depuis 2001. La tension politique entre la Russie et l’Ukraine a ajouté aux problèmes dérivés de la pandémie et de Moscou ils ont été effacés rapidement des Européens, sous prétexte de l’inconvénient des mesures sanitaires imposées aux voyageurs.

Ni l’Italie, l’Espagne ou l’Allemagne, ni les équipes de Biélorussie ou de Bulgarie (par le covid positif d’Erika Zafirova), donc dans ce mode, le concours a été réduit à six équipes: Azerbaïdjan, Estonie, France, Israël, Turquie et Ukraine.

Dans le cas de l’Espagne, la fédération présidée par Jesús Carballo a annoncé le 20 octobre qu’elle suivrait «les instructions des autorités sanitaires» et éviterait les déplacements qui n’étaient pas «strictement nécessaires». Celui de Kiev n’en fait pas partie.

Au vu des pertes, parmi les 24 gymnastes qui concourront dimanche pour le titre individuel dans la catégorie senior sont les Biélorusses Alina Harnasko et Anastasia Salos, les Bulgares Katrin Taseva et Boryana Kaleyn, l’Israélien Linoy Ashram et les locaux Viktoria Onoprienko et Yeva. Meleshchuk les favoris pour monter sur le podium.

L’Ukraine et Israël sont les meilleurs candidats pour jouer pour l’or par équipe entre jeudi et vendredi. Avec les résultats de l’équipe et des juniors, un classement par pays sera décidé.

Les participants doivent présenter un test de coronavirus négatif à leur arrivée à Kiev, la compétition se déroulera sans public et les cérémonies de remise des médailles seront complètement différentes que d’habitude.

Les gymnastes seront placés sur trois podiums individuels, séparés de 1,5 m, avec une table devant eux. Un manager ou un invité déposera les médailles sur les tables, portant des gants, et ce sera l’athlète qui s’approchera de celle qui lui correspond et l’accrochera autour de son cou. Il n’y aura pas d’animaux en peluche ou de bouquets de fleurs, et les gymnastes ne pourront pas non plus s’embrasser pour se féliciter.