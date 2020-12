Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Ce mardi, lors de la conférence de presse matinale du Palais National, le Secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer a affirmé que, bien que le vaccin contre le coronavirus arrivera dans le pays dans les mois à venir et que le programme de vaccination commencera peu de temps après, cela ne signifie pas que la pandémie prendra fin.

Le secrétaire Alcocer a expliqué que, En raison de la distribution échelonnée des vaccinations, une grande partie de la population ne peut être vaccinée que pendant plusieurs mois en 2021.

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé en général, et le gouvernement britannique en particulier, Ils ont demandé à la population de l’île européenne de ne pas négliger, bien qu’elle ait commencé à vacciner sa population, les mesures de protection de la santé qu’elle aurait dû soutenir depuis mars.

Le secrétaire mexicain a fait écho à la déclaration et Il a demandé aux Mexicains de continuer à observer les principes de la distance saine, de l’hygiène des mains et de l’utilisation de masques faciaux car l’immunité du pays prendra encore un an.

Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a déclaré que le programme de vaccination qui devrait être appliqué tout au long de 2021, a une base scientifique et les meilleures pratiques de contrôle des maladies.

Il a expliqué qu’un groupe de scientifiques et de techniciens, à la fois mexicains et étrangers, travaille sur la conception et la stratégie idéales contre le coronavirus, dans lesquelles la plate-forme appelée Covax a été envisagée, ce qui permet d’acquérir le produit pour gérer l’épidémie.

En ce sens, López-Gatell a souligné que Tous ces vaccins, ainsi que ceux qui apparaissent, seront appliqués à la population mais suivant un plan prioritaire, car cela dépendra du risque dans lequel se trouvent les citoyens, par rapport à leur âge et les femmes enceintes et les enfants seront évités.

(Infographie: Jovani Silva / Infobae Mexico)

Les étapes de la vaccination sont les suivantes: Ce sera d’abord pour les agents de santé qui sont sur le premier front dans la lutte contre le COVID-19, entre décembre 2020 et février 2021, puis ce seront les personnels de santé restants et les personnes âgées de 60 ans et plus, entre février et avril 2021, par la suite la dose sera appliquée aux personnes âgées de 50 à 59 ans, avril et mai 2021, le La quatrième étape comprendra les citoyens âgés de 40 à 49 ans entre mai et juin 2021 et, enfin, le reste de la population à partir de juin 2021.

Le sous-secrétaire à la santé a expliqué qu’il est envisagé d’atteindre l’objectif de couverture tout au long de l’année à venir, et qu’il sera dispersé en fonction du risque de la population, comme l’âge, la présence de maladies chroniques, les déficits immunitaires, entre autres.

Il s’agit d’un schéma similaire à celui utilisé par les États-Unis et le Canada pour les vaccinations de l’OMS.

En outre, le chef du ministère des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a rapporté que cette semaine, le contrat sera signé pour l’achat de 35 millions de doses du vaccin CansinoBio, en outre, le Mexique a pré-comparé 77,4 millions de doses du vaccin Astra Zeneca.

Au Mexique, des tests de phase 3 de 5 vaccins contre # COVID19: 1 sont réalisés. CansinoBio, 2. Janssen, 3. Novavax, 4.CureVac, 5. Le centre national de Gamaleya, a indiqué le secrétaire aux relations extérieures.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que le Mexique a accès au vaccin contre le COVID19 depuis décembre 2020, ainsi que les premiers pays qui entameront le processus de vaccination cette année. “C’est une grande réussite pour le Mexique”, a-t-il déclaré.

PLUS SUR CE SUJET:

AMLO présente le plan de vaccination: le personnel de santé et les personnes âgées seront les premiers

La FDA a publié sa revue du vaccin Pfizer: il est sûr et protège contre le covid-19 dès la première dose