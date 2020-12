Banque de Photo – façade, de, les, banque centrale, de, argentine, à, buenos aires. 16 sept. 2020. REUTERS / Agustin Marcarian

La critique fondamentale qui est faite au gouvernement de Cambiemos depuis le kirchnérisme est que la dette a augmenté à 95% du PIB, une relation statistique qu’il faut prendre avec un grain de sel car dans l’environnement des économistes elle est assez contestée. C’est que cette relation divise tout le stock de dette qui arrive à échéance en années par le PIB, qui est le flux de revenus pendant un an. C’est comme diviser la dette hypothécaire totale qui vient à échéance sur 20 ans par le revenu du débiteur en un an. Cela ne dit pas grand-chose.

Quoi qu’il en soit, c’est vrai que la dette publique sous le gouvernement de Cambiemos a augmenté de 82 400 millions USD; et au cours de cette période, le déficit budgétaire financier s’élevait à l’équivalent de 127 776 millions de USD. En d’autres termes, l’augmentation de l’endettement s’explique par le gradualisme pour réduire l’énorme déséquilibre des finances publiques.

L’erreur de cette période, entre autres, a été de parier sur une réduction progressive du déficit budgétaire, car, d’une part, les intérêts sur la dette ont augmenté plus que la faible diminution des dépenses publiques; essentiellement en réduction des subventions économiques pour financer des tarifs artificiellement bas laissés par le kirchnérisme.

Source: Ministère des finances

Cela l’a conduit à dépendre des financements extérieurs, qui, s’ils étaient réduits comme cela se produisait, le laisseraient très affaibli. Mais, en plus, comme la dette devait être transformée en pesos pour effectuer les paiements de salaires, subventions, dépenses, etc., la BCRA a émis des pesos pour les remettre au Trésor puis en a absorbé une partie en plaçant Lebac, générant un arbitrage financier auquel j’ai objecté en temps opportun tout en aujourd’hui, des candidats de l’opposition au gouvernement, appelés libertaires, ont défendu cette politique de la Banque centrale. Cette défense a été faite jusqu’à fin 2016, un an après avoir assumé la présidence de Let’s Change Nation et même entré l’année suivante.

Cambiemos a reçu un stock de Leliq plus Passes de 300 000 millions de dollars du Kirchnerisme et lui a donné un stock de 1 milliard de pesos.

Maintenant, dans ce débat Changeons contre Kirchnerisme, deux erreurs ne font pas une bonne. Le problème le plus grave est l’augmentation de 50% des dépenses publiques consolidées que le Kirchnerisme a réalisé au cours de ses 12 années précédentes gouvernement, qui a rendu cette augmentation infinie.

Le kirchnérisme se défend de la hausse phénoménale du placement des Leliq plus Net Passes qui totalise actuellement 2,6 milliards de dollars, c’est-à-dire qu’il a multiplié par 2,6 le stock de «timba» financière qui critiquait Cambiemos, protégé par la pandémie qui a conduit avoir un déficit budgétaire supérieur à celui de l’héritage reçu.

Cependant, selon les données officielles, Le Kirchnerisme a reçu d’Eduardo Duhalde un excédent financier de 0,29% du PIB en 2003 et est passé à 2,08% du PIB en 2004 grâce à la hausse du prix du soja et la liquéfaction des dépenses sous le gouvernement précédent, plus l’effet du défaut de 2001 déclaré par Adolfo Rodríguez Saá, car il a réduit le paiement des intérêts sur la dette.

Mais rapidement cet excédent a été consommé, jusqu’à accumuler un déficit budgétaire financier de 6,28% du PIB. En d’autres termes, le kirchnérisme avait une trajectoire de détérioration budgétaire sans pandémie de 8,36 points de PIB. Même avec le vent en faveur du soja, il a détruit de façon phénoménale les finances publiques en raison des politiques populistes d’augmentation des dépenses publiques, qu’il n’a pas financées par la dette extérieure, mais il a eu recours à une forte dette de la BCRA après l’expansion monétaire.

Le kirchnérisme a connu une trajectoire de détérioration budgétaire sans pandémie, entre 2003 et 2015, de 8,36 points de PIB

Comme on le rappellera, cette expansion monétaire a généré une telle pression inflationniste que l’indice Indec des prix à la consommation a commencé à être “géré” et n’était plus fiable, de même que le panier alimentaire de base et le panier de base total n’ont pas été publiés pour ne pas le stigmatiser »les pauvres.

Comme on peut le voir sur le graphique, en janvier 2004, la BCRA a lancé le Lebac avec un stock initial de 10 000 millions de dollars et a livré au gouvernement un total de 300 000 millions de dollars. En d’autres termes, il a multiplié par 30 ce que le kirchnérisme a qualifié de “fraude financière”, notamment pendant la deuxième présidence de Cristina Fernández de Kirchner.

Le graphique précédent montre l’évolution de la base monétaire et du stock de Leliq et Pases jusqu’en novembre, dans ce quatrième terme du kirchnerisme, et révèle que le soi-disant «gambit financier» croît plus que la création de monnaie primaire. Le gouvernement est financé en partie par l’émission de pesos et, dans une plus large mesure, par la dette de la BCRA, qui sera à l’avenir émission ou confiscation de dépôts en cas de crise financière.

Alors que La base monétaire a augmenté de 36,7% depuis décembre 2019, en ligne avec l’inflation, la dette de la BCRA a augmenté de 117%.

Le gouvernement est financé en partie par l’émission de pesos et dans une plus large mesure par la dette BCRA, qui sera une émission future

En résumé, ce n’est pas que le kirchnérisme ait désormais un problème budgétaire dû à la pandémie, car en l’absence de crise sanitaire, il a également provoqué une véritable destruction fiscale et multiplié le stock Lebac par 30, malgré le vent en faveur du soja. Cela a conduit les dépenses publiques consolidées à augmenter de 50%, un niveau que ni Cambiemos ni le Kirchnerisme n’ont osé résoudre.

De manière que Bien que Cambiemos ne puisse pas faire preuve de propreté dans la gestion des comptes publics et moins dans celle monétaire, le kirchnérisme a été beaucoup plus bâclé dans le premier cas et horrible dans le second.. Bref, la pandémie n’est pas une excuse pour une mauvaise gestion budgétaire et monétaire.

J’ai continué à lire:

Journée financière: le dollar libre a augmenté de 3% et la Banque centrale a consolidé l’augmentation des réserves de décembre

En raison du gel des taux, le gouvernement a doublé ses dépenses de subventions cette année

La dette «invisible»: le gouvernement laisse d’ici 2021 des retards de paiement de près de 300 milliards de dollars