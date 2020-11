Photo d’archive du 16 août 2020 lors d’une manifestation de femmes à Mexico (Mexique). . / Sáshenka Gutiérrez / Archive

Mexique, 9 novembre . .- La pandémie a arrêté le printemps des mouvements sociaux latino-américains, mais leur a également donné la raison de leurs revendications, expose le nouveau livre “L’Amérique latine, de la flambée sociale à l’implosion économique et sanitaire postcovid-19” , édité par Rafael Rojas et Vanni Pettinà.

“La crise vient montrer ce que ces mouvements signalaient, l’inégalité, l’augmentation de la pauvreté; la crise révèle aussi quelque chose de très concret en termes de faiblesses et de carences du modèle néolibéral”, commente ce lundi dans un entretien avec Efe Pettinà, chercheur au Centre d’études historiques (CEH) du Colegio de México (Colmex).

LE CROSSROADS DE L’AMÉRIQUE LATINE

Avant le coronavirus, les éditeurs compilaient des articles sur le carrefour de l’Amérique latine: la crise des politiques néolibérales qui a déclenché des manifestations dans des pays comme le Chili, la Colombie et l’Équateur, mais aussi l’épuisement de la gauche dans des pays comme le Nicaragua, la Bolivie et le Venezuela.

“Au milieu de la publication des articles, la pandémie éclate et nous entrons dans une dimension de crise sanitaire et économique qui n’était pas celle que nous avions auparavant, donc le défi était d’incorporer cette nouvelle dimension”, explique Rojas, professeur à la Division de Histoire du Centre de recherche et d’enseignement économiques (CIDE).

Pour expliquer le carrefour, les éditeurs ont réuni des auteurs de la région, tels que Luciana Cadahia, Alberto Vergara, Sabine Manigat, Raúl Letelier, Javier Alemán, Alejandro de la Fuente, Susana Matute, Judith Morrison, Roberto Rojas, Marisa Von Bülow, Mariana Llanos , Aldo Marchesi et plus encore.

<< La pandémie peut offrir une image beaucoup plus claire de la façon dont les inégalités et l'accès inégal aux ressources de l'État progressent dans les sociétés latino-américaines parce que précisément dans les secteurs pauvres, les Afro-descendants, les peuples autochtones, les femmes, ces auteurs trouvent les plus grands impacts », Détaille Rojas.

En raison de la pandémie, nombre de ces mouvements, qui ces dernières années ont pressé les gouvernements de droite, comme la Colombie et le Chili, mais aussi de gauche, comme la Bolivie et le Venezuela, ont dû faire une pause, estime Pettinà.

Pour autant, ces manifestations “ont changé les règles du jeu” car elles avaient déjà mis en garde contre le manque d’accès à la santé et aux droits du travail, estime l’historien.

“Les flambées semblent apporter une grande vitalité à la société civile latino-américaine pour pouvoir apporter des réponses au fait que la classe politique n’a pas répondu de manière tout à fait appropriée”, dit-il.

CRISE RÉGIONALE

En outre, le livre aborde le troisième carrefour en Amérique latine que la pandémie a exacerbé: l’échec de l’intégration régionale.

“Nous voyons qu’il n’y a en aucun cas eu une réponse latino-américaine coordonnée, qui aurait été cruciale pour que les pays coopèrent avec des ressources, avec le transfert de connaissances ou avec une masse critique pour demander aux organisations internationales de contribuer”, soutient Pettinà.

Mais le chercheur, d’origine italienne, souligne que ce manque de leadership international n’est pas un problème propre à la région.

“Ces mois-ci, l’Amérique latine n’a pas eu d’acteur clair, comme les États-Unis, l’Organisation des États américains (OEA), l’Union européenne, avec qui dialoguer pour construire une réponse sociale, économique et sanitaire”, dit-il.

TEMPS NUAGEUX

Les manifestations au Chili ont forcé un plébiscite pour une nouvelle Constitution, celles de l’Équateur ont interrompu la politique économique du gouvernement, tandis que l’Argentine a voté contre la réélection du président Mauricio Macri (2015-2019).

Mais des pays comme le Venezuela, le Nicaragua et le Brésil offrent d’autres résultats contrastés.

Face à cette crise et à la pandémie, les auteurs perçoivent des «temps nuageux» pour la région, sans avenir clair.

«En réalité, nous ne sommes pas confrontés à l’émergence d’une alternative, mais plutôt à l’épuisement des références et des manières de faire face aux crises sociales, économiques et politiques en Amérique latine», prévient Rojas.

L’historien, d’origine cubaine, compare ce qui s’est passé avec ce qui s’est passé à la fin de la guerre froide, à la fin du XXe siècle.

Seulement, souligne-t-il, contrairement à l’époque, il n’y a pas de déclarations utopiques sur la «fin de l’histoire» ou un nouveau modèle à suivre, mais un avenir incertain.

“Nous sommes à la fin de l’époque et au milieu d’une crise aux multiples dimensions, dans les pays d’Amérique latine, dans la communauté régionale d’Amérique latine et des Caraïbes, et dans le monde”, conclut-il.