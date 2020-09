La pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 315000 cas, l’Inde étant la plus touchée, ce qui place le nombre total d’infections déjà en contact 28,5 millions, selon le bilan publié ce vendredi par l’Université Johns Hopkins sur les 188 pays et territoires concernés.

Au total, 28493 074 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié dans les trois pays les plus touchés –États-Unis, Inde et Brésil-, alors qu’il y a déjà 915 393 décédés.

En ce qui concerne les récupérations, le dernier jour, il a dépassé 19 millions, avec 19,21 millions de patients guéris. Le Brésil arrive en tête de liste, avec un peu plus de 3,69 millions de patients guéris, suivi de l’Inde, avec plus de 3,62 millions, et des États-Unis, avec plus de 2,41 millions.

Les États-Unis continuent d’être le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 6,44 millions de personnes infectées et 193 013 décès.

L’Inde reste le deuxième pays le plus touché par la pandémie et, ces derniers jours, elle a enchaîné des sommets historiques non seulement au niveau national, mais aussi dans le monde entier. Jusqu’à présent, il ajoute 4,65 millions de cas et 77 472 décès.

En troisième position se trouve le Brésil, avec 4,28 millions de personnes infectées et plus de 130 000 morts, ce qui en fait le pays le plus puni d’Amérique latine.

En quatrième position, La Russie accumule 1,04 million de cas et 18309 décès. La cinquième place est occupée par le Pérou avec un total de 710 067 cas et 30 344 décès, tandis que la Colombie est le sixième pays le plus touché par la pandémie, et dépasse également 700 000 cas, avec 702 088 infections et plus de 22 500 décès.

Ensuite, le Mexique compte 658 299 personnes infectées et a dépassé les 70 000 décès le dernier jour, suivi de l’Afrique du Sud, le pays le plus touché par la pandémie en Afrique, avec 646 398 cas et 15 378 décès.

L’Espagne reste en neuvième position et est le pays de l’Union européenne avec le plus de cas, avec 535 705 positifs et 29 717 décès. Le «top 10» est complété par l’Argentine, qui accumule 535 705 infections et un peu plus de 11 000 décès.

Ensuite, Le Chili compte 430535 positifs et 11850 décès. La France a rejoint le club des pays le dernier jour avec plus de 400 000 cas, dont 401 890 à ce jour et 30 901 décès.

L’Iran compte plus de 300 000 infections, avec 397 801 cas et 22 913 décès; Royaume-Uni, avec 364 088 positifs et 41 703 décès; Bangladesh, avec 334 762 cas et 4 668 décès; L’Arabie saoudite, avec 324 407 positifs et 4 213 décès; et le Pakistan, avec 300 955 et 6 373 décès.

À la fourche de la 200 000 à 300 000 infections sont en Turquie (288.126), Italie (284.796), Iraq (282.672), Allemagne (259.735), Philippines (252.964) et Indonésie (210.949).

Plus de 100 000

Dans le groupe avec plus de 100 000 infectés comprennent l’Ukraine (152.373), Israël (148.564), le Canada (137.676), la Bolivie (125.172), le Qatar (121.287), l’Équateur (114.732), le Kazakhstan (106.729), la République dominicaine (102.232), la Roumanie – qui dépasse les données du dernier jour – (101 075), l’Egypte (100 709) et le Panama – qui rejoint également le club – (100 330).

En dessous du seuil de 100 000 positifs sont Koweït, avec 93475 positifs, Belgique, avec 91537 infectés et Chine, le pays qui a vu naître la pandémie, avec 90 145 positifs. Ils sont également supérieurs à 80 000 Oman, la Suède, les Pays-Bas, le Guatemala et le Maroc, ce qui a dépassé les données le dernier jour.

Les Emirats Arabes Unis, le Japon, la Biélorussie et la Pologne dépassent les 70 000 cas, tandis qu’avec plus de 60 000 cas, le Honduras, le Portugal et l’Éthiopie. La barrière de 50 000 cas est déjà dépassée par Singapour, Bahreïn, le Venezuela, le Nigéria, le Costa Rica et le Népal.