La grande parade de Thanksgiving de Macy sera réinventée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Chaque année, la grande chaîne de magasins Macy’s parraine un grand défilé pour célébrer le jour de Thanksgiving. Cependant, la pandémie de coronavirus ne permettra pas aux gros gonflables de marcher dans la 34e rue à New York cette année. Malgré tout, les organisateurs du défilé ont trouvé un autre moyen pour toute la famille de continuer à profiter de l’événement traditionnel, mais cette fois dans une version pour la télévision et en ligne.

Bill de Blasio, maire de New York, a été celui qui a signalé que, pour la première fois en 90 ans, le défilé n’aura pas lieu dans les rues de la ville.

« Il y a des choses que nous ne pouvons toujours pas faire », a expliqué de Blasio en référence à la parade. «Nous ne pouvons toujours pas avoir le genre de grandes réunions qui sont certains des moments forts de cette année qu’ils auraient normalement. Grands défilés et événements communautaires, ce genre de choses doit encore attendre. Nous espérons que nombre d’entre eux reviendront en 2021 », a-t-il ajouté.

Le défilé de Thanksgiving de Macy 2020 se réinvente pour la pandémie

De Blasio a indiqué que cette nouvelle version du défilé peut être vue à la télévision et en ligne, le jeudi 26 novembre, de 9 heures du matin à midi sur la chaîne NBC.

«Le #MacysParade est un incontournable de New York. Pendant des décennies, nous avons célébré la saison des fêtes avec des téléspectateurs du monde entier, et cette année ne sera pas différente! Nous travaillons en étroite collaboration avec @Macys, nous avons prévu un événement sûr et créatif digne de cette tradition de Noël », a-t-il confirmé via Twitter.

«Nous avons vu ce que (Macy’s) a fait le 4 juillet avec un incroyable feu d’artifice… Même avec tous les défis auxquels nous avons été confrontés, ils ont trouvé un moyen de le faire de manière à célébrer notre pays et notre ville, nous a donné de l’espoir mais l’a fait en toute sécurité. Ils vont refaire la même chose avec la parade de Thanksgiving », a déclaré de Blasio selon USA Today.

Pour sa part, Macy a réaffirmé que «la combinaison caractéristique du défilé de ballons de personnages géants, de chars, d’artistes de rue, de clowns et du signe avant-coureur de la saison de Noël avec le seul Père Noël est visible».