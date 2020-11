La performance Charlotte Caniggia

Cristian Sergio, plus connu comme Maluma dans le concours, il a reconnu avoir perdu et oublié les paroles du thème Soyons fort, de Jennifer Lopez lors de sa performance à Cantando 2020. La participante a pris en charge les critiques du jury qui ont remis en cause l’interprétation. “Je peux dire quelque chose? Je me suis perdu, je suis resté coincé, j’ai oublié les paroles. Elle était spectaculaire, mais je ne sais pas ce qui m’est arrivé. Je lui manque de respect. Je veux y aller », a déclaré le jeune homme au moment où Nacha Guevara donnait son retour. «L’anglais est difficile pour moi, je suis resté coincé avec quelque chose, et au revoir. Cela a mal tourné “, ajoutée.

Karina la Petite Princesse l’a encouragé: “Tu chantes beau et tu as un partenaire qui donne la priorité à s’amuser, il faut lâcher prise”. Cependant, plein de colère pour ce qui s’est passé, Cristian a déclaré: «C’est compliqué car c’est un rêve et je le réalise tous les jours, et c’est un plaisir de le partager avec Charlotte. Et que du coup, à cause d’un hic, tout un spectacle passe à côté et c’est impossible de s’exhiber, ça me brise au milieu ».

Souvenons-nous qu’il y a une semaine Charlotte a vécu une situation similaire à celle de son partenaire Quand elle a participé au gala Super Duel contre Jey Mammón et Carla del Huerto et cela ne s’est pas déroulé comme prévu: elle a oublié les paroles de la chanson et non même si elle a réussi à terminer la chanson, elle a gardé le silence à différentes occasions.

À cette occasion, elle a joué Britney Spears, et son partenaire Cristian Sergio a essayé de l’aider mais le jury – composé de Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla, Moria Casán Il a remarqué l’erreur de Charlotte et ne l’a pas laissée la transmettre.

Le retour de Nacha Guevara et Karina La Princesita à Charlotte Caniggia

Dans le précédent, la fille de Mariana Nannis et Claudio Paul Caniggia C’était à lui de choisir l’enveloppe afin de savoir quelle chanson il devrait interpréter au prochain tour. “Je l’ai vu, la seule chose est la table à moitié bon marché, elle ressemble à celle du vétérinaire, elle est bon marché”, Il a dit quand Ángel de Brito lui a demandé s’il était au courant du nouveau slogan du programme La Flia.

“Je me débrouille bien dans le jeu et je ne suis pas amoureux, alors ici ça ira bien pour moi”, a déclaré les médias, qui ont consulté son frère Alex, a déclaré: “Maintenant, il est un joueur, vous avez vu que les garçons diffusent et gagnent de l’argent avec ces absurdités. Il ne veut pas revenir en arrière », a-t-il déclaré au moment où les pilotes lui ont demandé s’il prévoyait de revenir au concours.

“Ce problème est à moitié grave”, a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur Aserejé, le sujet que Lizardo Ponce avait évoqué mercredi soir au début et a ensuite changé et qu’il a eu la chance d’obtenir le wild card. «Je suis à moitié une sorcière», lança-t-elle lorsque cette chanson sortit à nouveau dans l’enveloppe choisie par le participant. Cependant, après avoir consulté leur entraîneur et leur partenaire, ils ont décidé d’essayer une fois de plus et devront finalement interpréter Lollilop, de Widows and Daughters of Rock and Roll.

