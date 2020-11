Le sergent assistant (GNB) Miguel Alexander Bracho Domínguez reconnu coupable de la vidéo

C’est l’histoire d’un soldat vénézuélien qui a été condamné à trois ans et neuf mois par le juge militaire Capitaine Carlos Rafael Rodríguez Vargas, pour avoir enregistré les conditions déplorables d’un commando de la Garde nationale à la frontière avec la Colombie. La chose sans précédent est que le juge de la septième cour d’exécution, le major Yulimar Borges Guitián, assimilé en 2009 et nièce du président de la cour martiale, MG (ex) Edgar José Rojas Borges, lui impose huit ans et six mois, car elle fait une étrange multiplication de la peine initiale.

Il avait 25 ans dans l’institution militaire, lorsque le sergent adjoint (GNB) Miguel Alexander Bracho Domínguez a estimé que c’était une bonne idée de faire une vidéo, au poste frontière éloigné de Buena Vista del Meta, pour montrer les conditions dans lesquelles se trouvait son commandement, inondé au milieu de la savane pressée et mentionnent qu’ils ont eu deux mois à ne manger que du riz.

Le militaire n’imaginait pas qu’à Caracas, cela allait être considéré par le haut commandement militaire comme une trahison contre la patrie, car la vidéo révèle les très mauvaises conditions de ce commandement, qui contraste avec les discours adoucis des chefs militaires en parlant de préparation opérationnelle.

Dénonçant les conditions du commandement des frontières à El Meta, il a condamné le sergent Bracho Domínguez

Dans la justice militaire vénézuélienne, il y a une ingérence vulgaire du pouvoir exécutif. La Cour suprême de justice (TSJ) a publié le 18 août 2004 la résolution n ° 2004-0009, créant le circuit judiciaire pénal, qui dépend «fonctionnellement» de la commission judiciaire de la TSJ et administrativement du ministère de la Défense, en ce qui concerne au budget, conformément à la loi organique des forces armées nationales bolivariennes. Malgré cela, le Ministre de la Défense, conformément à la Résolution n ° 17.082 du 12 janvier 2011, a publié le Règlement Intérieur du Circuit Judiciaire Pénal Militaire, sans en avoir le pouvoir.

Le premier sergent Navarro Galvis, originaire de Táchira, après avoir posté la vidéo sur les réseaux, le 21 septembre 2018, a fui le commandement et a quitté le pays, mais quelqu’un l’a envoyé au ministre de la Défense, GJ Vladimir Padrino López avec des mots insultants. Le détenteur militaire a été offensé.

Le sergent Navarro Galvis a publié la vidéo sur les réseaux sociaux et a fui le pays

Les généraux

Même la vidéo n’avait pas été rendue publique lorsque les 15 soldats sont revenus des secours à la frontière, on leur a dit qu’ils leur donneraient 10 jours de congé. Ils protestent parce que les conditions dans lesquelles ils se trouvaient étaient précaires. Les gardes ont montré la vidéo au colonel Roberto Alexánder Gil Ugas et au général Francisco Alejandro Corona Preciado, afin qu’ils puissent examiner la situation dans laquelle ils commandaient Buena Vista del Meta.

Lieutenant-colonel Roberto Gil Ugas

Le 23 septembre 2018, SA Bracho Domínguez et les 15 soldats sont appelés du commandement 351 du ZODI de San Fernando, capitale de l’État d’Apure, à se présenter immédiatement car il y aura une visite du commandant général du GNB, MG Richard López Vargas, qui va leur décerner des décorations et leur donner une ligne blanche et des prêts de la Banque des Armées (Banfanb).

Les 15 gardes nationaux qui arrivent au commandement sont transférés dans un bureau avec le général (GNB) Corona Preciado, alors chef du commandement de la zone 35 du GNB, qui a promis à SA Bracho Domínguez que pour son soleil (il en a maintenant deux) J’expulserais le composant et le mettrais en prison.

Général Crown Precious

Un militaire présent a déclaré à Infobae que le commandant général, MG López Vargas, est entré peu de temps après, sans se soucier de plonger dans les conditions précaires du commandement de Buena Vista del Meta, mais en insultant les quinze soldats pour la vidéo. “Il leur a dit qu’ils étaient indignes, anti-révolutionnaires et qu’il voulait tout le poids de la loi contre eux pour avoir révélé comment le commandement GNB était à El Meta”. Ils ont ordonné aux 351 officiers du commando de les détenir à ce moment-là.

MG Richard López Vargas le jour où Nicolás Maduro le nomme commandant général du GNB

Insulté et arrêté

Le 23 septembre 2018, le sergent adjoint (GNB) Miguel Alexander Bracho Domínguez a été arrêté et avec lui 14 gardes nationaux: José Vladimir Luna Moncada, Miguel Ángel Berroterán Belisario, César Arturo Ruiz Segovia, Jhonny José Blanco Ynojosa, Cristian Asdrúbal Farfán Barrios, Carlos Ernesto Guaranato Osto, Anyelo Fabián Ortega Calderón, José Manuel Tovar Corona, Junior Alberto Olivares Lugo, Álvaro José Romero Gualdrón, Carlos Argenis Naranjo Pérez, José Gregorio Arrechider Colmenarez, Ismael Piñuela Acosta et Alfonso Martínez Alvarado.

Le 26 septembre 2018, il a été présenté au vingtième tribunal de contrôle militaire de San Juan de Los Morros par le capitaine Carlos Rafael Rodríguez Vargas. Le procureur, le premier lieutenant Ángel David Infante Rodríguez, l’a accusé de trahison. Le 13 décembre 2018, ils ont tenu l’audience préliminaire. Le procureur n’accuse que S / A Bracho Domínguez de trahison contre la Nation. Les 14 autres accusés sont rejetés et libérés; Dans les forces armées, neuf ont été démobilisés et cinq sont retournés à la garde nationale.

À la fin de l’audience, le juge capitaine Rodríguez Vargas a demandé qu’il soit conduit à son bureau; En présence du 1er procureur du TTT Infante Rodríguez, du défenseur militaire Sergeant Gerardo Medina Escorche, du 1er secrétaire du TT Cedeño et de Marcos Goitía l’avocat de la défense, le procureur lui dit que les crimes sont très graves et que, à ce stade du processus, et conformément aux En vertu de la loi, il existe une procédure d’admission qui peut vous être bénéfique.

L’avocat Marcos Goitía dit à Infobae qu ‘”en tant qu’avocat, je demande ce qui lui profite et la réponse est que s’il admet avoir téléchargé la vidéo, il aurait la prérogative d’être condamné à moins de temps”. On leur a dit que s’il admettait les faits, ils lui donneraient trois ans et neuf mois. “J’ai dit à mon client que s’il acceptait, il devrait payer les deux tiers, ce qu’exige la justice militaire. ”

Bracho admet les faits. Goitía souligne que “l’audience se termine à 6 heures de l’après-midi et ce qui était étrange, c’est le retard dans la signature du procès-verbal, qui a eu lieu à 10 heures du soir”.

“J’ai accepté”, a déclaré Bracho Domínguez à sa famille, “parce que je les ai crus, parce que qui peut imaginer qu’un juge et un procureur, étant également des officiers de mes forces armées, ne me diraient pas la vérité”.

Le juge indique clairement qu’il est de 3 ans 9 mois et 15 jours

Tromperie

Le sergent assistant était détenu à la prison militaire de Ramo Verde depuis un an lorsque le tribunal a appelé sa famille. Ils vous demandent de présenter certaines conditions: preuve de résidence, offre d’emploi et copie de la carte d’identité, qui sont délivrées à 1TTE Sanoti, secrétaire du tribunal militaire. Trois mois passent et il n’y a aucune réponse à quoi que ce soit.

La femme de Bracho comparaît devant le tribunal pour poser des questions sur les calculs de la peine. La réponse du secrétaire est qu’ils ne sont pas prêts car la peine est passée à 4 ans et 6 mois, et que pour que les avantages se manifestent plus rapidement, il a dû révoquer l’avocat privé Marco Goitía et nommer un défenseur militaire afin qu’ils puissent lui accorder un avantage procédural.

Ils le font. Lorsque l’épouse de Bracho, le 10 décembre 2019, prend la lettre au septième tribunal d’exécution de San Juan de Los Morros et insiste sur le calcul de la peine, le secrétaire l’emmène parler avec le défenseur militaire Lieutenant Melo qui avoue: «Je vais vous dire la vérité, votre mari a été trompé. Il n’aurait pas dû supposer que le crime et la peine qu’ils vont exécuter sont de 8 ans et 6 mois, car lors de l’ordonnance de prison, la peine est double.

La femme du sergent se déclara navrée, estimant que dans cette cour, en plus de la justice, il y avait aussi de la compassion. Elle leur a dit que son mari était en traitement continu avec un psychiatre parce qu’il avait développé une anxiété généralisée. Il leur a montré une copie du rapport médical. La réponse de Melo et Sanoti a été: «La santé passe avant tout».

Lorsque des mois plus tard le juge de cette septième cour d’exécution, le major Yulimar Borges Guitián se rend à Ramo Verde, le sergent Bracho précise avec elle sa peine de 3 ans, 9 mois et 15 jours de prison. La réponse étonnante du juge Borges a été: “Non, sa peine est de 4 ans et 3 mois, mais comme c’est une prison qu’elle paie le double, il doit payer 8 ans et 6 mois.”

Il faut se rappeler que dans ce poste militaire, celui de la vidéo, à Buena Vista del Meta, en septembre 1993, le sous-lieutenant Francisco Javier León Paulini, en collaboration avec la guérilla colombienne, a autorisé l’assaut sur le parc d’armes de cette installation militaire, d’où Trois avions ont emporté deux mortiers de soixante millimètres, cent grenades, vingt fusils, deux pistolets, des munitions abondantes de différents calibres et des radios de communication.

Aujourd’hui, 27 ans après cet assaut, les conditions de la commande Buena Vista del Meta ne se sont pas améliorées même après que la vidéo de septembre 2019 soit devenue virale. La seule chose est qu’ils ont emprisonné celui qui a enregistré la vidéo.

