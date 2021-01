La collecte des quatre derniers mois de 2020 a dépassé l’inflation. (Photo: .)

La perception des impôts a connu une variation nominale de 32% tout au long de 2020, a rapporté ce lundi le ministère de l’Économie. De cette façon, il était inférieur à l’inflation moyenne de l’année, qui serait d’environ 43% selon les estimations privées. Un hommage clé comme les droits d’exportation ont chuté de 55% en termes nominaux en décembre et de près de 3% pour l’ensemble de l’année dernière.

Le solde des recettes fiscales Il a fini par être négatif en raison de l’impact initial de la pandémie sur l’activité économique, qui a fait chuter les niveaux de perception des impôts., bien qu’ils aient entamé un processus de reprise parallèlement à la reprise de l’activité, dans la mesure où différents secteurs productifs ont pu reprendre leurs tâches.

Tel que rapporté par le Palacio de Hacienda, au cours des quatre derniers mois de 2020, le taux de variation des recettes fiscales d’une année sur l’autre était supérieur à l’inflation de cette période. En décembre, sans aller plus loin, il était de 38%.

“Cette croissance continue d’être tirée par une amélioration constante du niveau d’activité associé au marché intérieur et par l’effet positif de la loi de solidarité sociale et de réactivation productive”, a estimé l’équipe économique.

Selon l’économie, «Des taux de croissance enregistrés à la TVA conformes aux niveaux pré-pandémiques. L’impôt sur le revenu et les impôts intérieurs ont enregistré des augmentations réelles “. Pour cette taxe, la perception a augmenté de 35% sur un an. Le solde annuel était en rouge: il n’avait qu’une variation nominale de 24%.

La variation de 35% est «le taux de croissance le plus élevé observé au cours des 10 derniers mois et conforme aux niveaux prépandémiques. En revanche, l’impôt sur le revenu et les coparticipants internes ont enregistré une augmentation de 62,3% et 54,7,3% en glissement annuel, respectivement », ont-ils indiqué.

Selon le Trésor, des mesures telles que le programme d’aide au travail et à la production (ATP), qui comprenait l’exonération des cotisations patronales, «continuent d’expliquer la performance de la collecte associée à la sécurité sociale». Dans ce cas, il n’y a eu qu’une augmentation nominale de 23% en décembre et de 25% tout au long de 2020.

“La collecte dérivée des taxes sur le commerce extérieur est affectée par la progression des exportations enregistrée à la fin de 2019”, ont-ils souligné auprès du gouvernement. Dans la comparaison d’une année sur l’autre, tant pour décembre que pour l’ensemble de 2020, il y a une baisse en termes nominaux des droits d’exportation (-55% et -2,7%, respectivement).

«Les principales taxes atteintes par la loi de solidarité expliquent 15% de la collecte la plus élevée. Les avoirs personnels ont augmenté de 372,3% en raison des revenus de la troisième avance pour l’exercice 2020 », a précisé Economía.

Le mois de décembre a été le quatrième mois avec une variation réelle positive des revenus du Trésor. Au cours du dernier mois de 2020, il a enregistré une augmentation nominale de 38%, a rapporté l’AFIP.

En revanche, le ministère des Finances a annoncé que le pouvoir exécutif entend “s’orienter vers une structure fiscale plus progressive et plus juste qui fournisse à l’Etat des outils pour faire face aux effets néfastes de la pandémie”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a annoncé ce lundi qu’il enverrait un projet de loi au Congrès – qui pourrait être traité en sessions extraordinaires – à modifier la situation des monotributistes qui devraient passer au régime d’indépendants et qui ont accumulé des dettes ces derniers mois.

Selon des sources de l’entité de collecte, le projet de loi qui vise à régulariser cette situation mettra en place deux outils. Le premier, pour ceux qui, après la suspension de l’exclusion entamée en octobre 2019, et toujours en vigueur, devront faire face à une dette accumulée très importante. Le second, pour le long terme, C’est un nouveau régime qui rend la transition du monotributista au indépendant plus simple et moins coûteuse.

