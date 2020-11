La perception des impôts a de nouveau battu l’inflation

La perception des impôts a augmenté de 43,9% en octobre par rapport au même mois de l’année précédente, reflétant pour le deuxième mois consécutif une variation positive en termes réels de plus de 5 points de pourcentage de la comparaison avec l’inflation.

Donc Il a été communiqué par le ministère de l’Économie – ce que fait toujours l’Administration fédérale des recettes publiques – dans ce qui semble être un signe de plus que le ministre Guzmán est celui qui détient aujourd’hui la somme du pouvoir dans le monde des décisions économiques. du gouvernement. Dans la lettre envoyée par le portefeuille, il est indiqué que la croissance des revenus via les impôts a été principalement tirée par une hausse des impôts «associée à la loi de solidarité sociale et de réactivation productive (patrimoine personnel, gains, cotisations et cotisations patronales, entre autres) ) qui avait été affectée par la pandémie du COVID-19 ».

La sortie de portefeuille qui mène Martin Guzman souligne qu’en particulier, le sous-total des impôts de la direction générale des impôts (DGI) a enregistré une augmentation de 61% sur un an. Cette impulsion est principalement portée par la taxe sur le patrimoine (+ 592% en GA), les résultats (+ 76% en GA) et les Co-Participated Internal (+ 46% en GA).

Concernant la taxe sur la valeur ajoutée, si la croissance interannuelle d’octobre est toujours inférieure à l’inflation (+ 26,4% en glissement annuel), elle enregistre des améliorations significatives ces derniers mois.

«De toute évidence, le fait qu’en octobre 2019 les mesures prises après STEP de cette année-là étaient toujours en vigueur, a fortement affecté la perception des gains (il convient de rappeler l’augmentation du minimum non imposable de cet impôt et la restitution d’une partie du montant payé par le même au cours du premier semestre de l’année dernière) », a déclaré le directeur de l’Institut argentin d’analyse fiscale, Nadin Argarañaz.

Bien qu’il s’agisse d’une zone AFIP, la communication a été faite par le ministère de l’Économie

Une réalité différente peut être vue en ce qui concerne les prélèvements sociaux, qui affichent une augmentation de + 32,4% sur un an. Dans ce cas, on peut voir que si le poste Contributions personnelles reflète une augmentation de 51,3% par rapport à la même période l’année dernière, mais dans le cas des contributions de l’employeur, la collecte n’a augmenté que de 22,9% d’une année sur l’autre. Pour le ministère de l’Économie, il s’agit d’une conséquence «notamment due à l’impact de la réduction de 95% des aliquotes des cotisations patronales pour les activités du secteur de la santé et celles gravement touchées par la pandémie, phénomène qui reflète l’effort budgétaire qui se poursuit. réaliser l’État national ».

Cependant, certains observateurs comprennent que la différence entre l’un et l’autre est également implicite dans la différence entre la forte croissance des différentes monotaxes d’une part et la perte d’emplois d’autre part.

Le rapport met également en évidence la collecte des opérations d’exportation, où il a également été reflété que l’incitation à réduire les retenues en octobre dernier n’était pas suffisante et qu’une bonne partie du secteur de l’agro-exportation avait augmenté ses ventes au cours du même mois l’année dernière .

Les taxes de la Direction générale des douanes (DGA) enregistrent une variation interannuelle de 18,5%. Selon le ministère de l’Économie, cette performance a été influencée notamment par les taxes sur le commerce extérieur.

Malgré la baisse des retenues à la source, la taxe affiche une croissance de moins de 2% par rapport au même mois de 2019

Mais dans le cas de Dans le cas des droits à l’exportation – rétentions – la contribution qu’ils ont apportée à la trésorerie le mois dernier a été assez faible, affichant à peine une croissance de 1,8% sur un an.

L’explication de l’équipe Guzmán est que ces maigres pourcentages sont dus au fait que «l’avancement des opérations enregistrées dans la même période de 2019 a influencé au détriment de 2020 et la réduction des aliquotes de droits pour la fourniture de services, d’hydrocarbures, de mines, de certains et intrants industriels, complexe de soja et secteur automobile annoncés en octobre ». Concernant les taxes sur les importations (+ 15,8% en GA), leur comportement a été affecté par la baisse des importations dans le cadre des mesures d’isolement.

Un détail non mineur qu’Argarañaz souligne est que la taxe PAIS a connu un ralentissement significatif et a collecté 8 527 millions de dollars en octobre, soit environ 40% de ce qu’elle avait collecté au cours des mois d’août et septembre.

Ainsi, la collecte totale des 10 mois écoulés cette année a calculé une baisse réelle cumulée de 9,1%.

«Dans ce contexte, la reprise durable de la perception nationale des impôts est une condition nécessaire à la stabilisation macroéconomique de l’Argentine. De même, la dynamique de collecte nationale observée ces deux derniers mois dénote des signes positifs associés à l’amorce de la relance économique après l’épidémie de COVID-19 », conclut le communiqué du ministère de l’Économie.

J’ai continué à lire:

Négociation express avec le FMI: le gouvernement recevra une mission le 17 de ce mois et souhaite conclure un accord avant la fin de l’année

Retraités: 7 millions de personnes n’auront pas à remettre le «certificat de vie» en personne pour récupérer leurs avoirs dans les banques jusqu’à la fin de l’année