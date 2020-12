Avec le bébé Wichí, il vient d’apporter au monde à El Divisadero, Formosa.

«Je suis ici depuis 28 ans et je suis ici depuis 25 ans. Je ne comprends pas cette situation. Je ne sais pas pourquoi ils me persécutent. Ils veulent que je sorte d’ici pour vous attraper. Ils me demandent une nouvelle étude Covid, qu’ils ne demandent même à aucun de mes proches, qui sont ici avec moi », dit-il Natty Petrosino – connue depuis des années sous le nom de Natty Hollmann -, le leader social qui travaille avec les communautés les plus négligées du nord de notre pays, qu’ils appellent «Mère Teresa argentine». Dans les années 1960, elle était un modèle célèbre, Mais il a changé sa vie et pendant trois décennies, il s’est consacré à la solidarité avec ceux qui en ont le plus besoin dans cette province du nord de l’Argentine.

Il a pris les dons de Bahia Blanca à Formose.

«J’ai eu un prélèvement avant de quitter Bahía Blanca, où dois-je apporter les dons. Parce que j’étais là quand la pandémie a commencé et quand j’ai voulu y retourner, j’ai dû m’isoler comme le monde entier. Je n’ai pu venir qu’au bout de huit mois pour leur apporter des choses. Ici, ils étaient tous désespérés, effrayés », révèle Natty, 81 ans et s’entretient avec Infobae minutes après avoir assisté à une livraison communautaire. «Il venait sur ses pieds, mais il s’est retourné. Merci Jésus! », Ajoute-t-il depuis El Divisadero, où est installé dans une maison de tôlerie, à côté du centre de santé.

La référence sociale Natty Petrosino assiste à une naissance dans une communauté wichis de Formose alors qu’elle est dénoncée pour violation de la quarantaine.

«Tout a commencé il y a deux semaines. J’ai parcouru calmement toutes les provinces, comme toujours, mais quand j’ai voulu entrer à Formose, les choses ont commencé à me compliquer. D’abord, ils m’ont dit que je ne sais pas quoi de la TVA, puis des loyers et puis je ne sais pas quoi d’autre. J’apportais trois camions avec des tonnes de nourriture, toutes sortes de dons et des matériaux de construction. Mais ils n’ont rien trouvé d’irrégulier. J’ai tout en ordre parce que «à César ce qui appartient à César». Puis, quand ils ont vu que cette accusation ne fonctionnait pas, ils ont commencé à me dire que je devais faire un prélèvement, alors que j’étais toujours en parfaite santé et sans symptômes », dit-il et dit que le pire manquait encore …

Dormir par terre à El Divisadero, où il est allé faire des dons

«Pour aller avec les camions à El Divisadero, qui est à 300 kilomètres de Lomitas, ils m’ont escorté comme si j’étais un criminel. Ils voulaient que je ne m’égare pas, que je ne fasse rien de bizarre. Je ne sais pas ce qu’ils pensaient. Et quand nous sommes arrivés à El Divisadero, à cinq heures de l’après-midi, avec 42 degrés de chaleur, ils m’ont dit que j’avais six heures pour tout descendre et que je devais y aller. Allez comprendre! Impossible. Comment allait-il vider toute la marchandise là-bas?! Laisse mon cher qui mourra de chaleur pendant que nous descendions tout sans avoir le temps de le ranger. En aucune façon! Alors je me suis levé et j’ai dit: «Je ne bouge pas d’ici. Ils vont me faire sortir mort! Je ne pars ni moi, ni un camion ‘. Et maintenant, ils me chassent à mort. Ils ont déposé une plainte auprès de moi », se plaint Natty.

Natty Petrosino travaille avec les wichis depuis près de 30 ans.

Ils l’accusent de ne pas avoir respecté l’article 205 du Code pénal, qui dit que “quiconque enfreindra les mesures adoptées par les autorités compétentes pour empêcher la propagation de l’épidémie, sera condamné à une peine de prison de six mois à deux ans”. La plainte est traitée par le tribunal d’instruction correctionnelle du troisième district judiciaire. Comme le fait a été poursuivi, a présenté la sortie de prison pour elle-même et pour Marcos Molina, l’un de ses collaborateurs, qui a été signé par le juge intervenant samedi dernier.

Lors de la décharge des dons, avec 42 degrés de chaleur.

«Pendant toutes ces années, je n’ai jamais eu de problème comme celui-ci avec le gouvernement, ni avec personne. Que se passe-t-il maintenant? Le ministre de la Santé dit qu’il ne me connaît pas, que je suis une femme avec un double nom … Il a dit lors d’une conférence qu’il n’avait aucune idée de qui j’étais, que je venais de l’étranger, qu’il y a cinq cents ans nous sommes venus d’Europe pour écraser ces gens. Barbarités! J’ai toujours construit des écoles, des maisons pour les wichis et pour les créoles, des centres de santé… Je les ai donnés au gouvernement et ils m’ont envoyé des médecins et des infirmières. En fait, ils sont venus à l’inauguration du quartier de Bahía Blanca. Je n’ai jamais eu de problème auparavant. Maintenant, ils me disent que je suis une intrus … C’est bizarre! », Assure Natty en résistant et remarque qu’elle ne va pas partir: “Je suis très heureux ici avec mon peuple.”

